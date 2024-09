Πέντε trends που ξεχωρίσαμε αυτό το καλοκαίρι στο TikTok

Περάσατε και εσείς το καλοκαίρι σκρολάροντας ακατάπαυστα την οθόνη του κινητού σας, για να δείτε βιντεάκια στο TikTok; Κατά πάσα πιθανότητα, το κάνατε, μην το αρνείστε, σε όλους μας συμβαίνει. (Εκτός και αν δεν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, οπότε αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση).

Είτε καθόσασταν κάτω από την ομπρέλα, είτε περιμένατε το πλοίο, είτε στο ταξίδι σας, είτε λίγο πριν κοιμηθείτε, παρακολουθούσατε τα βίντεο στο TikTok παρατηρώντας με μεγάλο ενδιαφέρον τους χρήστες να τα αναπαράγουν μιμούμενοι τα trends ή να τα ερμηνεύουν με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν.

Ποια ήταν όμως εκείνα που γνώρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία, δημιούργησαν μιμίδια και σημάδεψαν το φετινό καλοκαίρι; Ακολουθούν όσα ξεχωρίσαμε τους τελευταίους τρεις μήνες στο ίσως πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο της εποχής μας.

Τακ, τικ, τακ, αριστούργημα

Μπορεί η Ελένη Φουρέιρα να κατακτήσει και το TikTok; Γιατί να μην μπορεί; Εδώ έχει κατακτήσει την Ευρώπη, κι ας βρέθηκε μια ανάσα από την πρώτη θέση στην Eurovision του 2018 με το «Fuego», για λογαριασμό της Κύπρου. Το νέο της σίνγκλ «Αριστούργημα», μια συνεργασία με τον μουσικό παραγωγό Arcade, διαδόθηκε ραγδαία μέσω της χορογραφίας του, δημιουργία της Νεφέλης Θεοδότου. Οι χρήστες της πλατφόρμας προσπάθησαν να μιμηθούν τις χορευτικές κινήσεις και να κάνουν slay – δηλαδή «θραύση», όπως λέγεται στην σλανγκ του σημερινού ίντερνετ.

Brat summer

Θα έμενε η Ελλάδα εκτός του πολιτιστικού φαινομένου που καθόρισε την ποπ κουλτούρα του φετινού καλοκαιριού; Φυσικά, και όχι. Το brat culture ήρθε για να μείνει. Τραγούδια του άλμπουμ της Charli XCX, «brat», έγιναν το soundtrack σε βίντεο πολλών χρηστών που έσπευσαν να προσδιοριστούν ως brat, να περιγράψουν μία κατάσταση που να χαρακτηρίζεται ως brat ή να αποκαλέσουν brat κάποιον ήρωα της ελληνικής τηλεόρασης. Αν μπορούμε να το συνοψίσουμε κάπως, θα επιλέγαμε αυτές τις λέξεις: σημαίνει να αγκαλιάζεις τα ψεγάδια σου, να μην παρεκκλίνεις εκατοστό από τις επιλογές σου, να μην απολογείσαι, να έχεις την αυτοπεποίθηση να ξεχωρίζεις από το πλήθος, να προκαλείς και να στρέφεις τα βλέμματα με την αντισυμβατικότητά σου.

Το ηχείο και η θάλασσα

Στην καρδιά του καλοκαιριού, στο κατάστρωμα ενός επιβατικού πλοίου, ένα ζευγάρι άνοιξε ένα ηχειάκι με μουσική. Μια επιβάτισσα ενοχλήθηκε τόσο πολύ από τη δυνατή του ένταση που το άρπαξε και το πέταξε στη θάλασσα, ξεστομίζοντας «γαλλικές» εκφράσεις, όσο η γυναίκα την κοιτούσε αποσβολωμένη και την ρωτούσε ξανά και ξανά: «Τι έκαμες;». Το σκηνικό έγινε viral, δημιουργώντας ένα σωρό μιμίδια και διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες με το ηχειάκι στον πάτο της θάλασσας. Η δε στιχομυθία των γυναικών απομονώθηκε σε ήχο και μετατράπηκε σε ατάκα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να σατιρίσει μερικές καταστάσεις της καθημερινότητας (όπως πχ. η διαφορετική χρέωση των οδηγών ταξί, αντί για την αναγραφόμενη στο ταξίμετρο).

ΚΙΠΑΤΣΑΟ

Παρόλο που σχολιάσαμε με επαινετικά λόγια το «Mixtape» της Μαρίνας Σάττι, δεν πιστέυαμε το πώς μπορεί ένα μουσικό κομμάτι που διαρκεί δέκα λεπτά θα βρει ένα κοινό χιλιάδων ανθρώπων στην ελληνική αγορά. Βέβαια, μετά το «Ζάρι», η δυναμική του πρότζεκτ «Μαρίνα Σάττι» διαρκώς αγγίζει νέα κορυφή. Οι χρήστες απομόνωσαν το «κι είπα τσάο», έναν στίχο από τα πρώτα λεπτά του τραγουδιού, ο οποίος αναφέρεται σε έναν χωρισμό χωρίς επιστροφή. Η ταχύτητα εκφοράς του στίχου οδήγησε στην ενοποίησή του και δημιούργησε μια νέα λέξη, το «κιπατσάο». Πολλά άτομα της Γενιάς Ζ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αποτυχημένα ραντεβού, δηλώσεις κατηγορίας «red flags» ή ολοκληρωμένες σχέσεις με το «κιπατσάο», το οποίο μετατράπηκε στην ελληνική εκδοχή του thank you, next.

Η ζωή στο εξωτερικό

@ladymavenfx_ Θεωρούσα πως το ελαιόλαδο πωλείται ακριβά στην Ολλανδία, μέχρι που επισκέφτηκα ένα ελληνικό σούπερ μ ♬ original sound – Dimitris Savvidis

Δεν είναι μυστικό πως η ακρίβεια στα ράφια των σουπερμάρκετ επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Διαβάζοντας ειδήσεις για το κύμα ακρίβειας, οι Έλληνες του εξωτερικού πηγαίνουν στα σουπερμάρκετ των χωρών που ζουν και συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων πρώτης ανάγκης με τις αντίστοιχες στην Ελλάδα. Παράλληλα, μοιράζονται πληροφορίες για τη ζωή, τη γραφειοκρατία, τις παροχές και τις ειδικότητες, για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι δημιουργοί των βίντεο έχουν έναν -τρόπο τινά- δημοσιογραφικό και καθοδηγητικό ρόλο για όσους έχουν περιέργεια να ακούσουν κάποιον μετανάστη να αφηγείται την καθημερινότητά του εκτός Ελλάδας ή πιθανόν θέλουν και οι ίδιοι να μεταναστεύσουν.