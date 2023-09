Πανκ από το πουθενά

Τρία πουλάκια κάθισαν στο παράθυρό της και της είπαν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ήταν 2006. Με έναν στίχο δανεισμένο από τον Μπομπ Μάρλεϊ, μια γλυκιά φωνή και ένα ανάλαφρο R&B μουσικό χαλί, η Κορίν Μπέιλι Ρέι ακουγόταν από όλα τα ραδιόφωνα. Το τραγούδι ήταν το Put your records on. Τεράστια επιτυχία. Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν, η Βρετανίδα δημιουργός δεν μας έδωσε πολλούς λόγους να ασχοληθούμε μαζί της. Τα τραγούδια της έρχονταν αραιά. Χωρίς κάτι το συναρπαστικό. Χωρίς κάποια λαβή για να πιαστούμε, εμείς που τρέχουμε αέναα από δίσκο σε δίσκο. Και ξαφνικά ακούμε το New York transit queen και αναρωτιόμαστε όλοι μαζί, με μια φωνή: «Τι συνέβη;». Σε ένα κομμάτι που διαρκεί λιγότερο από δύο λεπτά και θυμίζει παλιούς καλούς Yeah yeah yeahs, η 44χρονη τραγουδοποιός της απαλής μουσικής, των ρομαντικών στίχων και των ποτών χωρίς αλκοόλ καταθέτει τον πανκ ροκ δυναμίτη που μας έλειπε και δεν το ξέραμε.

Εξίσου ατίθασο και έντονο είναι το Erasure, όπου η παραμόρφωση της κιθάρας, τα «βρόμικα» φωνητικά και τα ντραμς στέλνουν τους φαν της Ρέι σε ένα μέρος που δεν έχουν ξαναπάει. Όπως διαβάζουμε, το νέο άλμπουμ με τίτλο Black Rainbows είναι εμπνευσμένο από αντικείμενα και έργα τέχνης γύρω από τη ζωή των νέγρων, τα οποία συγκέντρωσε στην γκαλερί Stony Island Arts Bank του Σικάγο ο καλλιτέχνης Θίστερ Γκέιτς. Πέρα από τα παραπάνω τραγούδια, αξίζει επίσης το πονηρό He will follow you with his eyes (με την απρόσμενη αλλαγή του) αλλά και το «γυμνό» Peach velvet sky, με την Κορίν μόνη στο πιάνο να μας θυμίζει τις φωνητικές της ικανότητες και το συναισθηματικό βάθος της τέχνης της.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Gibraltar Drakus – Hommage A Zanzibar

Η δισκογραφική Awesome tapes from Africa επαναφέρει στο εμπόριο ένα χαμένο άλμπουμ του 1989. Το εξώφυλλο και το όνομα του καλλιτέχνη δεν σας αφήνουν να προσπεράσετε. Μεγάλος σταρ κάποτε στο Καμερούν, ο Ντράκους πατάει χαριτωμένα στο χορευτικό είδος bikutsi, με γρήγορους ρυθμούς, κεφάτες ηλεκτρικές κιθάρες και ψεύτικα ντραμς αγνής απόλαυσης.