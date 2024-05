Μία πανέξυπνη σειρά μυστηρίου που κάνει την έκπληξη με το χιούμορ της

«Ξέρεις γιατί η Guinness είναι το πιο δημοφιλές ποτό στην Ιρλανδία; Λόγω της αναμονής [μέχρι να κάτσει ο αφρός της]. Πες πως σε απέλυσαν, το κράτος σού παίρνει τα λεφτά, στο σπίτι υπάρχει γκρίνια και έξω βρέχει καρεκλοπόδαρα. Για μια στιγμή, όμως, μπορείς να έχεις την ησυχία σου και να δεις το μέλλον. Ξέρεις ότι θα σου συμβεί ένα καλό, τουλάχιστον, άμεσα: θα απολαύσεις την μπίρα σου. Και είναι σπάνιο πράγμα να ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον», λέει ο σοφός Σέιμους σε μια παμπ της μικρής ιρλανδικής πόλης Μπόντκιν, όπου μόλις έχουν καταφθάσει ο Αμερικανός παραγωγός Γκίλμπερτ Πάουερ, η Αγγλίδα βοηθός του Έμι Σίζερ και η Ιρλανδή ερευνητική δημοσιογράφος Νταβ Μαλόνι. Η ετερόκλητη ομάδα βρίσκεται εκεί προκειμένου να συλλέξει μαρτυρίες για ένα πιθανό αληθινό έγκλημα στο οποίο θα βασιστεί το νέο τους podcast. Πιο συγκεκριμένα: για τη μυστηριώδη εξαφάνιση τριών ατόμων πριν από αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια ενός τοπικού φεστιβάλ με παγανιστικές ρίζες.

Η ατμοσφαιρική σειρά Bodkin ξεκινά ως ένα σατιρικό σχόλιο πάνω στη φρενίτιδα του κοινού για τα podcast που καταπιάνονται με αληθινά εγκλήματα, για να εξελιχθεί σε κάτι πιο σκοτεινό, αντανακλώντας τον ιρλανδικό ουρανό αλλά και τις λαϊκές δοξασίες του Σμαραγδένιου Νησιού. Αξίζει να σημειωθεί πως το Bodkin αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική σειρά της εταιρείας παραγωγής του ζεύγους Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, οι οποίοι τρέφουν τόσο μεγάλη αδυναμία στην Ιρλανδία, ώστε να αστειεύονται ότι το πραγματικό τους όνομα είναι Ο’Μπάμα.

Σημαντικό ρόλο στο μαύρο χιούμορ της σειράς παίζει και το κωμικό ταλέντο του Γουίλ Φόρτε, στον ρόλο του Γκίλμπερτ, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα τη θητεία του στο Saturday Night Live (SNL), δίνοντας μια αρκετά πιο σκοτεινή ερμηνεία. Η σειρά μοιάζει να θέλει να συναγωνιστεί την τηλεοπτική επιτυχία του Only Murders in the Building και, χωρίς να φτάνει στα ίδια ύψη από πλευράς χαρακτήρων, προσφέρει αρκετές συγκινήσεις με όχημα τα εντυπωσιακά ιρλανδικά τοπία αλλά και το γεγονός πως το σασπένς διαρκεί μέχρι το τέλος – σε αντίθεση δηλαδή με τη διάσημη μπίρα της Ιρλανδίας, ο θεατής δεν είναι ποτέ σίγουρος για το τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Πρωταγωνιστούν: Γουίλ Φόρτε, Σιβόν Κάλεν, Ρόμπιν Κάρα.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 69%.

Η σειρά στριμάρεται από το Netflix.