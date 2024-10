Μπορεί το χρώμα να μειώσει την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου;

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επιδοθεί, τα τελευταία χρόνια, σε έναν άτυπο όσο και προφανή πλέον αγώνα δρόμου προκειμένου να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ενεργειακές απαιτήσεις των τετράτροχων δημιουργιών τους. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, καθώς κάθε βελτίωση στην αποδοτικότητα ενός EV σημαίνει αυτόματα και μεγιστοποίηση της αυτονομίας μεταξύ δύο διαδοχικών φορτίσεων. Σε αυτή την αέναη προσπάθεια, τόσο η φαντασία όσο και η εφευρετικότητα των τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης των κατασκευαστών δεν γνωρίζουν όρια.

Πρόσφατα, η Nissan δοκίμασε μια καινοτόμο βαφή αυτοκινήτου, που καταφέρνει να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της θερμοκρασίας της καμπίνας του οχήματος κατά τους θερινούς μήνες και, κατ’ επέκταση, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από τη χρήση του συστήματος κλιματισμού. Αυτή η καινοτόμος βαφή, η οποία εξελίχθηκε από την ιαπωνική φίρμα σε συνεργασία με τη Radi-Cool (μια εξειδικευμένη εταιρεία σε προϊόντα που μπορούν να εκπέμπουν αποτελεσματικά θερμική ακτινοβολία στο μεσαίο υπέρυθρο φάσμα ενώ αντανακλούν ή μεταδίδουν το ηλιακό φως), ενσωματώνει συνθετικού τύπου μεταϋλικά με δομές που παρουσιάζουν ιδιότητες που δεν συναντώνται συνήθως στη φύση.

Το χρώμα της δροσιάς

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η Nissan άρχισε τις δοκιμές της εν λόγω βαφής χρησιμοποιώντας ως έδρα της τον Διεθνή Αεροσταθμό του Τόκιο, στη Haneda. Σε συνεργασία με την Japan Airport Terminal Co., Ltd και τη Radi-Cool Japan, η νέα βαφή της Nissan εφαρμόστηκε στις εξωτερικές επιφάνειες ενός ηλεκτρικού NV100, που εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών εδάφους της αεροπορικής εταιρείας All Nippon Airways (ANA).

Οι ειδικοί της Nissan τοποθετούν συστήματα μετρήσεων στο εσωτερικό του οχήματος.

Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι και σήμερα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Σταθμευμένο κάτω από τον καυτό ήλιο δίπλα σε ένα NV100 με συμβατικό χρώμα, οι εξωτερικές επιφάνειες του πειραματικού οχήματος της Nissan ανέβασαν θερμοκρασίες χαμηλότερες έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην καμπίνα, δε, η μείωση της θερμοκρασίας έφτασε έως και 5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με το εσωτερικό του αντίστοιχου οχήματος που ήταν βαμμένο με το συμβατικό χρώμα του Ιάπωνα κατασκευαστή.

Η «ψυκτική απόδοση» της νέας βαφής ήταν ιδιαίτερα αισθητή όταν το όχημα ήταν σταθμευμένο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια πιο δροσερή καμπίνα όχι μόνο είναι πιο ευχάριστη για τους επιβάτες κατά την είσοδό τους σε αυτή, αλλά συγχρόνως απαιτεί λιγότερο χρόνο λειτουργίας του κλιματισμού για να ψυχθεί στα επιθυμητά επίπεδα που θα δημιουργήσουν στο εσωτερικό μια ευχάριστη (και ασφαλή) ατμόσφαιρα. Αυτό βοηθά στη μείωση του φορτίου στον κινητήρα ή, στην περίπτωση ενός ηλεκτρικού οχήματος, στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντλείται από την μπαταρία υψηλής τάσης.

Πώς «λειτουργεί» η νέα βαφή

Δομικά, το προηγμένο μεταϋλικό που είναι ενσωματωμένο στη δομή της νέας βαφής της Nissan διαθέτει δύο σωματίδια που αντιδρούν στο φως: το ένα αντανακλά ακτίνες κοντά στο υπέρυθρο φάσμα του φωτός του ηλίου που συνήθως θα προκαλούσαν δονήσεις σε μοριακό επίπεδο μέσα στη ρητίνη της παραδοσιακής βαφής για την παραγωγή θερμότητας, ενώ το δεύτερο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εξουδετερώνουν τις ακτίνες του ήλιου, ανακατευθύνοντας την ενέργεια στην ατμόσφαιρα, μακριά από το όχημα. Σε συνδυασμό, τα σωματίδια στη νέα βαφή μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας σε επιφάνειες όπως η οροφή, το καπό και οι πόρτες.

Η «ψυκτική» απόδοση της νέας βαφής είναι ιδιαίτερα αισθητή όταν το όχημα είναι σταθμευμένο στον ήλιο.

«Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω πιο δροσερά αυτοκίνητα χωρίς να καταναλώνεται ενέργεια», εξήγησε ο δρ Σουσούμου Μιούρα, ανώτερος διευθυντής και ειδικός στον τομέα Advanced Materials and Processing Laboratory του Nissan Research Center. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων, όπου το φορτίο από τη λειτουργία κλιματισμού το καλοκαίρι μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και επομένως στην αυτονομία», πρόσθεσε.

Για τον ευρύτερο κλάδο της βιομηχανίας, η εν λόγω «πράσινη» βαφή δεν είναι κάτι νέο, καθώς ήδη χρησιμοποιείται σε κτίρια και διάφορες άλλες κατασκευές. Συνήθως, πρόκειται για μια αρκετά παχύρρευστη βαφή που εφαρμόζεται με τη χρήση ρολού στις επίμαχες επιφάνειες. Στην περίπτωση της Nissan, έχουν δοκιμάσει πάνω από 100 δείγματα της εν λόγω βαφής, που για την περίσταση έχει πάχος 120 microns, περίπου έξι φορές παχύτερη από το τυπικό χρώμα που συναντάμε σήμερα σε ένα μέσο αυτοκίνητο.

Η νέα βαφή ενσωματώνει συνθετικού τύπου μεταϋλικά.

Σύμφωνα με τη Nissan, η καινοτόμος για τον αυτοκινητικό κλάδο αυτή βαφή έχει εξαιρετική αντοχή στο αλάτι, δεν θρυμματίζεται και δεν ξεφλουδίζει, ενώ αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές και στις χημικές αντιδράσεις με άλλες ουσίες. Καθώς οι δοκιμές και η ανάπτυξή της συνεχίζονται, για τον Σουσούμου Μιούρα και την πολυμήχανη ομάδα του στόχος είναι η συγκεκριμένη βαφή να μπορεί μια μέρα να είναι διαθέσιμη για ειδικές παραγγελίες οχημάτων, και μάλιστα σε μεγάλη ποικιλία διαφορετικών χρωμάτων. Η Nissan προσβλέπει σε εφαρμογές για την εν λόγω βαφή κυρίως σε ελαφρά φορτηγά οχήματα, καθώς και σε ασθενοφόρα, τα οποία βρίσκονται εκτεθειμένα κάτω από τον ήλιο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.