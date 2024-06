Ντιζάιν: Οι πιο «τρελές» πατέντες από κάθε γωνιά της Ελλάδας

Μια απλώστρα στερεωμένη στο γείσο ενός μπαλκονιού από την εξωτερική του πλευρά αυξάνει αυθαίρετα τα τετραγωνικά ενός μικρού διαμερίσματος στην Αθήνα. Κοιτάζω τη φωτογραφία στη σελίδα 171 του βιβλίου Travelogue. Greek everyday solutions to common problems, που επιμελήθηκαν οι Papairlines (Λουκάς Αγγέλου, Βάσω Ασφή και Κώστας Μπίσας), και προσπαθώ να θυμηθώ πού την έχω ξαναδεί.

Πρωτότυπη βρύση στην Κέρκυρα.

Είμαι σίγουρη για τη γειτονιά της Αθήνας, μου διαφεύγει το όνομα του δρόμου. Οι τρεις ντιζάινερ, ωστόσο, μου λένε ότι δεν έχει νόημα να θυμηθώ, αφού η ιδέα της απλώστρας έχει αρκετούς οπαδούς και θεωρείται από τις πιο συνηθισμένες πατέντες εξεύρεσης χώρου σε διαμερίσματα με στενά ή ανύπαρκτα μπαλκόνια. «Το πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια ιδέα δείχνει και πόσο αποτελεσματική είναι», εξηγεί ο Κώστας Μπίσας.

Κάπου στην Αθήνα. (Φωτογραφία: PAPAIRLINES)

Οι τρεις σχεδιαστές ξεκίνησαν την έρευνά τους πάνω στην DIY κουλτούρα και στο ελληνικό αστικό τοπίο με αφορμή την έκθεση Once upon a sponge στο Τaf και στη συνέχεια συμμετείχαν στην Μπιενάλε της Σαντορίνης το 2012, όπου έκαναν ένα in situ project στη Θηρασιά και τη Σαντορίνη με αντίστοιχες πατέντες. Από εκεί κι έπειτα εμπλούτισαν το αρχείο τους με περισσότερο φωτογραφικό υλικό, ταξίδεψαν με αυτή την ιδέα σε συνέδρια και εκθέσεις, και το 2020 άρχισαν να συζητούν τον σχεδιασμό μιας ψηφιακής έκδοσης.

Στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. (Φωτογραφία: SOTIRIS PATRONIS)

Απηύθυναν ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον μπορούσε να συνεισφέρει με φωτογραφίες πάνω στο θέμα και, όταν είδαν πως η ανταπόκριση ήταν περισσότερο από θερμή, συζήτησαν με τον Στάθη Μητρόπουλο και τον Ανδρέα Κόκκινο από το Hyper Hypo την προοπτική μιας έντυπης έκδοσης. «Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η pocket size συλλογή, που λειτουργεί περισσότερο σαν ένα travel guide με εικόνες που λίγο πολύ όλοι ανασύρουμε από τα ταξίδια μας», εξηγεί η Βάσω Ασφή.

Ταξιδιωτικός οδηγός

Στο Μεσολόγγι. (Φωτογραφία: SOTIRIS PATRONIS)

Πράγματι, ξεφυλλίζοντας την έκδοση είναι σαν να μεταφέρομαι από τη Σαντορίνη στο Μεγανήσι και από το Ναύπλιο στα Νέα Μουδανιά, συναντώντας κατά μήκος και πλάτος της ελληνικής επικράτειας την ευρηματικότητα και το χιούμορ σε γενναίες δόσεις. Καζανάκια-ζαρντινιέρες, συμπυκνωτές ψυγείου που έχουν τοποθετηθεί στη θέση ενός φράχτη, κουρελούδες που χρησιμοποιούνται ως προστατευτικά για τα λάστιχα, τσιμεντωμένα πλαστικά καφάσια σε ρόλο δέστρας για βάρκες και δρύινες εξώπορτες αντί εισόδου σε κοτέτσια είναι μόνο μερικές από τις λύσεις που έδωσαν ανώνυμοι άνθρωποι σε καθημερινά προβλήματα.

Στο Ναύπλιο. (Φωτογραφία: PAPAIRLINES)

«Από θαυμασμό ξεκινήσαμε να συλλέγουμε φωτογραφίες», μου εξηγεί ο Λουκάς Αγγέλου. «Είναι πραγματικός θησαυρός όλες αυτές οι ιδέες, και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι και o εκπαιδευμένος ντιζάινερ και αυτός που εφαρμόζει μια DIY λύση ακολουθoύν την ίδια διαδικασία».

«Είναι πραγματικός θησαυρός όλες αυτές οι ιδέες», λέει ο σχεδιαστής Λουκάς Αγγέλου.

Κανένα από αυτά τα παράδοξα δεν ξενίζει· ούτε o προφυλακτήρας που ζει μια δεύτερη ζωή ως στέγαστρο ούτε ο Άη Βασίλης στο εικονοστάσι. «Ίσως ένας ξένος να τα έβλεπε με διαφορετικό μάτι, όμως σε εμάς λειτουργεί και η συναισθηματική φόρτιση», αναφέρει η Βάσω.

Ο Κώστας επισημαίνει πως, όταν βλέπουμε κάτι γνώριμο, αντιλαμβανόμαστε και την αξία του, την απήχηση που έχει μια τέτοια εφαρμογή, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζει και όλα όσα πρέπει να έχει το σύγχρονο ντιζάιν: λειτουργικότητα, αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων, αισθητική. «Όλες αυτές οι ιδέες γεννήθηκαν από την ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί και να λύνει προβλήματα», τονίζει ο Λουκάς.

Περισσότερες πληροφορίες: papairlines.org, hyperhypo.gr