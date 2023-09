My space: Εξωτική γοητεία σε μια μονοκατοικία του ’30 στο Μετς

Αγαπημένο μου σημείο στο σπίτι H κουζίνα, γιατί μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω. ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργεί Ο φωτισμός και τα φυτά. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Τα λουλούδια. το σπίτι μου με τρεις λέξεις είναι To καταφύγιό μου. η αρχιτεκτονική του σπιτιού μου Η κουζίνα αποτελεί το σημείο αναφοράς. Τη σχεδιάσαμε έτσι ώστε να συνδέεται με το σαλόνι και τον κήπο και να δημιουργεί την αίσθηση ότι οι κοινόχρηστοι χώροι του σπιτιού αποτελούν προέκτασή της.

Το μικρό ταρατσάκι του σπιτιού αξιοποιείται ως θερινό σινεμά. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

αρχιτεκτονική Θαυμάζω πολύ την αρχιτεκτονική στις πόλεις-κάστρα που συναντάμε στα νησιά του Αιγαίου. Λευκά σπίτια πάνω σε σκούρους βράχους, με θέα στο απέραντο γαλάζιο… Αγαπώ ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική της Πάτμου, της Αστυπάλαιας και της Σερίφου, με τα στενά καλντερίμια και τα πέτρινα σπίτια «κουμπωμένα» το ένα μέσα στο άλλο. πόλη στον κόσμο Απολαμβάνω την τάξη και την ηρεμία της Κοπεγχάγης και την ίδια στιγμή με εξιτάρουν η αταξία και το χάος της Μπανγκόκ ή της Βομβάης.

Στην κουζίνα, το τραπέζι είναι το παλιό σχεδιαστήριο του πατέρα του, η νησίδα με μεταλλική βάση φιλοξενεί τα ξύλινα ντουλάπια, ενώ στη μεταλλική κατασκευή που κρέμεται από το ταβάνι εντάσσεται ο απορροφητήρας και αποθηκευτικός χώρος. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

Στο υπνοδωμάτιο, οι παλιές πόρτες του σπιτιού επαναχρησιμοποιήθηκαν ως προσκέφαλο του κρεβατιού. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

γειτονιά στην Αθήνα Η Πλάκα, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. σουβενίρ Από τα ταξίδια μου στέλνω πάντα στον εαυτό μου κιτς καρτ ποστάλ με γραμματόσημο. γούρι Η σύντροφός μου. στον ελεύθερο χρόνο μου Εκδρομές και αποδράσεις που ξεκινούν με προτροπές του στιλ «πάμε να πάρουμε ένα γλυκό» και καταλήγουν σε άλλη χώρα. βιβλίο Μπαγκαβάτ Γκίτα και Ο ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία. μουσική Τζαζ και μπλουζ ένα ράθυμο καλοκαιρινό απόγευμα – κατά το «Jazz ’n’ blues on a lazy summer afternoon». ντιζάινερ O Ιταλός αρχιτέκτονας Κάρλο Σκάρπα. είδωλο Δεν μου αρέσει η λέξη.

Ο προθάλαμος του υπνοδωματίου λειτουργεί ως γραφείο. Η λάμπα είναι Artemide, το γραφείο είναι κειμήλιο από τον παππού του, η μπαμπού καρέκλα παραπέμπει σε βενετσιάνικο στιλ, ενώ το longboard έχει διακοσμητική θέση. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

love to hate Τους τουρίστες του Αυγούστου, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό μου. ταινία Τhe Blues Brothers. σειρά The White Lotus. ξενοδοχείο Το Αmangiri των Aman resorts, στη Γιούτα. στιλ Less is more. μαγειρεύω Ψάρι με όλους τους τρόπους. ποτό «Ξυνό νερό» με πάγο και λάιμ. για να χαλαρώσω Μαγειρεύω. με φίλους στο σπίτι Μαγειρεύω. shopping Βαρβάκειος αγορά. το επόμενο ταξίδι μου Mama Africa. χόμπι Όλα τα σπορ του βουνού και της θάλασσας και κηπουρική σε φυτά μπονσάι.

Στο μπάνιο, ο νιπτήρας είναι ο παλιός νιπτήρας της κουζίνας του σπιτιού, η μπανιέρα επίσης προϋπήρχε και έχει επισμαλτωθεί, στους τοίχους έχει εφαρμοστεί τσιμεντοκονία, το βοηθητικό σκαμπό είναι ιαπωνικό με μαύρη λάκα. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

Στην αυλή, το τραπέζι είναι σε αισθητική συνάφεια με την κουζίνα, ώστε να αποτελεί προέκτασή της, η μεταλλική πέργκολα διαθέτει αφαιρούμενο πανί σκίασης, οι καρέκλες

είναι οι παλιές του καφενείου βαμμένες πράσινες και τα φυτά, η μπανανιά, τα μπαμπού,

οι μονστέρες και το μεγάλο αβοκάντο, δίνουν μια εξωτική αίσθηση. (Φωτογραφία: Αλίνα Λέφα)

εποχή Άνοιξη. καλλιτεχνικό ρεύμα Μπαουχάους. είμαι περήφανος για Είμαι ευγνώμων για όλα. οικογένεια Οι συνταξιδιώτες μου. ιδανική σχέση Τη βρήκα. σταθερή συνήθεια Η βόλτα με τον σκύλο μου. η αγαπημένη μου στιγμή στη μέρα Η ησυχία το σούρουπο. φιλοδοξία Να επεκτείνω το έργο του γραφείου μας, lowfat architecture + interiors, εκτός της χώρας αναζητώντας έμπνευση από διαφορετικούς πολιτισμούς και ενσωματώνοντας νέες ιδέες. το επόμενο πρότζεκτ μου Tο έργο Heritage Boutique Suites στη Βαρβάκειο αγορά. χρώμα Χακί και ναυτικό μπλε. μετανιώνω που No regrets no tears… όταν κλείνω τα μάτια Πάντα θυμάμαι κάτι που δεν πρόλαβα να κάνω.