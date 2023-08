Μουσική: Τι θα ακούσουμε τον Σεπτέμβρη;

O νέος δίσκος των Pretenders τελειώνει με ένα κομμάτι που λέγεται I think about you daily. Καλά καταλάβατε: Πρόκειται για τραγούδι χωρισμού.

Το απαλό πιάνο, η τρυφερή φωνή της Κρίσι Χάιντ και οι στίχοι της, τα έγχορδα που έχει επιμεληθεί ο Τζόνι Γκρίνγουντ, καταλήγουν σε ένα σπάνιας ομορφιάς τραγούδι που, στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν πενθεί μονάχα για έναν έρωτα, αλλά και για το τέλος του καλοκαιριού. Άλλωστε ο δίσκος των Pretenders κυκλοφορεί την πρώτη μέρα του φθινοπώρου.

Μία εβδομάδα μετά έρχεται το Guts, το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. Η 20χρονη ποπ σταρ της δακρύβρεχτης μπαλάντας και του καλά μελετημένου δράματος είναι σήμερα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του μέινστριμ. Τα κομμάτια της δεν φημίζονται για την πρωτοτυπία τους, ωστόσο το εφηβικό κοινό στο οποίο απευθύνεται μάλλον δεν έχει τέτοιου είδους απαιτήσεις – και έτσι όλοι μένουν ευχαριστημένοι.

Για τη Mίτσκι τι να πούμε; Ας σχολιάσουμε απλώς ότι μια καλλιτέχνις που ονομάζει τον δίσκο της The land is inhospitable and so are we παίρνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό της.

H ίδια λέει πως το νέο της άλμπουμ θα είναι «το πιο αμερικανικό» και ότι «το κεντρικό θέμα στους στίχους θα είναι ο έρωτας». Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον…

Σε άλλα νέα, η παλιά καραβάνα Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με το Tension στις 22/09, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα ο Τζέιμς Μπλέικ κυκλοφορεί το Playing Robots into heaven, που διαφημίζεται ως επιστροφή στις ηλεκτρονικές του ρίζες. Τέλος, μια εναλλακτική διέξοδος είναι αυτή των Animal Collective, που στα τέλη Σεπτεμβρίου ξαναχτυπούν με το Isn’t it now?.

Μέχρι τότε θα έχουν πιάσει και οι δροσιές.