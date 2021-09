Το ελληνικό καλοκαίρι του Νick Haramis – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Με τον Nick Haramis μπορείς να μιλάς πολύ για πολλά. Από τη χρησιμότητα της Kιμ Καρντάσιαν στον πλανήτη μέχρι τον τρόπο που ο Πικάσο ή ο Μοντριάν καθόρισαν την ιστορία της τέχνης. Αυτό ακριβώς το ταλέντο τού να εξισορροπεί το ελαφρύ με το σοβαρό, αντιμετωπίζοντας τους «somebodies» σαν «nobodies» και τους «nobodies» σαν «somebodies», του χάρισε μια θριαμβευτική δημοσιογραφική διαδρομή και θέσεις ευθύνης σε βαρυσήμαντους τίτλους, όπως Βillboard Magazine, The Wall Street Journal, The Last Magazine, Playboy, BlackBook. Ως Senior Features Editor του T: The New York Times Style Magazine άφησε ιστορία, ενώ πριν από τρία χρόνια έδωσε νέα πνοή στο Interview Magazine του Άντι Γουόρχολ, υπογράφοντας ως Editor in Chief ορισμένα από τα πιο ευφάνταστα εξώφυλλα στην ιστορία των εκδόσεων (Rihanna, Cardi B, Timothee Chalamet κ.ά.).

Τον συναντήσαμε πριν από λίγο καιρό στην Ύδρα, να περνάει μέρος των «ελληνικών» καλοκαιρινών του διακοπών, παρέα με τον σύντροφό του Misha Kahn, έναν από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους designers της Αμερικής. Ευδιάθετος και χαμογελαστός, μας μίλησε για την απόφασή του να εγκαταλείψει τα ηνία του Interview αναζητώντας μια διαφορετική επαγγελματική διαδρομή, για τον ρόλο του σύγχρονου δημοσιογράφου και των περιοδικών στην Covid εποχή, για το βασανιστικό ερώτημα του τι θέλει να διαβάζει ο κόσμος, αλλά και για το κυρίαρχο zeitgeist.

Διαβάστε ολόκληρη την αποκλειστική συνέντευξη του Nick Haramis στο νέο τεύχος του περιοδικού «Κ» που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου μαζί με την «Καθημερινή» της Κυριακής.