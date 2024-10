Γιατί οι εταιρείες smartphone μπήκαν τόσο δυναμικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια εποχή έντονου μετασχηματισμού. Σύντομα τα οχήματα θα καθορίζονται πολύ λιγότερο από τη μηχανολογική τους αρτιότητα και περισσότερο από το λογισμικό, τις over-the-air αναβαθμίσεις, τις ψηφιακές υπηρεσίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τις προηγμένες πλατφόρμες διασύνδεσης. Με τα δεδομένα αυτά, κάθε άλλο παρά παράδοξο είναι το γεγονός ότι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί γλυκοκοιτούν τους τέσσερις τροχούς και τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας, επιχειρώντας να εισέλθουν, ως κατασκευαστές πλέον, στη δημοφιλή αυτή αρένα.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα –που θέλοντας και μη αναμένεται να κυριαρχήσουν σε λίγα χρόνια, στέλνοντας στο πυρ το εξώτερον τα συμβατικά οχήματα με θερμικούς κινητήρες– ελέγχονται από το λογισμικό και τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις φορητές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, π.χ. τα smartphone, τα τάμπλετ και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που κατασκευάζονται και διατίθενται εδώ και δεκαετίες από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple, η Xiaomi, η Sony και πολλές άλλες. Tα EVs μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό το ίδιο DNA με αυτές τις εξόχως δημοφιλείς συσκευές – και αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ασχολούνται σήμερα όλο και περισσότερο με την κατασκευή οχημάτων.

Τα επιτυχημένα εγχειρήματα

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της απόφασης τεχνολογικών κολοσσών να κάνουν το μεγάλο βήμα μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης είναι η Xiaomi. Η κινεζική εταιρεία, γνωστή για την πολυσχιδή της παρουσία στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και το τρίτο μεγαλύτερο brand, με παραγωγή πάνω από 146 εκατ. συσκευές smartphone παγκοσμίως το 2020, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2021 ότι σκοπεύει να κατασκευάσει το δικό της αυτοκίνητο. Τότε διαβεβαίωσε το κοινό ότι το πρώτο EV της θα είναι διαθέσιμο στην Κίνα τρία χρόνια αργότερα, μετά από αρχικές επενδύσεις 1,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε πρώτη φάση, ο δραστήριος CEO της, Λι Γιουν, «στρατολόγησε» περίπου 300 άτομα που αμέσως εντάχθηκαν στη νεοσύστατη Xiaomi EV Inc., τον νέο αυτοκινητικό επιχειρηματικό βραχίονα της Xiaomi. Λίγους μήνες αργότερα, η εταιρεία αγόρασε τα δικαιώματα χρήσης της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης Deepmotion για πάνω από 77 εκατομμύρια δολάρια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την έρευνα και την εξέλιξη των δικών της συστημάτων στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Xiaomi SU7 στην έκθεση του Πεκίνου τον περασμένο Μάιο. (Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image)

Στις αρχές του 2023, όλοι γνώριζαν ότι τα φιλόδοξα σχέδια της Xiaomi δεν ήταν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πραγματικότητα, καθώς οι πρώτες φωτογραφίες του νέου Xiaomi Car που θα κατασκευαζόταν σε συνεργασία με την Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Με τα πρωτότυπα οχήματα να είναι έτοιμα από το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η Xiaomi έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα τον Νοέμβριο, καταθέτοντας αίτηση στις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να εγκριθεί η άδεια πώλησης του πρώτου της αυτοκινήτου. Που δεν ήταν άλλο από το SU7.

Το καλλίγραμμο σεντάν που κάνει θραύση

Το Speed Ultra 7 είναι ένα από τα πλέον ικανά και προηγμένα αυτοκίνητα που διατίθενται σήμερα ανά την υφήλιο. Πρόκειται για ένα μεγάλο και, γιατί όχι, καλλίγραμμο σεντάν με μήκος σχεδόν 5 μέτρα και πλάτος που αγγίζει τα 2 μέτρα. Οπτικά, φέρνει αρκετά σε Porsche Taycan. Πλέον κάνει θραύση στην Κίνα, στην οποία και διατίθεται από την Xiaomi σε τρεις εκδόσεις: τις SU7, SU7 Pro και SU7 Max (σας θυμίζουν κάτι από smartphone οι ονομασίες του;).

Αφότου ξεκίνησε η διάθεσή του, η Xiaomi δήλωσε ότι έλαβε 50.000 παραγγελίες στα πρώτα 27 λεπτά, αριθμός που έφτασε τις 88.898 σε λιγότερο από 24 ώρες. Μάλιστα, τον Απρίλιο που μας πέρασε οι εγγραφές από δυνητικούς αγοραστές ξεπέρασαν τις 100.000, με πάνω από 40.000 να καταθέτουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Xiaomi μια μη επιστρέψιμη προκαταβολή για την απόκτηση του SU7. «Ο πραγματικός μετασχηματισμός των έξυπνων αυτοκινήτων έχει επίσημα ξεκινήσει και η Κίνα θα δει σίγουρα τη γέννηση μιας εταιρείας τόσο μεγάλης όσο η Tesla», δήλωσε με έμφαση ο CEO και ιδρυτής της εταιρείας, Λι Γιουν, κατά την τελετή παράδοσης των πρώτων αυτοκινήτων στο Πεκίνο.

«Ο πραγματικός μετασχηματισμός των έξυπνων αυτοκινήτων έχει επίσημα ξεκινήσει και η Κίνα θα δει σίγουρα τη γέννηση μιας εταιρείας τόσο μεγάλης όσο η Tesla» – Λι Γιουν, CEO της Xiaomi

Ωστόσο, τα φιλόδοξα σχέδιά της δεν περιορίζονται εντός των συνόρων, με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Xiaomi να δηλώνει πρόσφατα ότι η εταιρεία στοχεύει να γίνει μία από τις πέντε κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο σε 15 έως 20 χρόνια.

Ο κινεζικός γίγαντας

Η Huawei είναι μία ακόμα κινεζική εταιρεία με σημαντικές τεχνολογικές κατακτήσεις (και πωλήσεις) που επιχειρεί ήδη στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και όχι μόνο, μια και ο κινεζικός γίγαντας έχει να επιδείξει επίσης σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα του λογισμικού και των έξυπνων συνδεδεμένων οχημάτων, τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρειάζονται μια υψηλής ποιότητας, σταθερή σύνδεση δεδομένων και η επέκταση αυτής της επικοινωνίας απαιτεί –θέλοντας και μη– εντατική έρευνα και ανάπτυξη. Και κάπου εδώ η Huawei μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι κεντρίζοντας το ενδιαφέρον πολλών καταξιωμένων κατασκευαστών, όπως η γερμανική Audi και η ιαπωνική Toyota.

Το πρώτο μοντέλο της νεοσύστατης Afeela, αποτέλεσμα της συνεργασίας Sony και Honda, θα είναι διαθέσιμο με το νέο έτος. (Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image)

Η ταχεία ανάδειξη της Huawei ως προμηθευτή τεχνολογίας, αν μη τι άλλο υπογραμμίζει την προσπάθεια του κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού να ανοίξει νέους δρόμους ανάπτυξης στον αυτοκινητικό κλάδο μετά τις «βαριές» εμπορικές κυρώσεις και τους ελέγχους που επιβλήθηκαν το 2019 για λόγους εθνικής ασφάλειας στις εξαγωγές smartphone της κινεζικής εταιρείας στις ΗΠΑ.

Ήδη οι κρατικές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες Changan, Dongfeng και BAIC, οι οποίες αντεπιτίθενται με νέες «ηλεκτρικές μάρκες» όπως η Avatr, η Voyah και η Arcfox, χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης τα οποία σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει η Huawei. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη και την προώθηση του Seres Aito και άλλων κινεζικών οχημάτων. Κάτι που αυτομάτως σημαίνει ότι η Huawei δεν είναι μόνο προμηθευτής, αλλά και αντίπαλος πολλών μεγάλων –εγχώριων και μη– ονομάτων στην αυτοκινητική σκακιέρα. Διόλου τυχαία, αυτή τη στιγμή η εμπορική αποτίμηση του αμιγώς αυτοκινητικού της κλάδου ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η εμπορική αποτίμηση του αμιγώς αυτοκινητικού της κλάδου της Huawei ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής εδώ είναι το ηλεκτρικό Huawei Aito 9, ένα προϊόν συνεργασίας της εταιρείας με την «τοπική» Seres. Στο καθ’ όλα εντυπωσιακό αυτό SUV οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις οθόνες, ενώ υπάρχει και λέιζερ βιντεοπροβολέας που χρησιμοποιεί την πτυσσόμενη οθόνη 32 ιντσών στην πλάτη των εμπρός επιβαινόντων για να προβάλλει ταινίες, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα για καραόκε.

Κοινοπραξία Sony-Honda

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της ιαπωνικής Sony –ενός ακόμα τεχνολογικού γίγαντα– η οποία, αφού εκπόνησε στις αρχές του 2020 τα δικά της αυτόνομα σχέδια για την είσοδό της στον αυτοκινητικό κλάδο, εν συνεχεία υπαναχώρησε συνάπτοντας μια εκτενή συνεργασία με την Honda για τη από κοινού εξέλιξη, κατασκευή και διάθεση μιας νέας γενιάς έξυπνων, ηλεκτρικών οχημάτων. Και κάπως έτσι η Sony Group Corporation και η Honda Motor Co. Ltd έδωσαν τα χέρια περίπου στα μέσα του 2022, δημιουργώντας μια «ισοβαρή» κοινοπραξία με τον χαρακτηριστικό τίτλο Sony Honda Mobility Inc. Στόχος της από την πρώτη μέρα είναι να συνδυάσει τις τεχνολογίες αιχμής για το περιβάλλον και την ασφάλεια, τις δυνατότητες ανάπτυξης κινητικότητας, την εμπειρία διαχείρισης υπηρεσιών μετά την πώληση και την τεχνολογία κατασκευής αμαξωμάτων της Honda, με την τεχνογνωσία της Sony στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών απεικόνισης, ανίχνευσης, τηλεπικοινωνιών, δικτύων και ψυχαγωγίας.

Το M7 Pro SUV με την υπογραφή της Huawei σε έκθεση στην πόλη Τσενγκτού στην Κίνα πριν από περίπου έναν μήνα. (Φωτογραφία: CG/VCG via Getty Images/ Ideal Image)

Τα πράγματα δείχνουν να προχωρούν αργά, αλλά πάντοτε βάσει σχεδίου, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν πέρυσι, επί αμερικανικού μάλιστα εδάφους, στην έκθεση τεχνολογίας CES, ότι τα νέα EV της κοινοπραξίας θα πωλούνται υπό τη σκέπη της νεοσύστατης μάρκας Afeela. Το ακριβές όνομα του πρώτου μοντέλου –ενός σπορ fastback οχήματος– δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί. Μολαταύτα, η Sony Honda Mobility επιβεβαίωσε ότι θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026, αρχικά στη Βόρεια Αμερική. Από τις πρώτες φωτογραφίες που εντέχνως έχουν διαρρεύσει, η σχεδίαση του αμαξώματος διακρίνεται για την κομψή γραμμή της οροφής, την απουσία χειρολαβών στις πόρτες, ενώ διαθέτει ψηφιακούς καθρέφτες, καθώς και τροχούς 21 ιντσών. Μια φωτεινή γραμμή πολυμέσων είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος του νέου μοντέλου της Afeela και μπορεί να αλληλεπιδράσει τόσο με ανθρώπους όσο και με άλλα οχήματα. Σύμφωνα με τη Sony, πρόκειται για «μια διεπαφή για μια νέα εποχή».

Η άκαρπη προσπάθεια

Ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία αέναων συζητήσεων, φημών, μυστικών πρωτότυπων οχημάτων, προσλήψεων και αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών, αλλά και τη δαπάνη υπέρογκων ποσών για έρευνα και εξέλιξη, η Apple έβαλε οριστικό τέλος στο Project Titan, που ήθελε την αμερικανική εταιρεία να κάνει την υπέρβαση παρουσιάζοντας το δικό της –αυτόνομο φυσικά– ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι λόγοι που ώθησαν την Apple να παραπέμψει οριστικά στις ελληνικές καλένδες το όλο εγχείρημα είναι πολλοί. Ένας από αυτούς –πέρα από τις αβεβαιότητες και τα δειλά βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον τομέα της αυτοματοποιημένης οδήγησης– έχει να κάνει με την αδυναμία της εταιρείας να συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες και συμμαχίες με καταξιωμένους παίκτες της παγκόσμιας σκακιέρας. Αλλά και με εκατοντάδες προμηθευτές.

Μια φωτεινή γραμμή πολυμέσων είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος του νέου μοντέλου της Afeela και μπορεί να αλληλεπιδράσει τόσο με ανθρώπους όσο και με άλλα οχήματα.

Κακά τα ψέματα, όποια εταιρεία τεχνολογίας ελπίζει να διεισδύσει στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας χρειάζεται οπωσδήποτε να εξασφαλίσει δυνατές και στέρεες σε βάθος χρόνου συνεργασίες (το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για κάθε κατασκευαστή αυτοκινήτου που προσδοκά να ανταγωνιστεί στα ίσια και με αξιώσεις τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες). Για την Apple όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, παρά τις φήμες που κατά καιρούς ήθελαν την αμερικανική εταιρεία να βρίσκεται πολύ κοντά στην αυστριακή Magna International, την κορεατική εταιρεία κατασκευής μπαταριών LG, την κινεζική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Didi Chuxing και την αμερικανική Canoo προκειμένου να κατασκευάσουν από κοινού το Apple Car, η αξία του οποίου στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ δεν θα υπερέβαινε το άτυπο φράγμα των 100.000 δολαρίων. Μάλιστα, το 2021 η Hyundai επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμα στελέχη της βρίσκονταν σε πρώιμες συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός αυτοκινήτου μαζί με την Apple, το οποίο θα μπορούσε να είχε κατασκευαστεί στο εργοστάσιο συναρμολόγησης της Kia στις ΗΠΑ. Όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν προχώρησε.

(Φωτογραφία: CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η Apple ενημέρωσε τους άμεσα ενδιαφερομένους για το τέλος του Project Titan, φέρνοντας προ τετελεσμένου τους σχεδόν 2.000 υπαλλήλους που εργάζονταν ήδη στο εν λόγω εγχείρημα. Τόσο ο CΟO (επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής) της εταιρείας, Τζεφ Γουίλιαμς, όσο και ο Κέβιν Λιντς, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για το όλο πρότζεκτ, είπαν ότι πολλοί από τους υπαλλήλους της ομάδας Special Projects Group θα μετακινηθούν στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αρκετοί θα δουν αναγκαστικά την πόρτα της εξόδου. R.I.P Apple Car.