Στα Ταξίδια Μαΐου αυτή την Κυριακή: Εμπειρίες ζωής στη Νέα Υόρκη

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ έλεγε ότι υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης που κάνει τον ύπνο περιττό και πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να μειώσει την εκρηκτική ζωντάνια της μεγάλης πρωταγωνίστριας της Ανατολικής Ακτής, που αποτελεί την απόλυτη ενσάρκωση της λέξης «μητρόπολη». Ανεβαίνουμε με το γυάλινο ασανσέρ στο κτίριο Summit One Vanderbilt για μια καθηλωτική εμπειρία παρατήρησης, εξερευνούμε τις μεγαλειώδεις εικαστικές συλλογές του The Met και του Dia Beacon που στεγάζεται σε ένα βιομηχανικό κτίριο-ορόσημο του 20ού αιώνα, παίρνουμε τον δρόμο προς την περίφημη Γέφυρα του Μπρούκλιν, ένα αιωρούμενο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, που έχει λειτουργήσει ως σκηνικό σε τόσες αμερικανικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Βολτάρουμε από το SoHo στην China Town κι από το East Village στη Little Italy, επιλέγουμε παραστάσεις στη Μητροπολιτική Όπερα και το Μπρόντγουεϊ και βιώνουμε μια ανυπέρβλητη γαστρονομική εμπειρία fine dining στο Chinese Tuxedo. Κλείνουμε το ταξίδι της αποπλάνησης στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, παρακολουθώντας δεξιοτέχνες πιανίστες και πίνοντας ένα ποτό με πανοραμική θέα στο Μανχάταν. Η ώρα της δύσης είναι ιδανική…

Τα Ταξίδια Μαΐου κυκλοφορούν την Κυριακή 17 Απριλίου με την «Καθημερινή της Κυριακής».