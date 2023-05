Είναι το From ακόμη ένα Lost;

Δεν ξέρω πώς να μεταφράσω αποτελεσματικά στα ελληνικά το sleeper hit (κρυφό σουξέ;), αλλά αυτό ακριβώς υπήρξε η 1η σεζόν της εξαιρετικής σειράς τρόμου-μυστηρίου From, διά χειρός των παραγωγών του Lost. Πρωταγωνιστής ο –επίσης «απόφοιτος» του Lost– ταλαντούχος Χάρολντ Πέρινο, στον ρόλο ενός με το ζόρι σερίφη σε μια γραφική αμερικανική κωμόπολη στη μέση του πουθενά. Εκεί οι κάτοικοι (για την ακρίβεια μέτοικοι, αφού απλώς μια μέρα έφτασαν οδηγώντας σε αυτήν) είναι παγιδευμένοι, χωρίς δυνατότητα να αποδράσουν, καθώς όλοι οι δρόμοι καταλήγουν πίσω στο κέντρο της.

Το… κερασάκι στην τούρτα είναι ένα μάτσο ανθρωπόμορφα τέρατα με κοφτερά δόντια, τεράστια χαμόγελα και ’50s παλιομοδίτικη, καλοσιδερωμένη εμφάνιση (λουλουδάτα φορεματάκια, παπιγιόν κ.λπ.) που βγαίνουν τσάρκα με τη δύση του ήλιου, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να τους πείσουν να τους ανοίξουν την πόρτα ή το παράθυρο (τα σπίτια προστατεύονται από κάτι πέτρες-φυλαχτά) για να τους κάνουν κυριολεκτικά μια χαψιά.



Αν όλο αυτό το σκηνικό σού φέρνει στον νου κάτι από Στίβεν Κινγκ και Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (με έμφαση στο κινηματογραφικό The Village και στο εγκληματικά υποτιμημένο τηλεοπτικό Wayward Pines), τότε έχεις απόλυτο δίκαιο. Ναι, το From είναι εμπνευσμένο από όλα αυτά. Και στη 2η σεζόν, που ξεκινάει με ένα λεωφορείο γεμάτο νέα «προσεχώς θύματα» να φτάνουν στην πόλη, θα σου θυμίσει ακόμη περισσότερο το Lost. Εδώ το μυστήριο μεγαλώνει, οι χαρακτήρες βαθαίνουν και αρχίζουμε και μαθαίνουμε σιγά σιγά τι είναι αυτή η πόλη όπου οι νόμοι της φυσικής δεν ισχύουν. Προσοχή. Παρότι το From δεν είναι φθηνά αιματοβαμμένο, παραμένει τρομακτικό. Προτείνουμε να το δείτε καπάκι με το ποπκορνάτο Η διπλωμάτισσα του Netflix με την Κέρι Ράσελ, το οποίο φιλοδοξεί να ακολουθήσει τα χνάρια του West Wing και είναι και ανάλαφρο και εθιστικό.

ΙΝFO

Δημιουργός: Tζον Γκρίφιν

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%

Η σειρά στριμάρεται από την Cosmote TV.