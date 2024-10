Πόρτο: Η πόλη και τα κρασιά της

Σύμφωνα με μια πορτογαλική παροιμία, «η Κοΐμπρα τραγουδά, η Μπράγκα προσεύχεται, η Λισαβόνα κάνει show of και το Πόρτο δουλεύει». Το τελευταίο, που είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντούρο, έχει χαρακτήρα και γοητεία. Είναι μια συναρπαστική «κοκέτα» με boho chic στιλ, μια πόλη γεμάτη ιστορία και πολιτισμό. Χορεύει στους ρυθμούς του Fado και πίνει Vinho Verde και Touriga Nacional. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι η πόλη του διάσημου γλυκού κρασιού Port.

Οι αμπελώνες του οίκου Ramos Pinto, το «πετράδι του Ντούρο».

Η οινική διαδρομή του ποταμού Ντούρο

Η περιφέρεια του Πόρτο διαθέτει περί τα 100 χιλιόμετρα ακτογραμμής, καθώς εκτείνεται στις εκβολές του ποταμού και φτάνει μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Η πόλη περπατιέται εύκολα και οι ειδυλλιακοί περίπατοι στα σοκάκια και στην προμενάδα του Ντούρο, τη Ribeira με τα πολύχρωμα σπίτια, είναι απολαυστικοί όλες τις ώρες. Το κέντρο του είναι ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης και από το 1996 έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

(Φωτογραφία: NELSON GARRIDO)

Σημείο-κλειδί για να ρουφήξετε –κυριολεκτικά– την ουσία του Πόρτο είναι οι παλιές αποθήκες στην απέναντι όχθη του Ντούρο, στην περιοχή Vila Nova de Gaia, όπου πλάι στη θάλασσα βρίσκονται τα παλιά κελάρια με τα πελώρια βαρέλια, γεμάτα με γλυκό Port. Από εκεί το κρασί φορτωνόταν στα πλοία, κυρίως με προορισμό την Αγγλία, ιδιαίτερα την περίοδο που άνθησε το αγγλικό εμπόριο κρασιού, στις αρχές του 18ου αιώνα και για σχεδόν 100 χρόνια. Αν και είναι αρκετά τουριστικό μέρος, αξίζει να συμμετάσχετε στις περιηγήσεις και στις γευσιγνωσίες που οργανώνονται, όπως αυτές στα κελάρια της Caves Ferreira (winetourism.sogrape.com) και του Ramos Pinto (ramospinto.pt). Στην ίδια περιοχή ενδιαφέρον έχει και το WOW (wow.pt), ένας καινούργιος πολυχώρος με μουσεία, εστιατόρια και κελάρια που αποτυπώνουν την ιστορία της βιομηχανικής παραγωγής κρασιού στο Πόρτο.

Αν πεινάτε, αξίζει μια στάση στο σνακ μπαρ Casa Guedes. (Φωτογραφία: Ana Brigida)

Από τις όχθες του ποταμού ξεκινούν μίνι κρουαζιέρες με κατεύθυνση την ενδοχώρα (pipadouro.pt) και μπορεί κανείς να διασχίσει με πλεούμενο την κοιλάδα με τα αμπελοτόπια, όπου παράγονται τα ξακουστά κρασιά της περιοχής εδώ και πολλούς αιώνες. Δεκάδες οινοποιεία είναι επισκέψιμα, οργανώνουν ξεναγήσεις στους αμπελώνες και στα κελάρια και γευστικές δοκιμές με θέα την κοιλάδα και τον ποταμό. Εδώ, εκτός από τα μεγάλα παλιά οινοποιεία που παράγουν το γλυκό, ενισχυμένο Port, αξίζει να επισκεφτείτε και τα διάφορα quintas (οινοποιεία) που φτιάχνουν πολύ ενδιαφέροντα ξηρά κρασιά, κυρίως κόκκινα –ελαφριά ερυθρά σε στιλ Μπορντό μέχρι πιο πλούσια, παλαιωμένα σε στιλ Βουργουνδίας–, αλλά και ενδιαφέροντα ξηρά λευκά. Ενδεικτικά κλείστε πακέτα γευσιγνωσίας στα Quinta de la Rosa (quintadelarosa.com), Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo (quintanova.com), Quinta do Vallado (quintadovallado.com) και Quinta do Crasto (quintadocrasto.pt).

(Φωτογραφία: Eduardo Almeida)

Ribeira, Cedofeita και Baixa: Πίνουμε και τρώμε στις γειτονιές του Πόρτο

Πίσω στην πόλη, στις πιο ωραίες γειτονιές, τη Ribeira, τη Cedofeita και την Baixa, θα συναντήσετε δεκάδες μικρά wine bars που σερβίρουν τα κρασιά της κοιλάδας. Το Prova (Rua Ferreira Borges 86) είναι μάλλον το πιο δημοφιλές, με μια λίστα με πάνω από 50 κρασιά διαθέσιμα σε ποτήρι και πολλά ακόμη σε μπουκάλι. Είναι το αγαπημένο των ντόπιων και σερβίρει επίσης τοπικά τυριά, αλλαντικά και μεζεδάκια, εκ των οποίων ένα φανταστικό σάντουιτς αργοψημένου μοσχαριού. Στο Cave do Bon Vivant (Rua de Santa Catarina 763), σημείο συνάντησης των οινόφιλων του Πόρτο, θα βρείτε μια μεγάλη λίστα με κρασιά σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον, με εξυπηρέτηση προσωπική και καθόλου τυπική. Το Wine Quay Bar (Cais da Estiva 111) βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο μπροστά στο ποτάμι και, εκτός από πολύ ενδιαφέρουσα λίστα με κρασιά και νόστιμα petiscos –οι μεζέδες της Πορτογαλίας–, ενδείκνυται και για ατέλειωτη ρομαντζάδα με θέα στα κελάρια της Vila Nova de Gaia.

Στις πιο ωραίες γειτονιές, Ribeira, Cedofeita και Baixa, θα συναντήσετε μικρά wine bars που σερβίρουν τα κρασιά της κοιλάδας.

(Φωτογραφία: Ana Brigida)

Καθίστε οπωσδήποτε σε κάποιο από τα παραδοσιακά tascas –ταβερνάκια– για να πάρετε μια γεύση της τοπικής κουζίνας. Καλές προτάσεις είναι το παλιό και αγαπημένο στέκι των ντόπιων Casa Nanda (Alegria 394), που σερβίρει παραδοσιακά πορτογαλικά φαγητά, όπως tripas à moda do Porto (πατσάς με φασόλια) και bacalhau à Narcisa (τηγανητός μπακαλιάρος με σάλτσα κρεμμυδιού), το Antunes (Bonjardim 525) για αργοψημένο χοιρινό κότσι pernil asado και το Cozinha da Amélia (Campo Alegre 747), πολύ δημοφιλές για τα bolinhos de bacalhau (κροκέτες μπακαλιάρου), το rojões (τηγανητό χοιρινό) και το vitela assada no forno (ψητό κατσίκι στον φούρνο). Τα περισσότερα tascas σερβίρουν τοπικά εμφιαλωμένα κρασιά από τις ερυθρές ποικιλίες Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet, τις λευκές Arinto, Encruzado και Antão Vaz, και το απόλυτο καλοκαιρινό κρασί, το λευκό Vinho Verde.

Πορτογαλικό φαγητό και υπέροχα κρασιά στο Almeja Bistro του João Cura και της Sofia Amaral Gomes. (Φωτογραφία: Nelson Garrido)

Θα χειαστεί να περιμένετε στην ουρά του Café Santiago (R. de Passos Manuel 226) εάν θέλετε να δοκιμάσετε francesinhas, ένα υπερβολικά λιπαρό αλλά χορταστικό σάντουιτς, ή να καθίσετε στο σνακ μπαρ Casa Guedes (Praça dos Poveiros 130) για sandes de pernil (σάντουιτς με ψητό χοιρινό) και cachorrinhos (σάντουιτς με λουκάνικο) μαζί με ντόπιες μπίρες.

Το ξενοδοχείο The Yeatman, περιστοιχισμένο από τα παλιά κελάρια, διαθέτει κρεβάτι- βαρέλι κρασιού και πισίνα σε σχήμα decanter.

Για την πληρέστατη wine list και το δημιουργικό πορτογαλικό φαγητό, μια έξοχη επιλογή μέσα στην πόλη είναι το όμορφο Bistro Almeja (Rua de Fernandes Tomás 819) και λίγο εκτός πόλης, κοντά στον φάρο του Πόρτο, το Esquina do Avesso (Santa Catarina 102, Leça da Palmeira), όπου αξίζει να φτάσετε πριν από τη δύση του ηλίου για να μυρίσετε τον Ατλαντικό και να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα στις ακτές των διάσημων θαλασσοπόρων. Πριν ξεκινήσετε για το αεροδρόμιο, κάντε μια στάση στην κάβα Garrafeira do Carmo (R. do Carmo 17) για να εφοδιαστείτε με όσα κρασιά χωράει η βαλίτσα σας.