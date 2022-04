Υπάρχει ντιζάιν «Made in Greece»; – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Όχι γιατί δεν υπήρχαν Έλληνες σχεδιαστές και παλιότερα, αλλά γιατί δεν γινόταν καμία συζήτηση γύρω από τη δουλειά τους. Πόσο έχει ανατραπεί αυτό το κλίμα; Πώς ορίζεται το ελληνικό σχέδιο; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Ποιες οι κατευθύνσεις και οι επιρροές του; Τι νέο κομίζουν –αν κομίζουν– οι Έλληνες designers στη διεθνή σκηνή; Η δανέζικη γκαλερί Adorno επιχείρησε τον περασμένο Νοέμβριο να χαρτογραφήσει τα άγνωστα εδάφη του εγχώριου design μέσα από την online έκθεση Gran Turismo. Η επιμέλεια ανατέθηκε στους Greece is for Lovers (Θάνος Καραμπάτσος και Χριστίνα Κοτσιλέλου). «Δεν οδηγηθήκαμε σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα», εξηγεί ο Θάνος Καραμπάτσος. «Το design με βάση τον τόπο καταγωγής του δημιουργού είναι γνώρισμα περασμένων δεκαετιών· παλιά μιλούσαμε για βρετανικό ή ολλανδικό design. Τώρα πλέον η χώρα προέλευσης δεν αναγνωρίζεται εύκολα, τα πράγματα διέπονται από trends όσον αφορά το πώς φαίνονται. Το Instagram έχει συμβάλει πολύ σε αυτό, εκεί “διαβάζεται” πλέον το design, όχι στα περιοδικά, όπως παλιά. Εξαιτίας αυτής της ταχύτητας στην πληροφορία και της εύκολης πρόσβασης σε αυτήν, έχουν εκλείψει και τα τοπικά χαρακτηριστικά», προσθέτει. «Δεν ξέρω τι σημαίνει ελληνικό design. To ότι δεν μπορούμε να το ορίσουμε έχει ενδιαφέρον. Αυτοί οι διαχωρισμοί μού φαίνονται παρωχημένοι. Αυτό που εγώ διακρίνω είναι έναν γενικότερο “θόρυβο” γύρω από την Αθήνα. Υπάρχει κάτι σε σχέση με την πόλη, η Αθήνα έχει ένα moment, υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τις τέχνες και τον πολιτισμό», υποστηρίζει και ο σχεδιαστής Κώστας Λαμπρίδης.

Έντεκα σχεδιαστές και design studios μοιράζονται τις απόψεις τους γύρω από την ταυτότητα του ελληνικού σχεδιασμού, σχολιάζουν τον αντίκτυπο που έχει το έργο τους στη διεθνή σκηνή και επισημαίνουν τι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί το κλίμα εξωστρέφειας που χαρακτηρίζει τον τελευταίο καιρό την ελληνική δημιουργικότητα.

