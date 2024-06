Πώς δύο γυναίκες DJ κάνουν όλο τον πλανήτη να χορεύει

Kάνουν τον κόσμο να χορεύει. Βάζουν φωτιά στα σαββατόβραδα. Έχουν περίπου την ίδια ηλικία, περίπου τον ίδιο αριθμό ακολούθων στο Instagram, την ίδια απήχηση. Η Πέγκι Γκου και η Charli XCX έτυχε επίσης να κυκλοφορήσουν άλμπουμ ίδια μέρα, στις 7 Ιουνίου. Aς ξεκινήσουμε από το Ι hear you της πρώτης, που αναβιώνει και τιμά τη χορευτική ποπ των ’90s. Τραγούδια όπως το Back to one θα θυμίσουν ένα σωρό πράγματα στους παλιούς, όπως βέβαια και η μεγάλη επιτυχία It goes like (Nanana), που μοιάζει να φτιάχτηκε για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ και σίγουρα εκεί ανήκει. Με ένα σώμα γεμάτο μικροσκοπικά τατουάζ, δύο γυμνασμένα πόδια και μια άκρως μεταδοτική ενέργεια, η Νοτιοκορεάτισσα DJ έχει ήδη στενή σχέση με το ελληνικό κοινό – και στις 12/7 έρχεται ξανά στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ejekt Festival.

Από την άλλη, η Αγγλίδα Charli XCX δεν μας έχει επισκεφτεί ποτέ. Tη χαιρόμαστε μόνο μέσα από stories, φωτογραφίες, βιντεοκλίπ. Στο νέο της άλμπουμ, το Brat, καταθέτει μια θορυβώδη hyperpop με προσωπικούς και εξομολογητικούς στίχους: «Σήμερα τρώω μόνο στα καλά εστιατόρια/ αλλά, ειλικρινά, συνεχώς σκέφτομαι τα κιλά μου», λέει στο Rewind. Tα διεθνή Μέσα κάνουν λόγο για αριστούργημα, με την Daily Telegraph να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Τσάρλι έφτιαξε ένα τέλειο ποπ άλμπουμ».

Τέλειο μπορεί να είναι. Είναι όμως για μένα; Δεδομένου ότι η εποχή που έκανα τσιχλόφουσκες έχει περάσει ανεπιστρεπτί, αισθάνομαι ότι η Τσάρλι έχει να πει περισσότερα σε ένα 18χρονο κορίτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βρίσκω συναρπαστικούς τους ήχους, τις εντάσεις και τις ταχύτητές της. Απλώς δυσκολεύομαι να ακολουθήσω.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

John Cale – POPtical Illusion

Είναι ωραίο να ακούς έναν 82χρονο να φτιάχνει πειραματική ποπ. Ο Τζον Κέιλ δεν απευθυνόταν ποτέ στο ευρύ κοινό και ούτε τώρα το κάνει – παραμένει ένας ασυμβίβαστος μονήρης. «Είμαι θυμωμένος και μόνος», τραγουδάει στο I’m angry, ενώ στο Shark-Shark μάς λερώνει με τις πιο βρόμικες ηλεκτρικές κιθάρες.