Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή: ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1940, AGRICOLA, ΚΑΠΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ

Ένα τεύχος – βουτιά στη σοκολάτα!

Οι νέες σοκολατένιες συνταγές του Στέλιου Παρλιάρου

Kαριόκα σε μέγεθος τούρτας; Mπακλαβάς με σοκολατένια καρυδόκρεμα; Πάστα φλόρα με σοκολάτα και καραμέλα; Ω, Θεέ της ζαχαροπλαστικής, γιατί μας δοκιμάζεις; Τι πρέπει να κάνουμε για να γνωρίσουμε τέτοιες θεϊκές απολαύσεις;

Ο Στέλιος Παρλιάρος επιστρέφει με ένα νέο τεύχος «Γλυκές Αλχημείες» εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στη σοκολάτα. Σελίδα προς σελίδα εξερευνά τις πιο μύχιες επιθυμίες μας και τις εκπληρώνει με τη μορφή γλυκών που κολάζουν. 35 συγκλονιστικές συνταγές πλημμυρισμένες από σοκολάτα.

Εμπνέεται από τα περίφημα Gâteaux de voyage (γλυκά ταξιδιού) των Γάλλων και δημιουργεί μια σειρά από κέικ, μπισκότα και ψητά γλυκίσματα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και μπορούμε να πάρουμε μαζί μας σε μια εκδρομή, αλλά και στο γραφείο, σε μια επίσκεψη σε φιλικό σπίτι ή σε μια βόλτα στο πάρκο. Κολατσιό εν κινήσει ή πικνίκ στο σαλόνι; Εσείς αποφασίζετε, πού και πώς θα τα απολαύσετε.

Πλάθει μικρά αμαρτωλά σοκολατάκια γεμάτα εντάσεις και γεύσεις, με υλικά όπως ξερά δαμάσκηνα, πετιμέζι, καβουρδισμένα αμύγδαλα, πορτοκάλι και ταχίνι και μας αποκαλύπτει την αγαπημένη του συνταγή για τρουφάκια, την πρώτη που έφτιαξε ποτέ, κάτι απίθανες μπουκιές από μαλακή γκανάς και παντεσπάνι, μεθυσμένες με ρούμι.

Στήνει ένα απίστευτο γευστικό ματς με αντιπάλους δύο υλικά εξίσου «δυνατά», τη σοκολάτα και την αλμυρή καραμέλα, τα οποία συνδυάζει σε γλυκά που θα μας μείνουν αξέχαστα.

Ξαναπιάνει γλυκά κλασικά και αγαπημένα, όπως η νουγκατίνα, η τούρτα σοκολατίνα, η καριόκα, ο εργολάβος και ο μπακλαβάς και μας τα συστήνει με τρόπο καινούργιο, διαφορετικό και απλώς… συγκλονιστικό! Γιατί ποιος δεν θα ήθελε να φάει μια καριόκα σε εκδοχή τούρτας ή έναν μπακλαβά με σοκολατένια καρυδόκρεμα;

Γλυκά μοναδικά, τα περισσότερα από αυτά πανεύκολα, άλλα πιο σύνθετα, όλα όμως δοκιμασμένα και με αναλυτικές οδηγίες που θα μας κατευθύνουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Για αρχάριους στην κουζίνα αλλά και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε πιο… ανεβασμένο επίπεδο.

Οι Γλυκές Αλχημείες Οκτωβρίου-Νοεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 18/10 μαζί με την Καθημερινή.

Ένα συλλεκτικό φωτογραφικό λεύκωμα για το Έπος 1940-41

Ένα συλλεκτικό φωτογραφικό λεύκωμα για το Έπος του 1940-41

με αποκαλυπτικές φωτογραφίες από μουσεία, ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές

Οι πρώτες ημέρες και η επιστράτευση, τα πολεμικά γεγονότα και η ζωή στο μέτωπο, η κινητοποίηση στα μετόπισθεν και η γερμανική εισβολή.

Προλογίζει ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου.

Ο αγρότης στην πρώτη σελίδα!

Στο Agricola που κυκλοφορεί με την Καθημερινή στις 18 Οκτωβρίου:

Τιμές ρεκόρ στο πρόβειο γάλα.

Άρθρο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη: πακέτο 350 εκατ. Ευρώ για τους αγρότες.

Βαμβάκι: Στις μυλόπετρες κορωνοϊού, «Ιανού», Ερντογάν και … Βραζιλίας.

Ελαιόλαδο: Η καλή χρονιά ανεβάζει τις τιμές στα 3 ευρώ.

Αφιέρωμα: Τυποποίηση. Θωρακίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή εν μέσω κορωνοϊού.

Σε τούνελ διετίας το αμύγδαλο, σταθερότητα στο καρύδι.

Σεισμός πολλών Ρίχτερ στην αγροτική παραγωγή.

Οι σταρ του ελληνικού Facebook στο «Κ»

Thank you, Next. Η ζωή στο γραφείο. Τσιτσιπάς Χούλιγκανς και Λάνθιμος Χούλιγκανς. Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ. Αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι είναι γιατί μιλάμε για μερικές από τις πιο δημοφιλείς σελίδες του ελληνικού Facebook. Στο νέο τεύχος του περιοδικού «Κ» γνωρίζουμε τους ανθρώπους που «κρύβονται» πίσω από το πλέον viral περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο νέο «Κ» ανηφορίζουμε στην λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας και αναρωτιόμαστε αν η πτώση της στάθμης των υδάτων είναι ένα πρώτο καμπανάκι για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας.

Επίσης γνωρίζουμε τους δυο εικοσάρηδες που μιλάνε για σεξ στο πιο απενοχοποιημένο podcast που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά. Ελάτε, επίσης, να ταξιδέψουμε στους πιο γνωστούς εξωτικούς τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη και να δούμε τι απέγιναν σε συνθήκες κατάρρευσης της τουριστικής βιομηχανίας.

Πήλιο, φθινοπωρινή απόδραση στα χωριά της φαντασίας

Με αφορμή τη συγκομιδή των μήλων στη Ζαγορά, ταξιδεύουμε στο βουνό των Κενταύρων για να γνωρίσουμε μηλοπαραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, ενός από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς, που λειτουργεί από το 1916, και καλλιτέχνες που ζουν απλά και δημιουργούν άνευ όρων.

Περιηγηθήκαμε στα όμορφα πετρόχτιστα χωριά του Πηλίου μάθαμε για την αρχιτεκτονική τους και την ιστορία τους και παίξαμε στα καταπράσινα δάση του το Κυνήγι του θησαυρού με ήρωες μορφές της μυθολογίας.

