Τι θα ήταν οι Tindersticks χωρίς τον τραγουδιστή τους;

Η απαλή φωνή του Στιούαρτ Στέιπλς σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ακόμα και το γεγονός ότι οι Tindersticks έβγαλαν μέτριο δίσκο. Το μεγάλο ατού του αγαπημένου ήπιου συγκροτήματος από το Νότιγχαμ υπήρξε ανέκαθεν η φωνή του τραγουδιστή. Έτσι και τώρα, στο νέο άλμπουμ Soft Tissue, οι ενορχηστρώσεις και τα γυναικεία φωνητικά στολίζουν όμορφα τα κομμάτια, αλλά είναι η φωνή του Στέιπλς που χαλαρώνει και γλυκαίνει τον ακροατή, δημιουργώντας μια άμεση οικειότητα. Στο πειραματικό Distractions του 2021, η μπάντα υπήρξε πιο τολμηρή. Απέδειξαν μάλιστα ότι μπορούν να μας κάνουν να χορέψουμε, με μια σπουδαία διασκευή στο You ’ll have to scream louder των Television Personalities.

Αυτή τη φορά ακολουθούν έναν πιο συντηρητικό δρόμο, πιο σίγουρο. Όχι ότι λείπουν τα καλά τραγούδια. Το Νew World είναι πιασάρικο και σε παίρνει μαζί του από την πρώτη ακρόαση. Το δε Always a stranger συνοδεύει ιδανικά μια εικόνα φθινοπωρινής βροχής πίσω από θολά τζάμια. Κατά τα άλλα, ο απαιτητικός ακροατής θα διαπιστώσει μια απουσία στιβαρών συνθέσεων και πρωτότυπων ιδεών. Ιδίως το Turned my back καταντάει κουραστικό από τη μέση και μετά, με το επαναλαμβανόμενο, φτωχό ρεφρέν του να μην οδηγεί πουθενά. Όλα αυτά βέβαια δεν θα επηρεάσουν το ροκ κοινό που θα σπεύσει να ακούσει ξανά το συγκρότημα ζωντανά στο Christmas Theater στις 2/11. Την ερχόμενη άνοιξη, μάλιστα, η μπάντα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της αμερικανική περιοδεία μετά από δεκαέξι χρόνια – απόδειξη ότι οι ρομαντικοί fans από τα ’90s παραμένουν πιστοί. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά αυτών ακούν στο πρώτο συνθετικό του ονόματος Tindersticks μια γνωστή mobile εφαρμογή.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Nala Sinephro – Endlessness

Γεννημένη στο Βέλγιο με ρίζες από Καραϊβική και εγκατεστημένη στο Λονδίνο, η 28χρονη Νάλα βάζει βιολιά, πνευστά, ντραμς και συνθεσάιζερ στο ίδιο γήπεδο και καταθέτει έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, ο οποίος ενώνει τη spiritual τζαζ με την ambient. Τα κομμάτια ακούγονται σαν ένα ενιαίο σύνολο.