Τελικά, αξίζει ή όχι να αποκτήσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημειώνουν ανοδική πορεία και στη χώρα μας, όχι μόνο γιατί έχει διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των προσφερόμενων μοντέλων ούτε επειδή υπάρχει κάποια σημαντική μείωση στις τιμές τους, αλλά διότι, όπως ομολογούν και οι άνθρωποι της αγοράς, το αγοραστικό κοινό αρχίζει πλέον και ξεπερνά τους ενδοιασμούς του μπροστά στην επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Άλλωστε, έχουν πολλά να προσφέρουν σε όποιον τα επιλέξει. Ωστόσο, ακόμα και τώρα δεν απευθύνονται στο σύνολο των αγοραστών. Γιατί, όμως, να προτιμήσει κανείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Όπως μας είχε εκμυστηρευτεί στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ακόμα και σε χώρες όπως η Νορβηγία, όπου η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι εντυπωσιακή, ελάχιστοι από τους αγοραστές έχουν ως κίνητρο την προστασία του περιβάλλοντος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: η πλειονότητα όσων επιλέγουν ηλεκτρικό το κάνουν γιατί τους συμφέρει οικονομικά.

Με το χέρι στην τσέπη

Είναι γεγονός πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θα είχαν καμία τύχη στις περισσότερες αγορές αν δεν είχαν ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, στη χώρα μας απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, ενώ η αγορά τους επιδοτείται με 8.000 ευρώ. Οικονομικά οφέλη προκύπτουν και από τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές για τους εταιρικούς στόλους, ενώ σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσετε το εξαιρετικά χαμηλό χιλιομετρικό κόστος (περίπου 2 έως 3 ευρώ/100 χλμ.) εφόσον η φόρτιση γίνεται με οικιακό ρεύμα και όχι σε δημόσιο φορτιστή, όπου η χρέωση ανά κιλοβατώρα είναι υψηλότερη.

Tο κόστος συντήρησης είναι επίσης πιο χαμηλό σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο, αφού σε αρκετές περιπτώσεις αυτό περιορίζεται σε έναν τυπικό έλεγχο και στην αντικατάσταση του φίλτρου αέρα. Ακόμα και τα τακάκια στα φρένα φθείρονται πιο αργά, επειδή μεγάλο μέρος της επιβράδυνσης πραγματοποιείται από το ηλεκτρικό μοτέρ, που στη φάση αυτή λειτουργεί σαν γεννήτρια, φορτίζοντας την μπαταρία. Τέλος, στην όλη εξίσωση πρέπει να υπολογίσετε και τη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου. Παρότι τα ηλεκτρικά θεωρείται πως δεν διατηρούν τόσο την αξία τους καθώς τα χρόνια περνούν, είναι πιθανό τα πράγματα να αντιστραφούν.

Αν τώρα οι συνισταμένες για να αποφασίσετε σχετικά με το πού θα επενδύσετε τα χρήματά σας σάς προκαλούν… πονοκέφαλο, εκείνο που μπορείτε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μιας εταιρείας leasing. Κι αυτό γιατί στο μίσθωμα ενός μοντέλου, πέρα από την αρχική αξία του αυτοκινήτου, έχουν συνυπολογισθεί όλα τα λειτουργικά κόστη (πέραν του καυσίμου/ρεύματος), καθώς και η τιμή μεταπώλησης.

Το κόστος σε αριθμούς

Πού γέρνει, λοιπόν, η πλάστιγγα; Επιλέξαμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο (γερμανικό premium C-SUV), το οποίο διατίθεται τόσο σε θερμικές όσο και σε ηλεκτρικές εκδόσεις. Το μηνιαίο μίσθωμα που δίνει μια εταιρεία leasing για την πετρελαιοκίνητη δικίνητη εκδοχή των 150 ίππων (τιμή πώλησης 52.050 ευρώ) είναι 930 ευρώ, τη στιγμή που η τετρακίνητη ηλεκτρική παραλλαγή του μοντέλου με υπερδιπλάσια απόδοση (313 ίππους) και μια σχετικά υψηλότερη τιμή πώλησης (54.710 ευρώ) διαθέτει τελικά χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα (850 ευρώ). Όσο για το αντίστοιχης απόδοσης τετρακίνητο βενζινοκίνητο μοντέλο των 300 ίππων, το μηνιαίο μίσθωμα ξεφεύγει κατά πολύ, σκαρφαλώνοντας στα 1.220 ευρώ…

Για να το πούμε διαφορετικά, στην κατηγορία άνω των 40.000 ευρώ τα ηλεκτρικά δεν έχουν αντίπαλο, καθώς διαθέτουν επιδόσεις που συναντώνται σε σημαντικά υψηλότερο φάσμα τιμής. Ακόμα και σε μια χαμηλότερη κατηγορία, λίγο πάνω από τα 30.000 ευρώ, όπου πλέον κινούνται αρκετά δημοφιλή μικρομεσαία χάτσμπακ, συναντάμε ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν εντυπωσιακά υψηλότερες επιδόσεις, πλουσιότερους χώρους και προχωρημένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας.

Δυστυχώς, στις πιο προσιτές κατηγορίες αυτοκινήτων, οι οποίες αντιστοιχούν και στο μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, αυτή τη στιγμή οι προσφερόμενες ηλεκτρικές επιλογές δεν διαθέτουν κάποιο αντίστοιχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με άλλα λόγια, αν θέλετε ένα αυτοκίνητο για να κινείστε στην πόλη, θα πρέπει να τα βάλετε κάτω με χαρτί και μολύβι ώστε να κρίνετε αν το υψηλότερο κόστος της ηλεκτρικής έκδοσης πρόκειται να αποσβεσθεί σε ένα εύλογο βάθος χρόνου. Τέλος, για να είναι δίκαιη η σύγκριση τιμών μεταξύ ηλεκτρικών και θερμικών εκδόσεων, θα πρέπει στις τελευταίες να συνυπολογίζεται και το έξτρα κόστος ενός αυτόματου κιβωτίου μετάδοσης. Κι αυτό γιατί στα ηλεκτρικά μοντέλα δεν χρειάζεται να αλλάζετε ταχύτητες.

Πού φορτίζουμε;

Αν υποθέσουμε πως τελικά επιλέξατε κάποιο ηλεκτρικό μοντέλο για να αποτελέσει το επόμενο αυτοκίνητό σας, είναι πολύ σημαντικό να μελετήσετε το θέμα του ανεφοδιασμού του. Για όσους ζουν σε μονοκατοικία ή έστω διαθέτουν δική τους θέση στάθμευσης στην πολυκατοικία, τα πράγματα είναι πιο απλά. Στην τελευταία περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει να τραβηχτεί γραμμή από τον ηλεκτρικό πίνακα του διαμερίσματος, ώστε να μη χρεώνεται ο κοινόχρηστος λογαριασμός.

Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμα κι αν δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης στο πάρκινγκ της εργασίας, δεν είναι βέβαιο πως πρέπει να αποκλείσετε την επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι υποδομές δημόσιας φόρτισης εξελίσσονται συνεχώς και δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες πριν από ένα ή δύο χρόνια. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσει κανείς τις στατιστικές όσον αφορά τον αριθμό των διαθέσιμων φορτιστών. Αν αναγάγουμε τα σημεία φόρτισης στον πληθυσμό της Ελλάδας, τότε είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Εντούτοις, αν συγκρίνουμε τις υφιστάμενες υποδομές με τα κυκλοφορούντα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ, το πιθανότερο είναι ότι θα βρεις τον φορτιστή ελεύθερο – αν η θέση δεν έχει καταληφθεί από κάποιο συμβατικό τετράτροχο∙ χωρίς αμφιβολία, στο κομμάτι της παιδείας των οδηγών έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε.

Με λίγα λόγια, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι στην ακτίνα των μετακινήσεών σας, κι ακόμα καλύτερα κάπου κοντά στο σπίτι σας, υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές φόρτισης. Βέβαια, η δημόσια φόρτιση μπορεί να είναι ακριβότερη της οικιακής, εντούτοις, ακόμα κι έτσι, το συνολικό χιλιομετρικό κόστος ενός ηλεκτρικού παραμένει χαμηλότερο απ’ ό,τι αν έπρεπε να επισκεφθείτε το πρατήριο για να γεμίσετε το ντεπόζιτό σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η στρατηγική ανεφοδιασμού ενός ηλεκτρικού είναι διαφορετική σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Εδώ, δεν ταιριάζει το «πάω με τις αναθυμιάσεις», αφού είναι σημαντικό να κρατάμε την μπαταρία πάντα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φόρτισης (όχι όμως άνω του 80%, καθώς αυτό δεν είναι καλό για την υγεία της). Δεν περιμένουμε δηλαδή, όπως παλιά, να δούμε το λαμπάκι του ρεζερβουάρ αναμμένο. Αντίθετα, βάζουμε το αυτοκίνητο στην μπρίζα κάθε φορά που θα βρούμε έναν διαθέσιμο φορτιστή.

Αξίζει το ρίσκο;

Είναι αλήθεια πως το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση μοιάζει με μεγάλο βήμα, το οποίο δεν είναι όλοι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν. Ουσιαστικά, στο κομμάτι της οδήγησης δεν υπάρχει κάτι να προβληματίσει τον νέο οδηγό ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου – το αντίθετο. Οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονται πολύ πιο ξεκούραστες και τα ανεξάντλητα αποθέματα ισχύος και ροπής των ηλεκτρικών μοντέλων χαρίζουν χαμόγελα ευτυχίας κάθε φορά που βυθίζει κανείς το δεξί πόδι στο πεντάλ. Μπορεί ο ήχος τους να αφήνει παγερά αδιάφορους όσους αρέσκονται στο άκουσμα ενός 6κύλινδρου συνόλου ή ενός V8, αλλά είμαστε σίγουροι πως ούτε οι 3κύλινδρες «ραπτομηχανές», οι οποίες κυριαρχούν στην πλειονότητα των θερμικών μοντέλων, έχουν κάτι το συναρπαστικό να προσφέρουν. Τέλος, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν μια σίγουρη επιλογή για το κοντινό μέλλον, μια και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τυχόν απαγορεύσεις κυκλοφορίας στο κέντρο των μεγάλων πόλεων.

Αυτό που πρέπει να μάθει ο ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού είναι η τακτική του ανεφοδιασμού αλλά και η βελτιστοποίηση της αυτονομίας του μέσα από τον τρόπο που το οδηγεί. Να επιδείξει επίσης υπομονή για τυχόν αστοχίες των υποδομών φόρτισης, τώρα που ακόμη βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα. Είναι μια καινούργια «πίστα», γι’ αυτό και τη μετάβαση θα την τολμήσουν πιο εύκολα εκείνοι που είναι πιο δεκτικοί στις αλλαγές. Αυτοί που στην εποχή της παντοκρατορίας των Nokia τόλμησαν, δηλαδή, να επιλέξουν ένα smartphone ή αντιλήφθηκαν αμέσως την ευκολία που τους προσφέρει το web banking. Σε κάθε περίπτωση, το ορθό μιας τέτοιας επιλογής επιβεβαιώνουν και οι έρευνες, στις οποίες αποτυπώνεται το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών που επέλεξαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν επιστρέφουν στα θερμικά μοντέλα. Εξ ου και η παράφραση της γνωστής αγγλικής φράσης, έστω και χωρίς να κάνει ομοιοκαταληξία: «Once you go electric, you never go back».