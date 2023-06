Ο Μπάρακ Ομπάμα στο Netflix

Για δεύτερη φορά, μετά το βραβευμένο με Όσκαρ American Factory (που επίσης στριμάρεται από το Netflix), o πιο «γεννημένος σταρ» πρόεδρος της Αμερικής μετά τον JFK ασχολείται με το τι συμβαίνει στον χώρο εργασίας και την υπό εξαφάνιση μεσαία τάξη. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο παραγωγός, αλλά επίσης αφηγητής και on camera παρουσιαστής. Κάτι που είναι ταυτόχρονα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και το χειρότερο μειονέκτημα, αφού το άστρο του επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό την ιστορία που θέλει να πει και το μόνο που σου μένει στο τέλος είναι το πόσο κουλ θα ήταν να έρθει και στον δικό σου χώρο εργασίας και να σου σερβίρει το φαγητό που έχεις παραγγείλει το μεσημέρι, να σου κρατάει το καρότσι στο σούπερ μάρκετ ή να κατεβεί στο υπόγειό σου και να καθίσει να ακούσει την πειραματική μουσική που φτιάχνεις. Και όχι, παρακαλώ, αγαπημένοι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες, μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο ενόψει εκλογών.

Κρίμα γιατί το –εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο– Working: What We Do All Day (στα ελληνικά Δουλειά: H καθημερινότητά μας) έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κόνσεπτ που μας επιτρέπει, μέσα σε διάστημα συνολικά τεσσάρων επεισοδίων, να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει σε 12 εργαζόμενους διαφορετικών τάξεων, που ανήκουν σε τρεις κλάδους, στην υγεία (πρακτορείο που στέλνει νοσηλευτές σε σπίτια), στη φιλοξενία (πολυτελές ξενοδοχείο) και στην τεχνολογία (start up αυτοοδηγούμενων φορτηγών). Ξεκινώντας από εκείνους που βρίσκονται στον πάτο της πυραμίδας, όπως την καμαριέρα σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, και καταλήγοντας ως το αφεντικό, έναν φιλάνθρωπο Ινδό μεγιστάνα. Η επιλογή δεν είναι προφανώς τυχαία, αφού και οι τρεις επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν κλάδους που ήρθαν και αντικατέστησαν τη βιομηχανική παραγωγή. Προφανώς και ο Ομπάμα προσπαθεί να περάσει το δικό του μήνυμα για το πώς τα συνδικάτα, όταν δουλεύουν σωστά, μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη ζωή των εργαζομένων. Για όσους, από την άλλη, προτιμούν κάτι με εξίσου αυξημένο δείκτη star power, παρότι το τελικό αποτέλεσμα είναι μέτριο και αναμενόμενο, τότε, και πάλι στο Netflix, σας περιμένει ο –πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια– Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο «wannabe True Lies» FUBAR ως πατέρας που ανακαλύπτει ότι η κόρη του δουλεύει στο ίδιο «πρακτορείο» (CIA) με εκείνον.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Μπαράκ Ομπάμα, Μισέλ Ομπάμα, Κάρολιν Σουχ

Βαθμολογία στο Imdb: 6,7

Η σειρά στριμάρεται από τo Netflix.