Η σειρά που δίνει νέα ζωή στις ρομαντικές κομεντί

Στη δεύτερη σεζόν της σειράς Fleabag, το 2019, ο ανεκπλήρωτος έρωτας μεταξύ της πρωταγωνίστριας και του άκρως ελκυστικού καθολικού παπά, παγκοσμίως γνωστού και ως Hot Priest, έγραψε τηλεοπτική ιστορία. Πέντε χρόνια αργότερα, στη rom-com σειρά Nobody Wants This, η άθεη Τζοάν και ο ραβίνος Νόα, που έχει ήδη κερδίσει το παρατσούκλι Hot Rabi, είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν το εμπόδιο της θρησκείας, κάνοντάς μας να πιστέψουμε στο «έρως ανίκατε μάχαν». Η δικαίωση, λοιπόν, για όσους δεν βλέπουμε (θρησκευτικούς) φραγμούς στον έρωτα, μόλις ήρθε.

Η Τζοάν είναι μία 30+ single γυναίκα, που δεν πιστεύει σε κανέναν θεό και δοκιμάζει την τύχη της στην αρένα του dating, καταγράφοντας τις κωμικοτραγικές εμπειρίες της στο podcast που διατηρεί με την αδερφή της για το σεξ και τις σχέσεις. Όταν γνωρίζει τον γοητευτικό, πρόσφατα χωρισμένο και φιλόδοξο ραβίνο Νόα, γίνεται γρήγορα αντιληπτή η εκρηκτική χημεία μεταξύ τους, αλλά και το αδιέξοδο της σχέσης τους· εκείνος οφείλει να επιλέξει μια Εβραία σύντροφο. Με κοφτερό χιούμορ, ειλικρινείς διαλόγους και με δύο πρωταγωνιστές που δεν απαρνιούνται τον εαυτό, την καριέρα και τη ζωή τους στον βωμό μιας σχέσης, το Nobody Wants This αποτελεί ιδανικό παράδειγμα για το πώς μια ρομαντική κομεντί μπορεί να είναι ρεαλιστική, διατηρώντας παράλληλα τη σπίθα και τη μαγεία.

Είναι αλήθεια πως τα rom-com με τα οποία μεγαλώσαμε και μάθαμε να νοηματοδοτούμε τον έρωτα θα μπορούσαν και να αποτελούν υποκατηγορία της επιστημονικής φαντασίας. Κοιτώντας πίσω σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του είδους, η απόσταση από το «αγόρι-γνωρίζει-κορίτσι» μέχρι το «και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εξωφρενικά κλισέ και σεναριακά twists που μπορεί να συναντήσει κανείς, προκειμένου οι πρωταγωνιστές να καταλήξουν μαζί. Το Nobody Wants This, λοιπόν, δεν καταφέρνει απλώς να αναστήσει ένα genre που έχει πεθάνει προ πολλού, αλλά το αναζωογονεί και το επαναπροσδιορίζει προς τη σωστή κατεύθυνση, τοποθετώντας το στη σφαίρα της πραγματικότητας και στο πλαίσιο μιας ώριμης, ισότιμης σχέσης.

Πρωταγωνιστούν: Άνταμ Μπρόντι, Κρίστεν Μπελ, Τίμοθι Σίμονς.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 95%.

Η σειρά στριμάρεται από το Netflix.