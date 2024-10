Ενα «μαζεμένο» διαμέρισμα 50 τετραγωνικών κάτω από την Ακρόπολη

Το σπίτι μου είναι: Το καταφύγιό μου.

Το σημείο όπου χαλαρώνω: Το κρεβάτι μου. Μετά από μια μέρα στη δουλειά, ξαπλώνω και χαζεύω τη θέα από το κρεβάτι.

Στο υπνοδωμάτιο, στο κρεβάτι κουβέρτα Hard.Clo, κρεμασμένο στην πόρτα χειροποίητο ταγάρι της γιαγιάς του από το Μέτσοβο και δίπλα αφίσα από έκθεση του Τσαρούχη στο Παρίσι.

Το πιο χρήσιμο δωμάτιο: Το υπνοδωμάτιο, γιατί είναι το μόνο δωμάτιο με πρόσβαση στο μπαλκόνι – το σαλόνι έχει μόνο παράθυρο.

Από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ: Ένα μπουκάλι κρασί.

Στο υπνοδωμάτιο η αυτοσχέδια επιδαπέδια βιβλιοθήκη. Η προτομή της Υγείας από τη Sophia και το μάτι της Λητώς Καρακωστάνογλου. Στον τοίχο, το δίπτυχο είναι εικόνες του εικαστικού Σταύρου Καστρινάκη και αριστερά αφίσα του έργου του Αλέξη Ακριθάκη.

Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από: Τη μυρωδιά. Είναι μια μείξη από λιβάνι και από το άρωμα που φοράω και κάπως έχει ταυτιστεί με τον χώρο μου.

Ανάμνηση στο σπίτι: Μεγάλη Παρασκευή, να βλέπουμε από το μπαλκόνι τον Επιτάφιο στην Πλάκα.

Home accessory: Η κουβέρτα Hard.CLo.

Στιλ στον χώρο μου δίνει: Ο συνδυασμός από τα αντικείμενα που έχω.

Αγαπημένο αντικείμενο: Ένα κεραμικό κρουασάν που έχω φτιάξει ο ίδιος.

Μετάνιωσα που πήρα: Ένα πόστερ που πήρα από μια γκαλερί στο Βερολίνο και δεν ξέρω πού να το βάλω.

Στον τοίχο έργο του Φίλιππου Θεοδωρίδη, κεραμικό βάζο που έχει φτιάξει ο ίδιος, μαξιλάρι Serapis.CC.

Η επόμενη αγορά μου: Ένα φωτιστικό Νesso.

Το έπιπλο που με χαρακτηρίζει: Δεν είναι έπιπλο, αλλά μια σύνθεση με βιβλία που λειτουργεί σαν επιδαπέδια βιβλιοθήκη και βρίσκεται στο υπνοδωμάτιό μου.

Για να χαλαρώσω: Μουσική, κρασί και βιβλίο.

Με φίλους στο σπίτι: Στο μπαλκόνι με κρασί και μπίρες.

Καθημερινή ρουτίνα: Βιντεοκλήση με την κολλητή μου καθώς ετοιμάζομαι για τη δουλειά, καφές στο χέρι, μουσική στα ακουστικά μέχρι να φτάσω στην Αρχελάου και να ανοίξω το μαγαζί.

T-shirt Hard.Clo και κηροπήγιο SPP Ceramics.

Μια τυπική Κυριακή: Μουσική, κλασική συνήθως, καφές και λιβάνισμα στο σπίτι.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς: Καφέ.

Φοράω πάντα: Μια χρυσή αλυσίδα στο χέρι, δώρο της μητέρας μου. Είναι κάπως σαν γούρι.

Διακόσμηση: Δίνει ζωή σε κάθε χώρο.

Συλλογή: Καρτ ποστάλ από Hard.Clo. Είναι μια συλλογή εμπνευσμένη από τη ζωή και τα ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη.

Στο χολ, αφίσα με την Πίνα Μπάους από το Βερολίνο, κεραμικό του ίδιου.

Έμπνευση: Αισθάνομαι ότι τα πάντα γύρω μου είναι έμπνευση.

Βιβλίο: Ο αγνός εραστής του Ντέιβιντ Πλαντ.

Ταινία: In the mood for love του Γουόνγκ Καρ-Γουάι.

Μόδα: Ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου, που καθόρισε τα πάντα από όταν ήμουν μικρός.

Το ιδανικό δώρο να προσφέρεις: Ένα βιβλίο.

Στο κρεβάτι η γάτα του Γλαύκη, αριστερά κεραμικό του Γιώργου Τριχά και πίσω κορνιζαρισμένη αφίσα του Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Style icon: Μελίνα Μερκούρη.

Φετίχ: Να πίνω ροζέ κρασί με πάγο.

Brand: Hard.Clo. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός…

Ρετρό: Τα καλτ φωτιστικά με τα μεγάλα καπέλα.

Χρώμα: Μπλε και όλες οι αποχρώσεις του.

Το μπαλκόνι επί της οδού Επιμενίδου με την περατζάδα του είναι το σήμα κατατεθέν του σπιτιού.

Pattern: Αφηρημένα με έντονα χρώματα ή ασπρόμαυρα.

Μότο: Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι – αγαπημένη ατάκα από την ταινία Φθηνά Τσιγάρα.

Αγαπημένος προορισμός: Η Ανάφη.

Εστιατόριο: Λινού Σουμπάσης και Σία.

Γειτονιά: Η Πλάκα, που αν και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ακόμα διατηρεί τους δικούς της ρυθμούς.

Στην είσοδο του κτιρίου η βαριά καγκελόπορτα του ’30.

Στα άμεσα σχέδιά μου: Το λανσάρισμα της νέας μου συλλογής.

«Η Πλάκα παραμένει γειτονιά. Αν και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ακόμα διατηρεί τους δικούς της ρυθμούς».

Ανεκπλήρωτο όνειρο: Ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο.

Αν δεν έκανα αυτό που κάνω: Πάντα θα έκανα αυτό, νομίζω.