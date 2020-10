Η Σάρον Στόουν στα νέα εξώφυλλα της Vogue

Η Vogue Greece ταξίδεψε με την εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ στη Γιούτα, τη φωτογράφισε ανατρεπτικά και μίλησε μαζί της για όλα.

H Sharon Stone δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφραστεί όπως εκείνη ήθελε, στην οθόνη και στη ζωή. Και αυτό είναι, ίσως, το μεγαλύτερο μέρος της γοητείας της. Το αποδεικνύει η αποκλειστική της φωτογράφιση για τη Vogue Greece στον φακό του Michael Muller, μαζί με την εξομολογητική της συνέντευξη στην Ελίνα Δημητριάδη. Στα 62 της, πιο ακομπλεξάριστη και αισθησιακή από ποτέ, παίζει με την εικόνα της σαν μικρό παιδί, τολμά να μεταμορφωθεί και να μιλήσει ανοιχτά για όλα, χωρίς προσωπείο. Σχεδόν 30 χρόνια μετά το «Βασικό Ένστικτο» (1992), δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον τότε εαυτό της. Αντιθέτως, συνεχίζει να τον προκαλεί, πρωταγωνιστώντας στην πολυσυζητημένη σειρά του Ryan Murphy στο Netflix, «Ratched», το τηλεοπτικό πρίκουελ της ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου».

Η οθόνη, μεγάλη ή μικρή, οφείλει πολλά στη Sharon Stone. Γι’ αυτό και ολόκληρο το τεύχος Νοεμβρίου της Vogue Greece είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που μας έκαναν να ονειρευόμαστε μπροστά από το κινηματογραφικό πανί ή το γυαλί της τηλεόρασης και του υπολογιστή.

Σαν τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, το παιδί – φαινόμενο του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης, που μιλάει αποκλειστικά στην Editor in Chief, Θάλεια Καραφυλλίδου, για τη ζωή και την καριέρα του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη νέα του ταινία «Thank you for the music», αλλά και για την τηλεοπτική του επιστροφή, με ένα ερωτικό σήριαλ που εκτυλίσσεται στους Παξούς.

Αν υπάρχει σήμερα μια ενδυματολόγος-σταρ, τότε αυτή είναι η Sandy Powell. H ενδυματολόγος των Όσκαρ, που έχει υπογράψει τα κοστούμια στις περισσότερες ταινίες του Martin Scorsese και του Todd Haynes, όπως και στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, μιλάει στη Vogue Greece για τις λαμπερές συνεργασίες της, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιλιστικές λεπτομέρειες για εμβληματικές ταινίες της μεγάλης οθόνης.

Το Emily in Paris είναι σίγουρα η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο για τις έντονες συζητήσεις που έχει προκαλέσει γύρω από το αν σκιαγραφεί στερεοτυπικά τους Γάλλους ή όχι, αλλά και για τον πρωταγωνιστή της, Lucas Bravo. Ο Γάλλος ηθοποιός μιλάει αποκλειστικά στον Βλάση Κωστούρο για την απρόσμενη επιτυχία της σειράς, σχολιάζει τις επικρίσεις και δίνει τον ορισμό της σύγχρονης αρρενωπότητας σε μια σπαρταριστή συνέντευξη.

Την τελευταία δεκαετία, το ελληνικό σινεμά κάνει άλματα στο εξωτερικό, με διακρίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη. Η Vogue Greece συνάντησε τρεις άξιες εκπροσώπους του, τις σκηνοθέτιδες Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Εύη Καλογηροπούλου και Ρηνιώ Δραγασάκη, μίλησε μαζί τους για την πορεία και τα μελλοντικά τους σχέδια, επιβεβαιώνοντας ότι το success story των ελληνικών ταινιών.

Ακόμα, ο Felipe Oliveira Baptista, ο νέος Creative Director του Kenzo, μιλάει στο περιοδικό για την απόφασή του να ξεκινήσει τη θητεία του με μια συλλογή που γεφυρώνει τη δική του δημιουργική υπογραφή με αυτήν του ιδρυτή του οίκου, ενώ η αγαπημένη ηθοποιός Isabella Rossellini ανοίγει τις πόρτες του εξοχικού της σπιτιού στο Long Island και εξηγεί πώς μετέτρεψε έναν πρώην εγκαταλελειμμένο αχυρώνα σε ένα ζεστό καταφύγιο γεμάτο ζώα.

*Το ολοκαίνουργιο τεύχος Νοεμβρίου της Vogue Greece κυκλοφορεί στα περίπτερα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου μαζί με την Καθημερινή.