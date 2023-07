Airbnb για σκύλους;

Ο πατέρας μου έλεγε πάντα «αξιοποίησε τα ταλέντα σου και μην κυνηγάς άδικα τα ταλέντα που θα ήθελες να έχεις». Πόσο δίκιο! Στα τριαντατόσα χρόνια αυτής της στήλης έχω γράψει πολλές φορές, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, ότι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις ζώο και σχετική ελευθερία στις διακοπές σου –αν είναι αδύνατον να συνταξιδέψετε– είναι να αναζητήσεις εκείνον τον κολλητό σου που έχει και ζώο και χώρο φιλοξενίας. Έτσι, με την κατάλληλη προεργασία στην κοινωνικοποίηση ανάμεσα στα δύο ζώα, θα μπορείτε να ανταλλάσσετε εσαεί χάρες. Αν και ο σκύλος του φίλου μου –και φίλος του σκύλου μου– είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Και η φιλοξενία του συνιστά περισσότερο χαρά παρά χάρη.

Το έκανα επί σειρά ετών με τον κουμπάρο μου. Και, όταν επέστρεφα, έβρισκα πάντα να με περιμένει ένα αστρεσάριστο, ευτυχισμένο σκυλί. Που μερικές φορές δεν ήθελε καν να πάμε σπίτι. Τόσες φορές το έγραψα. Τόσες φορές το συμβούλεψα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι μια ωραία επιχειρηματική ευκαιρία. Το σκέφτηκε όμως κάποιος άλλος. Και έστησε μια πλατφόρμα, 100% ελληνική και με άριστες κριτικές (ναι, την ξεψάχνισα όλη), όπου ο χρήστης μπορεί είτε να βρει κάποιον για να φιλοξενήσει το ζώο του στο σπίτι του είτε να φιλοξενήσει ο ίδιος τα ζώα κάποιου άλλου.

Η πλατφόρμα είναι εκεί όχι μόνο για να κάνει τη διαμεσολάβηση (αυτό γίνεται με δεκάδες άλλους τρόπους), αλλά για να καταγράψει τα επιβεβαιωμένα σχόλια και από τις δύο πλευρές, να απονείμει εύσημα καλών υπηρεσιών, να χαρίσει, τέλος πάντων, την ηρεμία που χρειάζεται ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου, γάτας και άλλου κατοικίδιου όταν πρέπει να φύγει από το σπίτι του και αναγκάζεται να αφήσει πίσω τον αγαπημένο του σύντροφο.

Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η επιλογή τοποθετείται ανάμεσα σε εκείνο που γράφω εγώ, χρόνια τώρα, και το επαγγελματικό ξενοδοχείο σκύλων. Ωστόσο, από προσωπική πείρα και πολλές μαρτυρίες θα τολμούσα να πω ότι τοποθετείται πολύ πιο κοντά στη δική μου συμβουλή από ό,τι στην έως τώρα αναπόφευκτη καταφυγή σε μια πανσιόν για κατοικίδια που, ακόμη και όταν οι καλύτερες προδιαγραφές τηρούνται μέχρι κεραίας, δεν παύει να είναι ένα κλουβί δίπλα σε άλλα κλουβιά.

Όπως καταλάβατε, η ιδέα της πλατφόρμας πατάει πάνω στο αξιολογητικό σύστημα της άλλης γνωστής υπηρεσίας «βραχυχρόνιας μίσθωσης», και καλά κάνει, καθώς, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι: if it works, don’t fix it.

Η πλατφόρμα λέγεται Keeppet. Είναι μία από τις λίγες φορές που κάνω ευθεία αναφορά σε πληρωτέες υπηρεσίες, αλλά, όταν θα δείτε πόσο χρεώνει για όλη αυτή τη φασαρία του να σας βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, στον κατάλληλο τόπο, το κατάλληλο χρονικό διάστημα, θα καταλάβετε γιατί. Το καλοκαίρι σας μόλις έγινε πιο ανέμελο. Απολαύστε το!