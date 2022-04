Οι άνθρωποι και τα σκουπίδια τους – Στο περιοδικό «Κ» εκτάκτως το Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»

Ο φωτογράφος Γκρεγκ Σίγκαλ είχε μια αρκετά εκκεντρική ιδέα: να προτείνει σε γείτονες, συγγενείς και φίλους να συγκεντρώσουν τα οικιακά απορρίμματα μιας ολόκληρης εβδομάδας και να τους φωτογραφίσει με αυτά στην πίσω αυλή του σπιτιού του, σε ένα πρωτότυπο πρότζεκτ για τον όγκο των απορριμμάτων που κάθε νοικοκυριό παράγει κάθε μέρα και που μετά κανείς δεν θέλει να ξέρει τι απέγινε. Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό και ανεκτίμητα διδακτικό για όλους τους συμμετέχοντες.

Μέσα από το πρότζεκτ του The End of Trash – Circular Economy Solutions, το οποίο απέσπασε και βραβείο World Press Photo 2020, ο φωτογράφος Λούκα Λοκατέλι απαθανατίζει με τον φακό του καινοτόμες εγκαταστάσεις που δίνουν νέο νόημα στη φιλοσοφία zero waste και στρέφει

τα βλέμματα στη δραστηριότητά τους. Από το 2013, ο κύριος στόχος του είναι να ανακαλύψει και να καταγράψει τους πιο ελπιδοφόρους τρόπους ζωής στη Γη, την ίδια στιγμή που ο πλανήτης μας βάλλεται καθημερινά. Η δουλειά του έχει στόχο να ανοίξει συζητήσεις, ενώ επικεντρώνεται κυρίως στο πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του πλανήτη.

Eίκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημα του μπλε κάδου στη χώρα μας (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της ανακύκλωσης συσκευασιών), ένα μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου του εξακολουθεί να είναι κοινά σκουπίδια (συχνά πάνω από το 50%). Διαβάστε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε στην ανακύκλωση.

Εσείς τι κάνατε το παλιό σας σεσουάρ μαλλιών; Πόσα παροπλισμένα κινητά έχετε διάσπαρτα σε συρτάρια και ντουλάπια; Το χαλασμένο ψυγείο σας είναι ακόμη στην αποθήκη, δίπλα από το σκουριασμένο πλυντήριο ρούχων; Αν οι συσκευασίες, το χαρτί, το πλαστικό είναι σχετικά εύκολα στη μεταφορά και την τοποθέτησή τους στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν ακόμα για πολλούς έναν δυσεπίλυτο γρίφο. Πού ανακυκλώνονται; Πρέπει να τις μεταφέρουμε μόνοι μας; Υπάρχει κάποιος φορέας που τις παραλαμβάνει; Και, τελικά, τι έγινε αν απλώς τις αφήσουμε να σκουριάζουν σε κάποιο οικόπεδο, τις παραδώσουμε σε κάποιον πρόθυμο πλανόδιο παλιατζή ή τις πετάξουμε σε κάποια ερημιά; Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία αλλά και την ευζωία του πλανήτη.

Μη χάσετε το νέο τεύχος του ανανεωμένου περιοδικού «Κ» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 30 Απριλίου, μαζί με την «Καθημερινή της Κυριακής».