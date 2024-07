Ακούστε αυτό το τραγούδι – Εμείς το κάναμε και πάθαμε σοκ

Κανονικά θα έπρεπε να έχω γράψει ήδη για τους Knower – με μια διαφορά: Δεν τους ήξερα! Πριν από λίγες μέρες τούς ανακάλυψα, ακούγοντας το (περσινό) τραγούδι τους It’s all nothing until it’s everything, βλέποντας παράλληλα το βιντεοκλίπ. Μιλάμε για σοκ. Απόλυτα ελεύθερο αλλά και δομημένο, ιδιότροπο αλλά και γεμάτο αυτοπεποίθηση, το κομμάτι με έπιασε αδιάβαστο. Βλέπω ξανά τώρα το βίντεο και απολαμβάνω: Η φωνή της κοπέλας θυμίζει Grimes, ο ημίγυμνος ντράμερ φαίνεται ύποπτος, ο μπασίστας είναι nerd, η ενορχήστρωση αναδεικνύει τόσο το χιούμορ όσο και την αυτοπεποίθηση αυτής της παρέας από το Λος Άντζελες, που λίγοι φίλοι μου γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι ενδιαφέρονται να μάθουν.

Οι Κnower ξεκίνησαν το 2009. Έχουν κυκλοφορήσει πέντε δίσκους και κάποια σινγκλάκια, κυρίως ψηφιακά. Παίζουν ανεξάρτητη ηλεκτρονική τζαζ-φανκ. Τα δύο βασικά τους μέλη είναι ο ντράμερ Λουίς Κολ και η τραγουδίστρια Τζένεβιβ Αρτάντι. Στον τελευταίο δίσκο τους, πέρα από το It’s all nothing until it’s everything, υπάρχει επίσης το Do hot girls like chords?, που είναι ωραίο όσο και ο τίτλος του. Από εκεί και πέρα, σκάβοντας βαθιά στη δισκογραφία τους, προσωπικά έχασα μέρος του αρχικού ενθουσιασμού. Μου θυμίζουν τον Φρανκ Ζάππα, που όσο ρηξικέλευθος υπήρξε, άλλο τόσο κουραστικός γινόταν ενίοτε μέσα στην ελευθερία του. Σε κάθε περίπτωση, το χάος των Knower δεν έχει νόημα να το οργανώσεις, απλώς το δέχεσαι. Τα τραγούδια τους είναι μικρές επαναστάσεις. Και αν αυτό διώχνει τον πολύ κόσμο, τόσο το καλύτερο.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

O. – WeirdOs

Από τους πιο ιδιαίτερους και «προκλητικούς» ροκ δίσκους που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα. Παραμορφωμένο σαξόφωνο (άλλοτε ακούγεται σαν ηλεκτρική κιθάρα και άλλοτε σαν συνθεσάιζερ), νευρικά ντραμς, καταπιεσμένος θυμός και μια ορμή που, προς το τέλος του άλμπουμ, συνομιλεί με το χέβι μέταλ.