Ρεξ Στάουτ, Ο θάνατος χτυπάει λάθος

Μια περιπέτεια του Νίρο Γουόλφ

Κάποιος βάζει μια βόμβα στα γραφεία ενός μεγάλου Οργανισμού. Κι όταν έρχεται η ώρα της έκρηξης, ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του.

Ωστόσο, δεν είναι ο άνθρωπος που έχει σημαδέψει ο δολοφόνος. Ο θάνατος έχει χτυπήσει λάθος.

Ποιο είναι όμως το υποψήφιο θύμα; Κανείς δεν ξέρει… ή κανείς δεν μπορεί να πει.

Κι από εκείνη τη στιγμή ο Νίρο Γουόλφ αναλαμβάνει ν’ απαντήσει σ’ αυτή την ερώτηση – και σε άλλες πολλές… σε όλα τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί.

Και, ταυτόχρονα, αναλαμβάνει να παραδώσει τον βομβιστή στη Δικαιοσύνη. Αυτό όμως δεν είναι εύκολη δουλειά…

O Ρεξ Στάουτ (Rex Stout) είναι ο δημιουργός του Νίρο Γουόλφ, ενός ντετέκτιβ-λάτρη της καλής κουζίνας, του savoir vivre και των ακριβών λουλουδιών, που με τη βοήθεια του συνεργάτη του Άρτσι Γκούντγουιν, λύνει τα αινίγματα χωρίς να βγαίνει από το διαμέρισμά του. Mέχρι το 1975, χρονολογία του θανάτου του, ο Στάουτ έγραψε εβδομήντα δύο μυθιστορήματα με ήρωες το δίδυμο Γουόλφ και Γκούντγουιν.

Στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Μυστηρίου το 2000, η σειρά βιβλίων του Νίρο Γουόλφ ήταν υποψήφια για το βραβείο Best Mystery Series of the Century (απονεμήθηκε, τελικά, στη σειρά του Πουαρώ), και ο Ρεξ Στάουτ, μαζί με τους Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αγκάθα Κρίστι, Ντάσιελ Χάμετ και Ντόροθι Σέγιερς, υποψήφιος για τη διάκριση Best Mystery Writer of the Century (απονεμήθηκε στην Αγκάθα Κρίστι).

Αυτή την Κυριακή μαζί με την «Καθημερινή»