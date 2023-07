Νομίζουμε πως πρέπει να δείτε το I Think You Should Leave

«Έχω κουραστεί τόσο πολύ, τι συμβαίνει πια; Η ζωή μου είναι εκτός ελέγχου», λέει ξαφνικά ένας υπάλληλος σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, αφού έχει ρίξει νερό στο πρόσωπο ενός συναδέλφου του και έχει καθίσει οκλαδόν στο πάτωμα. Ο Τιμ Ρόμπινσον, δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς κωμικών σκετς I Think You Should Leave, επιστρέφει δυναμικά με την τρίτη σεζόν. Τα σκετς του έχουν πάντα αφετηρία καθημερινά περιστατικά από τη σύγχρονη ζωή, που εξελίσσονται με τον πιο σουρεαλιστικό και ξεκαρδιστικά υπαρξιακό τρόπο. Η αλληλουχία των σκηνών, των διαλόγων και των λέξεων σε κάθε σχεδόν πρόταση είναι τόσο απροσδόκητη, που κάθε φορά βάζω στοίχημα ότι μπορώ να φανταστώ πώς θα εξελιχθεί ένα σκετς και το χάνω.

Σε ένα πρόσφατο προφίλ των Νιου Γιορκ Τάιμς για τον Τιμ Ρόμπινσον, ο δημοσιογράφος αναφέρει πώς οι φανατικοί του σόου καταλήγουν να μιλάνε με ατάκες του σε σημείο που η οικογένειά τους παρακαλεί να σταματήσουν, ενώ σε πρόσφατο άρθρο του GQ η δημοσιογράφος αναλύει πώς με κάθε νέα σεζόν ο σύντροφός της επικοινωνεί μόνο μιμούμενος τον Τιμ Ρόμπινσον στα σκετς του.

Η κωμωδία του Τιμ Ρόμπινσον φτάνει στα άκρα για να σχολιάσει όσα μας απασχολούν στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπως οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, το εργασιακό μας περιβάλλον, η τεχνολογία, η συναναστροφή μας με αγνώστους (ή με ανθρώπους που με κάθε ευκαιρία μιλούν μόνο για τα παιδιά τους). Ζώντας σε έναν κόσμο που η ζωή μας γίνεται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμη από τις εξελίξεις που τρέχουν και την ψυχολογική πίεση που συσσωρεύεται, τα κωμικά σκετς του Τιμ Ρόμπινσον είναι μια ανακουφιστική εκδοχή του υπαρκτού σουρεαλισμού που βιώνουμε. Στο I Think You Should Leave το να μη χωράς στο δέρμα σου ή σε «φορεμένους» κοινωνικούς ρόλους προσεγγίζεται με την πιο χιουμοριστική διάθεση

Πρωταγωνιστούν: Τιμ Ρόμπινσον, Άντι Σάμπεργκ, Τζέισον Σβάρτσμαν

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 95%

Η σειρά στριμάρεται από το Netflix.