Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μιλάει εκ βαθέων στη Vogue Greece Νοεμβρίου

Ένας από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς της γενιάς του, ανοίγει την καρδιά του στην Editor in Chief της Vogue Greece, Θάλεια Καραφυλλίδου και αποτιμά τη ζωή και την καριέρα του με τον πιο ειλικρινή τρόπο. Το «χρυσό» παιδί της τηλεόρασης και του σινεμά, μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τη θέλησή του να αποκτήσει ένα παιδί, τη σχέση του με τον έρωτα και την ηλικία, την επιστροφή του στο σινεμά με την ταινία “Thank you for the music” στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με ένα εξάχρονο αγόρι, αλλά και για το σενάριο που ετοιμάζει για την τηλεόραση και αφορά μια ερωτική ιστορία που λαμβάνει χώρα στους Παξούς.

