Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Vogue», «Κ»

Η Vogue Greece Οκτωβρίου έρχεται στα περίπτερα αυτή την Κυριακή 26/9 με την Καθημερινή, μ’ ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία της φύσης. Όσο η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται με αμείωτη ένταση ανά τον πλανήτη, η προστασία και η αγάπη στο περιβάλλον αναδεικνύονται σε κορυφαίες προτεραιότητες για ένα καλύτερο μέλλον.

Με σύνθημα «Feel The Earth» («Νιώσε τη Γη») η νέα Vogue Greece στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε σχέση με το περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη μαγεία του μέσα από ένα ονειρικό fashion story στην ελληνική φύση, με πρωταγωνίστρια την Carmen Kass. Το θρυλικό supermodel από την Εσθονία που ανακάλυψε η Anna Wintour πριν μια 20ετία και για χρόνια αποτέλεσε μούσα του Armani, του Dior, του Valentino, του Gucci και άλλων σημαντικών οίκων, ταξίδεψε στην Ελλάδα αποκλειστικά για τη Vogue Greece και φωτογραφήθηκε από τον Θανάση Κρίκη με φόντο το καθηλωτικής ομορφιάς φυσικό τοπίο της Πελοποννήσου.

Λαμπερά πρόσωπα με υπέροχες ιστορίες, αγκαλιάζουν τις σελίδες της νέας Vogue Οκτωβρίου. Η Χολιγουντιανή σταρ, Andie MacDowell, μιλάει αποκλειστικά στον Βλάση Κωστούρο για το Maid, τη νέα σειρά του Netflix στην οποία πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά παρέα με την κόρη της, Margaret Qualley. Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της και φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το περιοδικό στη φύση του Los Angeles.

«Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ τις τάσεις και το εφήμερο, αφού πιστεύω πως το αληθινό στιλ είναι αιώνιο και δεν υπόκειται στις ιδιοτροπίες μιας συγκεκριμένης στιγμής», λέει ο Giorgio Armani στον Filep Motwary. Ο Editor at Large της Vogue Greece, συνάντησε αποκλειστικά έναν από τους «μεγάλους» της μόδας και μίλησε μαζί του για το πώς η σκέψη του παραμένει δημιουργική, υγιής και ξεκάθαρη, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις συλλογές του.

Δέκα πρόσωπα της ελληνικής μόδας (Μάρα Δεσύπρη, Έλενα Βότση, Γιάννης Σεργάκης κ.α.) μιλούν στην Έλις Κις για τα ιδιωτικά τους ησυχαστήρια – εκεί όπου επιστρέφουν για να επανασυνδεθούν με τη φύση και να γεμίσουν τις μπαταρίες, ενώ πέντε δυναμικές Ελληνίδες (Κατερίνα Τοπούζογλου, Αμαλία Alberini, Ειρίνα Δεδούση, Ελένη Μυριβήλη, Κάτια Λαζαρίδη) οι οποίες πρωτοστατούν στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης, του ακτιβισμού και του εθελοντισμού, μας καλούν να πάρουμε μέρος στον αγώνα ενάντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμα, η Julie Gilhart, η οραματίστρια σύμβουλος μόδας που αναμόρφωσε το Barneys New York σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή, είναι αποφασισμένη να στρέψει την αγοραστική μας συμπεριφορά προς βιώσιμη κατεύθυνση. Αυτό, βέβαια, όταν δεν ασχολείται με το προσωπικό της πάθος, το σερφ. Η Sarah Bailey μίλησε με τη δυναμική γυναίκα που ξέρει να ταράζει τα νερά. Μια ακόμα δυναμική γυναίκα με καταγωγή από την Τουρκία, συνάντησε η Ελίνα Δημητριάδη. Ο λόγος για τη Dilara Findikoglu, μια αντάρτισσα της μόδας, που με όπλο τη δουλειά της μάχεται εναντίον των θρησκευτικών πεποιθήσεων που καταπιέζουν τη γυναίκα.

Ο Σάκης Ρουβάς σε μια διαφορετική συνέντευξη, μιλάει στη Χριστίνα Πολίτη για την πρώτη του φωτογραφική μηχανή, ένα πολύτιμο απόκτημα με το οποίο έχει απαθανατίσει όμορφα τοπία και αγαπημένους ανθρώπους, ενώ η Zoe Kravitz, παγκόσμια πρέσβειρα του γαλλικού οίκου ομορφιάς Yves Saint Laurent, αποκαλύπτει στη Βασιλική Παπαγεωργίου τα μυστικά που την κάνουν ακαταμάχητη. Ακόμα, η συγγραφέας Justine Picardie, πρώην Editor in Chief του Harper’s Bazaar UK και του Town & Country UK, μιλάει στην Κέλλυ Σταυροπούλου και μας συστήνει ξανά τον Christian Dior και το New Look. Σημείο εκκίνησης η αδελφή του, Catherine Dior, ένα παράδειγμα θάρρους και αναγέννησης.

Τέλος, όλες οι νέες τάσεις για τη μόδα και την ομορφιά του φθινοπώρου, που φωνάζουν «ζήτω η απλότητα!», όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις μάσκες αργίλου και το skin minimalism, αλλά και για τα άνετα σύνολα σε πνεύμα 60s που κάνουν δυναμική επιστροφή στην γκαρνταρόμπα.

Το παράδειγμα της Λωξάνδρας – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Λωξάνδρα Λούκας πριν από λίγες εβδομάδες έγινε η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που υπέγραψε σύμβαση με το Εθνικό Θέατρο, για τη συμμετοχή της στην παράσταση της Ελένης Ευθυμίου «Φουέντε Οβεχούνα». Στα 29 της χρόνια, έχει πάρει ήδη μέρος σε δώδεκα θεατρικές παραστάσεις. Έχει εργαστεί σκληρά για να απομνημονεύσει λόγια, για να ερμηνεύσει τραγούδια, για να εκτελέσει χορευτικές κινήσεις, για να ολοκληρώσει πολύωρες πρόβες. Αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα της Λωξάνδρας και στην συνάντησή μας μοιράζεται με το «Κ» και τους αναγνώστες μας την απόλαυση και το άγχος της πρόβας, τα τραγούδια που αγαπά, την ανυπομονησία για την παράσταση και τη χαρά για το χειροκρότημα.

Εσείς ξέρετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον κόσμο των διεθνών εκδόσεων έχει ελληνικό αίμα; Το «Κ» συνάντησε στην Ύδρα τον Nick Haramis, τον άνθρωπο που έδωσε νέα πνοή στο περίφημο Interview Magazine του Άντι Γουόρχολ και μιλήσαμε για τον ρόλο των περιοδικών στην Covid εποχή, για το βασανιστικό ερώτημα του τι θέλει να διαβάζει ο κόσμος, αλλά και για τις πρώτες ελληνικές του διακοπές.

Επισκεφτήκαμε τρεις μοναδκούς κήπους στην Παιανία, εκεί όπου η μεσογειακή βλάστηση και η οικολογική κηπουρική έχουν τον πρώτο λόγο. Σας συστήνουμε τον φωτογράφο Μιχάλη Παππά ο οποίος ξετυλίγει το νήμα της Ελλάδας μέσα από τις τοπικές ενδυμασίες της, δίνοντας ένα μοντέρνο περιεχόμενο στην έννοια της παράδοσης. Και σας καλούμε σε μια χορταστική, γαστρονομική βόλτα στα πολίτικα στέκια του Παλαιού Φαλήρου.

