Εκτάκτως το Μ. Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»: βιβλίο «Η Έξοδος, τόμος Δ΄», «Vogue», «Κ»

Η Έξοδος

Ο τέταρτος τόμος, εκτάκτως το Μ. Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»

Η «Καθημερινή της Κυριακής», που κυκλοφορεί εκτάκτως στις 23 Απριλίου, φιλοξενεί το τέταρτο βιβλίο της πολύτομης σειράς Η Έξοδος, του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Η Έξοδος καταγράφει την παρουσία του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία καθώς και το δράμα του ξεριζωμού του, μέσα από ένα πλήθος συγκλονιστικών μαρτυριών, τις οποίες συνοδεύουν εκτενή εισαγωγικά κείμενα, κατατοπιστικές παραπομπές και επεξηγηματικά σχόλια.

Ο τέταρτος τόμος της Εξόδου περιέχει μαρτυρίες από ορισμένες περιφέρειες της Καππαδοκίας (Προκοπίου, Φαράσων κ.ά.), από τις περιφέρειες της Λυκαονίας (Ικόνιο κ.ά.), της Πισιδίας (Σπάρτα κ.ά.) και της Λυκίας (Μάκρη κ.ά.), καθώς και από τις περιφέρειες της Άγκυρας, του Εσκισεχίρ, του Αφιόν Καραχισάρ, της Κιουτάχειας, του Ουσάκ, της Αττάλειας, των Αδάνων, της Μερσίνας και της Σελεύκειας.

Αν και διασκορπισμένος σε μια αχανή γεωγραφική έκταση, ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός των περιοχών αυτών χαρακτηριζόταν από κοινές ιστορικές εμπειρίες και εθνογραφικά γνωρίσματα, που του προσέδιδαν τη συνοχή ενός ενιαίου κοινωνικού συνόλου.

Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ακαδημαϊκός και διευθυντής του ΚΜΣ, σημειώνει για την Έξοδο από αυτές τις περιοχές: «Η είδηση της αναγκαστικής ανταλλαγής μετά το φοβερό νέο της καταστροφής και της συντριβής των ελληνικών ελπίδων, η σπαρακτική αποδοχή της επιβεβλημένης μοίρας ως μέρους ενός αναπόδραστου πεπρωμένου, η προετοιμασία της φυγής, η σταδιακή αποσύνδεση από τον οικείο χώρο, η περισυλλογή των ιερών και των οσίων της συλλογικής ζωής, το τελευταίο χτύπημα της καμπάνας, η τελευταία λειτουργία στα ιερά των πατέρων, ο αποχαιρετισμός των συνοίκων, η πορεία προς τη θάλασσα που έβλεπαν για πρώτη φορά, η περιπέτεια της επιβίβασης και του θαλασσινού ταξιδιού, τέλος η μεγαλύτερη ακόμη περιπέτεια της γνωριμίας με τις πραγματικότητες της ελλαδικής κοινωνίας – αυτό είναι το περιεχόμενο του σιωπηλού έπους της εξόδου της κεντρικής Μικρασίας».

Σημειώνει χαρακτηριστικά μια μαρτυρία από το Ικόνιο, η οποία περιλαμβάνεται στον τέταρτο τόμο της Εξόδου: «Λοιπόν, πουλήσαμε σχεδόν χάρισμα στους Τούρκους τα υπάρχοντά μας. Γυρεύανε για προίκες ραπτομηχανές. Όχι, δε μας πείραξαν, ό,τι μπορέσαμε πήραμε μαζί μας. Μας είπαν πως μπορούμε να πάρουμε όσα χαρτονομίσματα θέλαμε μαζί μας. Χρυσάφι όμως απαγορεύεται.

»Ξηλώσαμε τα παπούτσια μας, κρύψαμε στους πάτους χρυσαφικά, και τα ξανακαρφώσαμε. Κρύψαμε τιμαλφή στους κότσους των μαλλιών μας και στους πάτους μαγειρικών σκευών.

»Μας βάλανε σε φορτηγά βαγόνια, ανοιχτά και από τις δύο πλευρές. Οι Τούρκοι στρατιώτες έκλεβαν τις μπάλιες απ’ τα βαγόνια. Δεν ήταν απ’ το Ικόνιο οι στρατιώτες αυτοί, ξένοι ήταν, από άλλα μέρη της Ανατολής.

Τραβήξαμε κατευθείαν στη Μερσίνα. Εκεί μείναμε δεκαεφτά μέρες στο Τας χαν. Βλέπαμε απ’ εκεί τη θάλασσα με φόβο. Οι βάρκες μάς φαίνονταν σαν σκάφες. Λέγαμε: “Πώς θα μπούμε σ’ αυτές τις σκάφες; Θα αναποδογυρίσουν και θα πνιγούμε”. Περιμέναμε πότε θά ‘ρθει το βαπόρι».

Μια πολύτομη έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών από τη Βιβλιοθήκη Μνήμης της «Καθημερινής». Αναζητήστε τον τέταρτο τόμο εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την «Καθημερινή της Κυριακής».

Εκτάκτως το Μ. Σάββατο 23/4: Η Vogue Greece Μαΐου κυκλοφορεί με cover star την Jennifer Connelly

Πόσο άδεια θα ήταν η ζωή μας χωρίς την τέχνη; Η Vogue Greece Μαΐου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την Καθημερινή, είναι αφιερωμένη στους performers κάθε μορφής, που μας γεμίζουν συναισθήματα και με το ταλέντο τους οδηγούν την τέχνη ένα βήμα μπροστά. Στο εξώφυλλο η οσκαρική Jennifer Connelly, Hollywood star που βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες ως παιδί και τώρα στα 51 για πρώτη φορά υποδύεται μια ηρωίδα δράσης πρωταγωνιστώντας στο πολυαναμενόμενο sequel της εμβληματικής ταινίας της δεκαετίας του ’80, Top Gun: Maverick. “Αυτή είναι η μαγεία του κινηματογράφου και του θεάματος γενικότερα: το να ζεις ιστορίες, να αγκαλιάζεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, να ανοίγεσαι σε νέους ορίζοντες, να σκέφτεσαι πιο ελεύθερα”, περιγράφει η Editor-in-Chief της Vogue Greece Θάλεια Καραφυλλίδου για το πόσο συνυφασμένη είναι η τέχνη με την ζωή μας, από τον κινηματογράφο και το θέατρο, μέχρι την μουσική και τη μόδα.

H Vogue Greece Μαΐου συνάντησε αυτούς τους performers που διατηρούν πολύ υψηλό το επίπεδο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και τους μεταμόρφωσε σε street artists για μια ανατρεπτική φωτογράφιση στους δρόμους της πόλης. Ο καθένας ξεδιπλώνει και ένα νέο χαρακτήρα. Ο Πάνος Βλάχος που φέτος υποδύεται τον γελωτοποιό στην blockbuster παράσταση Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού. Ο Πέτρος Λαγούτης ο οποίος είχε μια γεμάτη χρονιά πρωταγωνιστώντας στην επιτυχημένη σειρά Έτερος Εγώ, ενώ μας δίνει μια γεύση από τα νέα του σχέδια, όπου θα συν-σκηνοθετήσει για πρώτη φορά, μαζί με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός που αυτές τις μέρες φλερτάρει με την ιδιάζουσα ιδιοσυγκρασία του James Cagney, τον οποίο θα υποδυθεί στη νέα παράσταση του Γιάννη Χουβαρδά, που κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών.

Η Ιωάννα Παππά την οποία ανυπομονούμε να γνωρίσουμε ως Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Η Μαίρη Μηνά που φέτος είδαμε στην sold out παράσταση Άνθρωποι και ποντίκια του Βασίλη Μπισμπίκη. Η Πηνελόπη Τσιλίκα που ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο Μισάνθρωπο του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου, στο θέατρο Σφενδόνη. Όλοι και όλες τους φόρεσαν τα πιο απροσδόκητα κοστούμια και υποδύθηκαν διαφορετικούς ρόλους, χωρίς σενάριο, για την Vogue Greece Μαΐου.

Η Vogue Greece Μαΐου που θα βρείτε το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την Καθημερινή, ανυπομονεί για τα μουσικά live του καλοκαιριού. Λίγο πριν την μεγάλη επιστροφή των Madrugada στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, ο Βλάσης Κωστούρος συνομιλεί με τον Sivert Høyem, για το νέο κεφάλαιο της μπάντας. “Είναι πολύ ωραίο που ξαναβρισκόμαστε σε μια πιο ώριμη φάση ζωής. Βλέπουμε με πιο «ενήλικα» μάτια τους εαυτούς μας πια. Έχουμε τις οικογένειές μας, τη ζωή μας έξω από την μπάντα”.

Οι σχεδιαστές μόδας δίνουν την δική τους performance στο catwalk. Οι πολυσυζητημένοι Coperni που αγαπούν τόσο πολύ την Ελλάδα, περιγράφουν στον Filep Motwary όλους αυτούς τους ρόλους που δίνουν κάθε φορά στις γυναίκες μέσα από τα ρούχα που δημιουργούν, από τα μίνιμαλ και τα πιο φουτουριστικά, μέχρι τα πιο απελευθερωμένα και θηλυκά.

Τέλος η Shonda Rhimes, η γυναίκα που κινεί τα νήματα στο Hollywood και βρίσκεται πίσω από τις πιο δημοφιλείς σειρές όπως τα Grey’s Anatomy, Bridgerton, How To Get Away With Murder, Inventing Anna, μίλησε αποκλειστικά στην Έλις Κις για την δυναμική του streaming. «Δεν έδινα ποτέ σημασία στις κριτικές, γιατί θεωρώ ότι, αν πιστέψεις τα καλά που λέγονται για σένα, πρέπει να αποδεχτείς και τα αρνητικά, οπότε δεν ήταν βοηθητικές. Πιο πολύ αισθάνομαι ότι η πραγματική μας δουλειά έχει να κάνει με το τι θα πουν οι φαν”.

Μην χάσετε την Vogue Greece Μαΐου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου με την «Καθημερινή της Κυριακής».

Όταν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη αποφάσισε να κάνει τηλεόραση – Στο περιοδικό «Κ» εκτάκτως το Μ. Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»

Έχει έναν γάτο που τον λένε Μαίρη, μικρή πίστευε ότι είναι κορίτσι για σπίτι, ταυτίζεται άλλοτε με τον Κλιντ Ιστγουντ και άλλοτε με τον Θανάση Βέγγο – και αυτές δεν είναι οι μόνες εκπλήξεις που μας επιφύλαξε η ηθοποιός Αλεξάνδρα Αιδίνη, σε μια κουβέντα μεταξύ δύο ακόμη επιτυχημένων θεατρικών παραστάσεων και του πρώτου μεγάλου βήματός της στην τηλεόραση!

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Σχεδία συμπλήρωσε εννέα χρόνια κυκλοφορίας. Το πρώτο και μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου γιόρτασε τα γενέθλιά του κρεμώντας στο υπόστεγο του Σχεδία home εκατόν πενήντα τέσσερα χάρτινα καραβάκια, ένα για κάθε άνθρωπο που βρήκε εργασία. Σε λίγες ημέρες, στη σάλα του καταστήματος θα κρεμαστεί το 52ο σπιτάκι, ένα για κάθε άστεγο που μέσα από τη δουλειά του κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη δική του κατοικία. Ιστορίες ελπίδας, αλληλεγγύης, ανάστασης ανθρώπων που γνώρισαν τη σκληρή πλευρά της ζωής, την αστεγία και την ανεργία, ώσπου βρήκαν τη Σχεδία τους.

Χόλιγουντ γίναμε! Εντάξει, όχι ακόμα. Αλλά το πρότζεκτ «γυρίσματα στην Ελλάδα» εξελίσσεται αισίως και τροφοδοτεί την επικαιρότητα διαρκώς, με δύο σημαντικές ταινίες του Φεστιβάλ Καννών και τον νέο κύκλο της βραβευμένης με ΕΜΜΥ σειράς «Τεχεράνη» του Apple TV, που κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες, να έχουν γυριστεί στην Ελλάδα.

Ναύπλιο αυθημερόν; Γιατί όχι; Λίγο που η άνοιξη είναι εδώ, λίγο που είμαστε όλοι εθισμένοι μαζί του… Στην πρώτη λιακάδα ξέρουμε πού θα πάμε! Προτάσεις και ιδέες για την πιο γρήγορη απόδραση των ημερών.

Πώς μπορεί το χιούμορ να μεταφέρει την αλήθεια; Είναι το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον; Τι ρόλο παίζει ο φόβος στις επιλογές μας; Είναι η οικειότητα ο σκοπός της ζωής; Η Μαριάνα Λέκι, συγγραφέας του μεγάλου γερμανικού μπεστ σέλερ Το όνειρο της Ζέλμα, μιλάει στο «Κ».