Καλοκαιρινό τεύχος MANCODE. Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Classic is the New Modern. Από την εποχή του Monsieur, του πρώτου ανδρικού περιοδικού στην ιστορία μέχρι το Pitti Uomo το ταξίδι στο στυλ και την κομψότητα είναι πραγματικά συναρπαστικό.

Την κοσμοπολίτικη αύρα της Γαλλικής Ριβιέρας, της δεκαετίας του ΄60, μας μεταφέρει όπως την έζησε ο Taki Theodoracopulos.

Η Dolce Vita ξεκινά με μια Ferrari Roma. Την οδηγεί ποιος άλλος από τον Jeremy Clarkson.

3 εμβληματικά restaurant του Παρισιού. Τρείς κορυφαίες γαστρονομικές terraces: Le Grand Véfour, Hôtel Particulier Montmartre και Hôtel Plaza Athénée μας παρουσιάζει η καταξιωμένη chef Ντίνα Νικολάου.

Το στυλ του Royal Ascot , των βασιλικών ιπποδρομιών της Βρετανίας, είναι αναμφίβολα μοναδικό.

Ποιος είναι ο τύπος του Έλληνα Gentleman; Τον περιγράφει ο Χρήστος Ζαμπούνης.

Τι είναι αυτό που ορίζει κάτι ως έργο τέχνης; Την απάντηση αναζητεί ο Λάμπης Ταγματάρχης συζητώντας με τον Founder της Cheapart Γιώργο Γεωργακόπουλο.

Την περίφημη συλλογή έργων τέχνης του François Pinault, παρουσιάζει στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou, Jean-Jacques Aillagon.

Στο cover story η Veruschka von Lehndorff, μούσα των φωτογράφων David Bailey και Richard Avedon, την οποία το LIFE χαρακτήρισε ως το «The Girl Everybody Stares At».

