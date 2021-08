Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «ΒΙΠΕΡ – Ρεξ Στάουτ – Οικογενειακές Υποθέσεις», «Disney Romano Scarpa», «Κ»

«Οικογενειακές Υποθέσεις» με τον αγαπημένο σας Νίρο Γουόλφ

Στον Νίρο Γουόλφ δεν άρεσε ν’ ανακατεύεται σε ζητήματα οικογενειακά. Προτιμούσε, όπως έλεγε, τις «καθαρές περιπτώσεις». Ένα πτώμα δηλαδή, μερικά ίχνη -ή καθόλου ίχνη…-, μερικές ενδείξεις και πολύ μυστήριο. Στην υπόθεση όμως που ήθελε να του αναθέσει ο Ότις Τζάρελ, δεν υπήρχε φόνος. Ήταν μια υπόθεση καθαρά «οικογενειακή». Γι’ αυτό και ο Νίρο Γουόλφ δεν ήθελε να την αναλάβει. Ο Άρτσι όμως, ο βοηθός του, επέμενε. Και ξαφνικά ήρθε και ο φόνος. Κι όχι ένας, αλλά περισσότεροι…

O Ρεξ Στάουτ είναι ο δημιουργός του Νίρο Γουόλφ, ενός ντετέκτιβ-λάτρη της καλής κουζίνας, του savoir vivre και των ακριβών λουλουδιών, που με τη βοήθεια του συνεργάτη του Άρτσι Γκούντγουιν, λύνει τα αινίγματα χωρίς να βγαίνει από το διαμέρισμά του. Ο Στάουτ έγραψε εβδομήντα δύο μυθιστορήματα με ήρωες το δίδυμο Γουόλφ και Γκούντγουιν.

Στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Μυστηρίου το 2000, η σειρά βιβλίων του Νίρο Γουόλφ ήταν υποψήφια για το βραβείο Best Mystery Series of the Century (απονεμήθηκε, τελικά, στη σειρά του Πουαρώ), και ο Ρεξ Στάουτ, μαζί με τους Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αγκάθα Κρίστι, Ντάσιελ Χάμετ και Ντόροθι Σέγιερς, υποψήφιος για τη διάκριση Best Mystery Writer of the Century (απονεμήθηκε στην Αγκάθα Κρίστι).

Disney Romano Scarpa αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Επιστρέφουν στην Καθημερινή οι αγαπημένοι ήρωες της Disney και οι Μεγάλες Ιστορίες του θρυλικού Ρομάνο Σκάρπα.

«Τα εξωτικά κάστανα», μη χάσετε τον 6ο τόμο αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή».

Ο κορυφαίος Ιταλός δημιουργός που είναι ο «πατέρας» αγαπημένων χαρακτήρων, όπως της Τζένυ, του Γεδεών Μακ Ντακ, του Ατομίνο Μπιπ Μπιπ και πολλών ακόμη, υπογράφει τις Μεγάλες Ιστορίες της Disney στην «Καθημερινή».

Η ιστορία του ελληνικού σερφ σε 16 σελίδες – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Ήταν πριν από σχεδόν 50 χρόνια όταν οι πρώτοι Έλληνες «κυνηγοί κυμάτων» έκαναν την εμφάνισή τους. Ήξεραν από τότε πως δεν θα γίνουμε ποτέ Καλιφόρνια, αλλά πόνταραν στο ότι τα ωραία μας τοπία, τα καθαρά μας νερά, ο ελληνικός ήλιος και φυσικά ο ενθουσιασμός της νέας ανακάλυψης θα τους ανταμείψουν. Τα δικά τους κύματα τα βρήκαν στη Βουλιαγμένη, στον Άγιο Δημήτριο, στην παραλία Μαρίκες της Ραφήνας, αλλά και στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου ένα μεσημέρι του Ιουνίου του 2000, με αρκετό βοριά, έκπληκτοι οι λουόμενοι τους παρακολουθούσαν να προσπαθούν να τσουλήσουν πάνω στα καλπάζοντα μικρά κύματα με τις σανίδες τους. Το «Κ» αφιερώνει 16 σελίδες σε τρεις γενιές Ελλήνων σέρφερ, ακούει τις απίθανες ιστορίες τους και μαθαίνει γιατί το σερφ δεν είναι ένα ακόμα άθλημα.

Ταξιδεύουμε στον περίφημο ελαιώνα των Ροβιών, λαβωμένο από τη φωτιά που κατέκαψε τη Βόρεια Εύβοια και αφουγκραζόμαστε την αγωνία για την επόμενη μέρα.

Στο εξώφυλλο των Νew Υork Τimes της 9ης Αυγούστου, o καλλιτέχνης Σο Σιμπούγια αιχμαλώτισε τα χρώματα της φωτιάς και της δύσης του ηλίου μετά τη φυσική καταστροφή που υπέστη η Εύβοια. Το έργο του είχε κατακλύσει τα social media στην Ελλάδα και αυτή ήταν η αφορμή για μια ζωηρή συζήτηση μαζί του.

Το «Κ» κάλυψε αποκλειστικά τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας της Αμάλ, μιας γιγαντιαίας μαριονέτας που έφερε μαζί μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη πάνω στο τεράστιο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών.

