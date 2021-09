Οι τελευταίοι κάτοικοι της σαβάνας – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Για πάνω από δώδεκα χρόνια, ο Γερμανός φωτογράφος Γιόακιμ Σμάισερ ταξίδευε στους Εθνικούς Δρυμούς της Κένυας, για να αποτυπώσει με τον φακό του από κοντινή απόσταση την επιβλητικότητα των τελευταίων κατοίκων της σαβάνας, οι οποίοι απειλούνται με εξαφάνιση λόγω των λαθροκυνηγών και της κλιματικής κρίσης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του λευκώματος, Last of their kind, το «Κ» συνομίλησε μαζί του για τα πρώτα ερεθίσματα στην καριέρα του, το δέος που βιώνει κάποιος που έρχεται τόσο κοντά με τα άγρια ζώα, τους φόβους και τα άγχη που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια περιπέτεια και τους στόχους που έχει θέσει με την συγκεκριμένη έκδοση.

Είναι απλώς μια θεαματική απεικόνιση της άγριας φύσης ή μια προειδοποίηση για το μέλλον του πλανήτη; Τι μπορεί να αισθανθεί ένας φωτογράφος που αντικρίζει αυτά τα πλάσματα και πώς μπορεί να εμποδίσει την συρρίκνωσή του πληθυσμού τους; Ποια είναι η ιστορία που τον σημάδεψε στο οδοιπορικό του στην κενυάτικη σαβάνα;

