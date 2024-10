6 άλμπουμ από έξι διαφορετικά είδη που αξίζουν την προσοχή σας

Είχαμε πολύ χρόνο την περασμένη εβδομάδα και έτσι σταθήκαμε σε έξι νέους δίσκους, από ισάριθμα μουσικά είδη. Κατ’ αρχάς ακούσαμε τον Έρικ Κλάπτον, που σε λίγους μήνες κλείνει τα 80 και στο μεταξύ κυκλοφορεί το Μeanwhile. Φρέσκα ροκ τραγούδια με παλιό αέρα, κάθονται δίπλα σε διασκευές επιτυχιών όπως το Moon River και το Always on my mind. Το αποτέλεσμα είναι εντελώς βαρετό και ταυτόχρονα αναδίδει μια θαλπωρή.

Κάπως καλύτερα τα καταφέρνει ο Λίον Μπρίτζες. Θα τον ξέρετε λογικά από το Texas sun. Είναι ένας πολύ αγαπητός σόουλ καλλιτέχνης και στον νέο του δίσκο καταθέτει τραγούδια χαλάρωσης, που δεν απαιτούν συγκέντρωση ή κάποια βαθιά μουσική παιδεία. Ακούστε το Laredo και το Panther City.

Σε εντελώς άλλο κλίμα, η Charli XCX μάς σερβίρει ένα remix του Brat. Πρόκειται για τον πιο πετυχημένο ποπ δίσκο της χρονιάς, από τον οποίο ξεκίνησε και η φράση «brat summer». Αυτή τη φορά τον ακούμε πειραγμένο, με πλήθος συμμετοχών.

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, κινούνται στη σφαίρα του mainstream. Όσοι αναζητούν κάτι ακραίο μέσα στη γλυκερότητα λογικά θα συμπαθήσουν το Absolute elsewhere των Blood Incantation. Η βάση εδώ είναι το death metal, αλλά με στοιχεία ambient, εναλλαγές και πειραματισμούς που συγκροτούν κάτι αναπάντεχα πλούσιο. Όπως πλούσιο είναι και το Dance, no one’s watching των Ezra collective, οι οποίοι βλέπουν το κοινό τους να αυξάνεται και κρατάνε ψηλά την ακμάζουσα λονδρέζικη τζαζ σκηνή.

Όσο για τον αγαπημένο μας δίσκο από τους καινούργιους, είναι αυτός του Caribou. Εξωστρεφής, πολύχρωμη electronica, που μας κάνει να χορεύουμε. Ξεκινήστε από το Over now και μεταδώστε τη χαρά.