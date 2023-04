Βιβλία και σκόνη

Είναι ένα βιβλιοπωλείο που φαίνεται ότι τα έχει κάνει όλα σωστά. Έχει χώρο για εκδηλώσεις και για καφέ, τμήμα με μεταχειρισμένα, μεγάλη ποικιλία, ενδιαφέρουσα διακόσμηση, ένα κουλτουριάρικο μαρμάρινο πάτωμα κ.τ.λ. Δεν ξέρω ποια ήταν ακριβώς τα κριτήρια, αλλά το κωνσταντινουπολίτικο Minoa φαίνεται ότι τα πληρούσε: κέρδισε πριν από λίγες μέρες το βραβείο του «Βιβλιοπωλείου της χρονιάς» στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου. Στιγμιαία κόντεψα να ζηλέψω. Μετά σκέφτηκα ότι υπάρχουν και στην Αθήνα ορισμένα (λίγα) αξιόλογα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Και μετά σκέφτηκα ότι το βιβλιοπωλείο που πραγματικά θα ήθελα να πάω, δεν θα κέρδιζε ποτέ κανένα βραβείο. Πρώτα απ’ όλα θα ήταν ακατάστατο, ίσως ακόμα και σκονισμένο. Και τίποτα δεν θα ήταν χωρισμένο σε κατηγορίες. Ο βιβλιοπώλης θα ήξερε πού είναι τι. Θα έλεγε ναι, το έχω κάπου, αλλά μην το πάρεις, πάρε αυτό, θα σου αρέσει περισσότερο. Καφέ θα είχε σε ένα θερμός σε μια γωνία. Βάλε αν θέλεις, θα έλεγε. Στη βιτρίνα θα είχε τα αγαπημένα του βιβλία. Που θα άλλαζαν κάθε τόσο. Κάθε επίσκεψη θα ήταν μια έκπληξη. Σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια από το σπίτι μου υπάρχουν τέσσερα μικρά βιβλιοπωλεία και μπορώ να μαντέψω ποιες από τις νέες εκδόσεις θα έχουν στη βιτρίνα τους. Κουράστηκα από τους ωραίους χώρους και τις ίσιες ράχες στα ράφια και τα χαριτωμένα καδράκια και τις βάσεις δεδομένων στον υπολογιστή που έχουν τα πάντα. Θα μπορούσα να παραγγείλω και από το ίντερνετ. Ήθελα μόνο λίγη σκόνη.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΡΕΪΛΕΡ

Το Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε (εκδ. Πατάκη) του Άντονι Ντόερ είναι ένα από τα καλύτερα σύγχρονα μυθιστορήματα για τον Β′ Παγκόσμιο. Πριν από περίπου μία δεκαετία κέρδισε και το Πούλιτζερ. Το νέο είναι ότι μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της τηλεοπτικής μεταφοράς του από το Νetflix. Προσεχώς.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σε επιμέλεια του Γιώργου Αλισάνογλου, το φετινό Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι αφιερωμένο στην ποίηση – γενικά, κάτι συμβαίνει με την ποίηση. Συζητήσεις, συνεντεύξεις, ομιλίες, παρουσία δέκα ποιητών της νέας γενιάς. Στις 6 και 7 Μαΐου.

ΕΙΔΗΣΗ

Η απομάκρυνση κάθε ίχνους ρωσικής κουλτούρας έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση από τα ράφια των ουκρανικών βιβλιοθηκών μερικών εκατομμυρίων αντιτύπων – φταίει ο Τολστόι; Μια τεράστια συζήτηση. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ με τίτλο Α book is a quiet weapon στο The New York Review of Books.