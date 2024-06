Για ένα πολυτελές τζιν με σήμα-κατατεθέν ένα υπερσπάνιο λουλούδι

Μία από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου από τα καλοκαίρια στη Σαντορίνη ήταν στις κρεμαστές στην καλντέρα βεράντες των καλών μου φίλων Δημήτρη και Σοφίας, τα βράδια που περιμέναμε να ανθίσει για λίγες ώρες το μοναδικό άνθος του τεράστιου κάκτου, της «βασίλισσας της νύχτας». Σιγά σιγά άνοιγε ένα μοναδικής ομορφιάς κάτασπρο άνθος, με ένα ιδιαίτερο, λεπτό άρωμα που «ζούσε» μόνο λίγες ώρες. Πέρασαν χρόνια και χρόνια. Μόλις πριν από λίγες μέρες συνάντησα ξανά την «queen of the night» σε ένα ποτήρι: Seventy One gin, ένα London dry gin που στην γκάμα των βοτανικών του συμμετέχει το σπάνιο άνθος.

Βάζοντας το Seventy One gin στο μικροσκόπιο, βλέπουμε ότι τα βοτανικά αποστάζονται το καθένα ξεχωριστά και μόνο το πιο συμπυκνωμένο κομμάτι, της «καρδιάς», επιλέγεται για το τελικό χαρμάνι. Αυτό στη συνέχεια ξεκινάει ένα ταξίδι για 71 νύχτες σε προσεκτικά επιλεγμένα δρύινα βαρέλια, προκειμένου το φιλί του ξύλου να συνεισφέρει στην ισορροπία και στην πολυπλοκότητα των αρωμάτων. Τριών ειδών βαρέλια συμμετέχουν: από ευρωπαϊκή δρυ, για να προσδώσει αρώματα βανίλιας, αμυγδάλου και καπνού, βαρέλι από σέρι Pedro Ximénez, για νότες μπαχαρικών, σοκολάτας και σταφίδας, και βαρέλια από κονιάκ με τον πλούτο του ιστορικού αποστάγματος. Αυτή η διαδικασία ωρίμανσης μαλακώνει και δίνει φινέτσα στο τελικό απόσταγμα, δημιουργώντας ένα πραγματικά ιδιαίτερο τζιν. Η παρουσία ιουνίπερου από τη Μαύρη Θάλασσα μπλέκεται με αρώματα κομμένων στο χέρι τριαντάφυλλων της Δαμασκού και αυτά συμπληρώνονται με το αέρινο άρωμα της βασίλισσας της νύχτας. Το αποτέλεσμα είναι ένα λιπαρό, φρουτώδες απόσταγμα, που σε μεταφέρει γευστικά σε ένα πρωινό σε ανθισμένο πορτοκαλεώνα, με εξάρσεις λευκών λουλουδιών, επιτρέποντας μικρές γευστικές υπογραμμίσεις γκρέιπφρουτ και spicy τόνγκα. Μέλι, γιασεμί, αχλάδι φανερώνονται σιγά σιγά, οδηγώντας σε μια μακρά επίγευση. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το ότι σου δημιουργεί μια αίσθηση νυχτερινής γοητείας, την οποία μόνο στη συμμετοχή του άνθους της βασίλισσας της νύχτας μπορώ να αποδώσω.

Ο καλύτερος τρόπος να το απολαύσει κανείς είναι σκέτο με πάγο ή το πολύ πολύ σε ένα Golden Martini: 70 ml Seventy One Gin, 10 ml Dry Vermouth και τα αιθέρια έλαια από μία φλούδα γκρέιπφρουτ.

Δημιουργία του Master Distiller Στιβ Ουίλσον, που διετέλεσε επί χρόνια Global Head of Innovation στον κολοσσό IDV/Diageo (σε brands όπως Baileys, Archers, Malibu, Smirnoff, Johnnie Walker, Ciroc, Tanqueray και δεκάδες άλλα), σε συνεργασία με τον θρυλικό φωτογράφο μόδας Μερτ Άλας, αλλά και με τη σημαντική συνεισφορά του Ντομινίκ Ροπιόν, κορυφαίου Master Perfumer, που ανέδειξε το blend όπως ένα ακριβό άρωμα. Άλλωστε και το μπουκάλι, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Μερτ Άλας, θυμίζει στήλη από κομμένο γυαλί.

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα ακριβό τζιν (250-260 €), όπως ακριβές και σπάνιες είναι οι στιγμές που μπορείς να δεις έναν κάκτο να ανθίζει μία και μοναδική νύχτα τον χρόνο, για λίγες ώρες.