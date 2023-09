5 συναυλίες με «φρέσκα» ονόματα που δεν πρέπει να χάσεις

Ίσως το νιώσατε κι εσείς: Οι συναυλίες του Σεπτέμβρη χαρακτηρίζονται από μια κάποια οπισθοδρομικότητα. Ναι, χαίρομαι που ανοίγει ξανά το θέατρο Λυκαβηττού και, ναι, χαίρομαι να επιστρέφω στο Κατράκειο, στην Τεχνόπολη, στο Ηρώδειο και στους άλλους μεγάλους χώρους που φιλοξενούν μουσικά θεάματα. Όμως, λίγη φρεσκάδα στην επιλογή των προσώπων δεν θα έβλαπτε κανέναν. Για κάποιους από εμάς, το παιχνίδι παίζεται αλλού.

Στο Anassa city events, για παράδειγμα, όπου στις 10/09 το Full Circle υποδέχεται τη βερολινέζικη κολεκτίβα Κeinemusik (φωτογραφία) για ένα πεντάωρο πάρτι με deep house, techno, disco και indie dance επιλογές.

Στις 15/09, οι Ελληνίδες εκπρόσωποι του χιπ χοπ ΧΑΡΑ και ΕΧPE μάς περιμένουν στα Πανοραμικά Σκαλιά του Νιάρχου με ελεύθερη είσοδο. Στις 22 και στις 23 του Σεπτέμβρη, το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ συγκεντρώνει στο ΠΛΥΦΑ hot ονόματα όπως ο Pan Pan, η Nαλύσσα Γκρην, η Σtella και η Sci-Fi River.

Μία εβδομάδα μετά, στις 29/09, το Faliro Summer Theater υποδέχεται τις Σκιαδαρέσες, ενώ την ίδια μέρα και την επομένη, οι Idles φέρνουν το άγριο πανκ-ροκ τους στο Θέατρο Βράχων.

Συμπαθείς μού είναι και οι Hotel Lux. Οι ανερχόμενοι Βρετανοί indie rockers έρχονται στις 6 Οκτωβρίου για ένα κλειστό live στην Death disco, από αυτά που συγκεντρώνουν λίγους και καλούς. Δεν ξέρω πόσος ενθουσιασμός υπάρχει για την επίσκεψη των Hotel Lux στην Αθήνα – αφήστε δε που όταν γκουγκλάρω το όνομά τους, πέφτω πάνω σε ξενοδοχεία πολυτελείας. Ξέρω πάντως ότι σε αυτά τα μικρά live πολλές φορές εκτυλίσσεται κάτι πιο ζωντανό απ’ ό,τι στις συναυλίες των χιλιάδων θεατών και των δοκιμασμένων συνταγών.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Jaimie Branch – Fly or Die Fly or Die Fly or Die (world war)

Φεύγοντας από τη ζωή πέρυσι στα 39 της, η τρομπετίστα Τζέιμι Μπραντς είχε σχεδόν έτοιμο έναν δίσκο. Τον ακούμε τώρα, θαυμάζοντας την ασυμβίβαστη φύση του. Η βάση είναι η τζαζ, αλλά πέρα από την τρομπέτα ακούμε επίσης ηλεκτρικό μπάσο, τσέλο, τύμπανα και διάφορα κρουστά, που ανακατεύουν συνεχώς την τράπουλα. Ξεχωρίζει το Take over the world.