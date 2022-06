Κοινωνική αρχιτεκτονική, το τέλος του εγωισμού – Στο περιοδικό «Κ» εκτάκτως το Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»

Η κοινωνική αρχιτεκτονική είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κίνημα αντίδρασης στα σπάταλα, φαραωνικά πρότζεκτ και στην απόλυτη κυριαρχία των σταρ της αρχιτεκτονικής ελίτ. Η κοινωνική αρχιτεκτονική είναι η νέα μεγάλη τάση και θα είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα που θα διερευνήσει η 10η ημερίδα αρχιτεκτονικής και ντιζάιν ΕΣΩ, που θα φιλοξενηθεί στις 15 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, έχοντας την πολύτιμη συνεισφορά και εμπειρία του Fundació Mies van der Rohe και του βραβείου EU Mies, το οποίο επίσης τα τελευταία χρόνια καταλήγει στα χέρια αρχιτεκτόνων με ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά.

Μια άλλη δυναμική τάση στην αρχιτεκτονική και στην εσωτερική διακόσμηση φέρνει τα χρώματα και τη φυσιογνωμία της Μεσογείου σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τον τελευταίο καιρό, ολόκληροι ινσταγκραμικοί λογαριασμοί είναι αφιερωμένοι στην ηδονή των μεσογειακών απολαύσεων. Η μεσογειακή αισθητική ανάγεται πλέον σε ένα τρεντ που έχει επηρεάσει μέχρι και την αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση.

Ο Ισπανός αρχιτέκτονας Χουάν Ερέρος αγαπάει τις πολύπλοκες κατασκευές. Αγαπάει επίσης τις νέες τεχνολογίες, τις απρόβλεπτες ιδέες, τη διδασκαλία, την επαφή με την καινούργια γενιά αρχιτεκτόνων. Ο στόχος του είναι πάντα, όπως μας είπε, ο άνθρωπος. Τον συναντήσαμε στο περιθώριο της διάλεξης που έδωσε πριν από λίγο καιρό στο Μουσείο Μπενάκη ως καλεσμένος του αρχιτεκτονικού περιοδικού ΔΟΜΕΣ. Μέσα από τη συζήτηση είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα έναν άνθρωπο με μεσογειακό ταμπεραμέντο, εξωστρεφή και γελαστό, που μεγαλώνοντας κάποτε στην ισπανική επαρχία είχε μια ηρωική αντίληψη και ένα αόριστο όνειρο περί αρχιτεκτονικής.

Μπορεί το ντιζάιν να κάνει καλό στο περιβάλλον; Η ρηξικέλευθη ματιά των νέων ντιζάινερ προπορεύεται της εποχής τους και ανοίγει τον δρόμο για εξερεύνηση και πειραματισμό. Σκεπτόμενοι τις αρχές της βιωσιμότητας και την ορθή διαχείριση των υλικών, στρέφουν το βλέμμα σε αντικείμενα και έπιπλα από υλικά ευτελή, όπως το χαρτόνι, ο χαρτοπολτός, το ανακυκλωμένο πλαστικό ή ακόμα και τα πλαστικά απορρίμματα που δεν συμμετέχουν στον κύκλο της ανακύκλωσης. Το «Κ» ξεχώρισε έξι περιπτώσεις από τον ελληνικό χώρο και μεταφέρει το δημιουργικό και αντισυμβατικό τους όραμα.

Σπίτι σε τέσσερις ρόδες; Η Κέιτ Όλσεν και η Έλεν Πρας μετέτρεψαν το χόμπι τους σε ένα επικερδές επάγγελμα: ξεκίνησαν να επιδιορθώνουν μισοδιαλυμένα τροχόσπιτα προσθέτοντας τις δικές τους σχεδιαστικές πινελιές. Στη συνέχεια, συγκέντρωσαν στο λεύκωμα «The Modern Caravan: Stories of Love, Beauty and Adventure on the Open Road» ιστορίες ανθρώπων που γοητεύτηκαν από τη νομαδική κουλτούρα και χώρεσαν τη ζωή τους σε μοντέρνα τροχόσπιτα που δημιούργησαν με κόπο.

