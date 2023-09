Αυτός είναι ο indie ροκ δίσκος του μήνα

Όσοι γύρισαν με ενθουσιασμό από τις διακοπές καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς κυκλοφορούν αρκετοί μέτριοι ροκ δίσκοι νέας σοδειάς, που δυσκολεύουν την προσαρμογή στην καθημερινότητα. Από τον Μπακ Μικ των Big Thief μέχρι τους The Armed και την παλιά καραβάνα που ακούει στο όνομα Άλις Κούπερ, η μετριότητα πάει σύννεφο, θολώνοντας το τοπίο. Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στον δίσκο της Μάργκαρετ Γκλάσπι. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός επέστρεψε προ ημερών με το Echo the Diamond, ένα λιτό και απέριττο indie ροκ άλμπουμ, στο οποίο αφήνει στην άκρη τις περίπλοκες ενορχηστρώσεις και τα συνθεσάιζερ που χαρακτήριζαν μέχρι χθες το υλικό της, για να κρατήσει μόνο τα απαραίτητα: ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ντραμς. Το εναρκτήριο ριφ του Act Natural ανοίγει την όρεξη και το Get back που ακολουθεί είναι επίσης καλοφτιαγμένο. Όπως διαβάζουμε, ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε διάστημα τριών ημερών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ακούμε το πρώτο take. Σε κάποιες άλλες, ακούμε την πρόβα! Παρότι υπάρχει ένα φανερό έλλειμμα πρωτοτυπίας στη φωνή και στη γραφή της Γκλάσπι, το ταλέντο της γίνεται αισθητό, ιδίως στο ακουστικό Memories, που έρχεται κάπου στα μισά και κλέβει την παράσταση. Σύμφωνοι, η ερμηνεία παραπέμπει στην Άντριαν Λένκερ των Big Thief, όπως παρατηρεί ο συντάκτης του Pitchfork, ωστόσο το τραγούδι κάνει τη δουλειά του, και αυτό είναι που μετράει. Ως τραγουδοποιός μικρής εμβέλειας, η Μάργκαρετ Γκλάσπι δεν έχει ανεβάσει ψηλά τις προσδοκίες κανενός, για να πούμε ότι απογοητεύει. Και παρότι ζει στο Μπρούκλιν, καθώς ακούω το Memories, νιώθω ότι τραγουδάει από έναν άλλο όροφο της πολυκατοικίας μου.