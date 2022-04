Εκτάκτως το Μ. Σάββατο 23/4: Η Vogue Greece Μαΐου κυκλοφορεί με cover star την Jennifer Connelly

Πόσο άδεια θα ήταν η ζωή μας χωρίς την τέχνη; Η Vogue Greece Μαΐου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την Καθημερινή, είναι αφιερωμένη στους performers κάθε μορφής, που μας γεμίζουν συναισθήματα και με το ταλέντο τους οδηγούν την τέχνη ένα βήμα μπροστά. Στο εξώφυλλο η οσκαρική Jennifer Connelly, Hollywood star που βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες ως παιδί και τώρα στα 51 για πρώτη φορά υποδύεται μια ηρωίδα δράσης πρωταγωνιστώντας στο πολυαναμενόμενο sequel της εμβληματικής ταινίας της δεκαετίας του ’80, Top Gun: Maverick. “Αυτή είναι η μαγεία του κινηματογράφου και του θεάματος γενικότερα: το να ζεις ιστορίες, να αγκαλιάζεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, να ανοίγεσαι σε νέους ορίζοντες, να σκέφτεσαι πιο ελεύθερα”, περιγράφει η Editor-in-Chief της Vogue Greece Θάλεια Καραφυλλίδου για το πόσο συνυφασμένη είναι η τέχνη με την ζωή μας, από τον κινηματογράφο και το θέατρο, μέχρι την μουσική και τη μόδα.

H Vogue Greece Μαΐου συνάντησε αυτούς τους performers που διατηρούν πολύ υψηλό το επίπεδο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και τους μεταμόρφωσε σε street artists για μια ανατρεπτική φωτογράφιση στους δρόμους της πόλης. Ο καθένας ξεδιπλώνει και ένα νέο χαρακτήρα. Ο Πάνος Βλάχος που φέτος υποδύεται τον γελωτοποιό στην blockbuster παράσταση Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού. Ο Πέτρος Λαγούτης ο οποίος είχε μια γεμάτη χρονιά πρωταγωνιστώντας στην επιτυχημένη σειρά Έτερος Εγώ, ενώ μας δίνει μια γεύση από τα νέα του σχέδια, όπου θα συν-σκηνοθετήσει για πρώτη φορά, μαζί με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός που αυτές τις μέρες φλερτάρει με την ιδιάζουσα ιδιοσυγκρασία του James Cagney, τον οποίο θα υποδυθεί στη νέα παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά, που κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Ιωάννα Παππά την οποία ανυπομονούμε να γνωρίσουμε ως Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Η Μαίρη Μηνά που φέτος είδαμε στην sold out παράσταση Άνθρωποι και ποντίκια του Βασίλη Μπισμπίκη. Η Πηνελόπη Τσιλίκα που ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο Μισάνθρωπο του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου, στο θέατρο Σφενδόνη. Όλοι και όλες τους φόρεσαν τα πιο απροσδόκητα κοστούμια και υποδύθηκαν διαφορετικούς ρόλους, χωρίς σενάριο, για την Vogue Greece Μαΐου.

Η Vogue Greece Μαΐου που θα βρείτε το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την Καθημερινή, ανυπομονεί για τα μουσικά live του καλοκαιριού. Λίγο πριν την μεγάλη επιστροφή των Madrugada στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, ο Βλάσης Κωστούρος συνομιλεί με τον Sivert Høyem, για το νέο κεφάλαιο της μπάντας. “Είναι πολύ ωραίο που ξαναβρισκόμαστε σε μια πιο ώριμη φάση ζωής. Βλέπουμε με πιο «ενήλικα» μάτια τους εαυτούς μας πια. Έχουμε τις οικογένειές μας, τη ζωή μας έξω από την μπάντα”.

Οι σχεδιαστές μόδας δίνουν την δική τους performance στο catwalk. Οι πολυσυζητημένοι Coperni που αγαπούν τόσο πολύ την Ελλάδα, περιγράφουν στον Filep Motwary όλους αυτούς τους ρόλους που δίνουν κάθε φορά στις γυναίκες μέσα από τα ρούχα που δημιουργούν, από τα μίνιμαλ και τα πιο φουτουριστικά, μέχρι τα πιο απελευθερωμένα και θηλυκά.

Τέλος η Shonda Rhimes, η γυναίκα που κινεί τα νήματα στο Hollywood και βρίσκεται πίσω από τις πιο δημοφιλείς σειρές όπως τα Grey’s Anatomy, Bridgerton, How To Get Away With Murder, Inventing Anna, μίλησε αποκλειστικά στην Έλις Κις για την δυναμική του streaming. «Δεν έδινα ποτέ σημασία στις κριτικές, γιατί θεωρώ ότι, αν πιστέψεις τα καλά που λέγονται για σένα, πρέπει να αποδεχτείς και τα αρνητικά, οπότε δεν ήταν βοηθητικές. Πιο πολύ αισθάνομαι ότι η πραγματική μας δουλειά έχει να κάνει με το τι θα πουν οι φαν”.

