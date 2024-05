Χορευτές του TikTok και θρησκευτικές σέκτες στο νέο docuseries του Netflix

Ήταν μια πετυχημένη influencer του Λος Άντζελες που δημιουργούσε διασκεδαστικό ψηφιακό περιεχόμενο στο TikTok. Είχε εκατομμύρια ακολούθους στον λογαριασμό της και αναρτούσε κατά συρροή ευχάριστα βίντεο με χορογραφίες στις οποίες συμμετείχαν κι άλλοι ψηφιακοί δημιουργοί. Με την αδερφή της ήταν αχώριστες. Μαζί ζούσαν στο απόγειο της δόξας τους στα social media. Έκλειναν τη μία εμπορική συμφωνία μετά την άλλη. Ο λόγος για τη Μιράντα Ντέρικ, την κοπέλα της οποίας η οικογένεια προέβη το 2022 σε μια κίνηση που έκανε τον γύρο του διαδικτύου: Ένα live βίντεο στο οποίο η οικογένεια της Μιράντας δήλωνε πως η νεαρή είχε χαθεί σε μια «θρησκευτική σέκτα» και πως δεν είχε πλέον η ίδια τον έλεγχο της ζωής της. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν αλυσιδωτές.

Η πιο πρόσφατη από αυτές φαίνεται στη σειρά-ντοκιμαντέρ του Netflix, που μόλις κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τίτλο «Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult». Μέσα από τρία επεισόδια, η οικογένεια της Μιράντα και μαζί χορευτές που μέχρι πρότινος εκπροσωπούνταν από την εταιρία διαχείρισης ταλέντων με το όνομα «7M Films», μιλούν για τις εμπειρίες τους. Εξομολογούνται όσα έζησαν υπό την επίδραση του ιδιοκτήτη της εταιρίας δημιουργώντας ένα κλίμα μυστηρίου που διατηρείται καθ’όλη τη διάρκεια της σειράς. Οι ισχυρισμοί που ακούγονται από ανθρώπους που στέκονται πίσω από τον φακό, είναι ανησυχητικοί: Βλέπουμε, δηλαδή, να ξεδιπλώνεται η διπλή ταυτότητα της εταιρίας που πέρα από το να μανατζάρει ταλαντούχους χορευτές, εμφανίζει και μια άλλη όψη. Αυτή ενός θρησκευτικού οργανισμού.

Η «εξαφάνιση» κι άλλων νεαρών χορευτών πέρα από τη Μιράντα, συνδέεται στο ντοκιμαντέρ με τον ιδιοκτήτη της 7M και χαρισματικό ηγέτη της θρησκευτικής οργάνωσης, τον Ρόμπερτ Σιν, έναν πάστορα. Τόσο πρώην εργαζόμενοι της εταιρίας όσο και μέλη της εκκλησίας, φαίνεται πως τον κατηγορούν για χειριστική συμπεριφορά. Ο φακός εστιάζει στις οικογένειες. Πώς είναι να νιώθεις την απουσία των αγαπημένων σου; Πώς είναι να ξέρεις ότι τα παιδιά σου γίνονται έρμαια της γοητείας ενός άγνωστου ;χαρισματικού ηγέτη; «Νομίζω πως το κοινό θα εκπλαγεί από το πόσο εύκολα απλοί άνθρωποι παρασύρονται από ομάδες που μοιάζουν με σέκτες και από την τεράστια επίδραση που το γεγονός αυτό έχει στις οικογένειες, τους φίλους και την κοινωνία», ανέφερε ο σκηνοθέτης Ντέρεκ Ντόνιν, στο Netflix. «Νιώθω δέος για τις οικογένειες που μας έβαλαν στη ζωή τους για να σώσουν τους αγαπημένους τους».

«O άνθρωπος του θεού»

To «Dancing for the Devil» περιλαμβάνει επίσης μαρτυρίες χορευτών και άλλων που διέφυγαν από την 7M Films και τώρα εργάζονται για να «ρίξουν» την εταιρία απ’ έξω. «Αυτή η σειρά έχει να κάνει με την αποκάλυψη των αδικιών και τη διόρθωση της ιστορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά η παραγωγός της σειράς Τζέσικα Ασεβέντο.

Στον Guardian αναφέρεται πως ο Ρόμπερτ Σιν, αναφερόταν στον εαυτό του ως «άνθρωπος του θεού», ικανό να σώζει μέλη από την κόλαση. Δήλωσε, μάλιστα, και όπως διαβάζουμε: «Οι σκέψεις σας δεν είναι δικές σας, είναι είτε του διαβόλου είτε του θεού, και πρέπει πάντα να τις αναφέρετε σε έναν ανώτερο μέντορα». Απαιτούσε ακόμη από τα μέλη να δίνουν τα χρήματα τους για τη στήριξη της εκκλησίας και ονειρευόταν επί χρόνια τη φήμη και τη λάμψη του Χόλιγουντ. Ο ίδιος αρνήθηκε να συμμετάσχει στη σειρά.