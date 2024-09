Γιατί ο Fred again.. είναι ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς της Ευρώπης;

Aδιάφορο κούρεμα, απλές φωτογραφίες στα σόσιαλ και μουσικές που στερούνται πρωτοτυπίας, έχοντας σαν βάση τη χάουζ, την τέκνο και την ποπ. Με μια γρήγορη ματιά και μια εξίσου γρήγορη, επιπόλαιη ακρόαση, δύσκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί ο Fred again.. είναι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, το νέο άλμπουμ Ten days προσθέτει ένα ακόμα απολαυστικό κεφάλαιο στην εντυπωσιακή (και κάπως ήσυχη ταυτόχρονα) ανοδική του πορεία. Κομψό, ανάλαφρο, πλούσιο σε συμμετοχές αλλά και σε εναλλαγές συναισθημάτων, το άλμπουμ λειτουργεί τόσο ως συνοδευτική μουσική σε καταστήματα ρούχων όσο και ως υλικό φεστιβαλικής κορύφωσης, για ακροατές που λικνίζονται με ψύχραιμο κέφι. Τον περασμένο Αύγουστο, ο Fred again.. έγινε ο πρώτος dance καλλιτέχνης που εμφανίστηκε ως headliner στα φεστιβάλ του Ρέντινγκ και του Λιντς.

Λίγες μέρες μετά, σειρά είχε η λίμνη Βουλιαγμένης: Σε ένα πριβέ σετ με λίγους τυχερούς καλεσμένους (οι οποίοι ενημερώθηκαν για την τοποθεσία μόλις τρεις ώρες πριν από την έναρξη, ώστε να αποφευχθεί η προσέλευση επιπλέον κόσμου), ο Λονδρέζος μουσικός έδωσε ένα ατμοσφαιρικό, ήρεμο live στο μυημένο ελληνικό κοινό, βασιζόμενος αποκλειστικά στο πιάνο του. Οι καλύτερες στιγμές του νέου άλμπουμ, πάντως, είναι οι πιο εξωστρεφείς: Το ξεσηκωτικό Adore u, το βγαλμένο από τα ’90s Places to be και κυρίως το μακροσκελές Glow, με τη συμμετοχή τoυ Four tet και του Skrillex, μεταξύ άλλων. Για έναν καλλιτέχνη που έχει επίσης στο ενεργητικό του δύο βραβεία Γκράμι και μια συνεργασία με τον Μπράιαν Ίνο, το μόνο όριο τώρα είναι ο συννεφιασμένος ουρανός. Σαν αυτόν που κοσμεί το εξώφυλλο του Ten Days.

Στο Πικάπ

Κ.Βήτα – Το Χέρι

Στις 20 και 21/9 το αγοραφοβικό φεστιβάλ επιστρέφει στο ΠΛΥΦΑ, κάνοντας focus σε εγχώριους καλλιτέχνες ηλεκτρονικής μουσικής. Το «μεγάλο όνομα» της πρώτης μέρας είναι ο Κ.Βήτα – και επ’ ευκαιρία ακούμε ξανά το εξαιρετικό πρόσφατο άλμπουμ του. Ευαισθησία, σουρεαλισμός, μια μεγάλη παλέτα ήχων και η δύναμη της αγάπης.