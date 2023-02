Εκτάκτως το Σάββατο με την «Καθημερινή της Κυριακής»: «Vogue», «Συνθήκη Λωζάννης Β’ Τόμος», «Κ»

Η Monica Belluci, η γυναίκα-σύμβολο, φωτογραφίζεται αποκλειστικά για την «Vogue Greece» με αφορμή τον ρόλο της ως Μαρία Κάλλας. Μαζί «Συνθήκη Λωζάννης και ελληνοτουρκικές σχέσεις», ο Β’ τόμος με την υπογραφή των Άγγελου Συρίγου και Αντώνη Κλάψη, σημείο αναφοράς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και στο «Κ», πες τα Χρυσοστόμου. Ο περιζήτητος ηθοποιός συζητάει για τη ζωή του και την εποχή μας.

Η Vogue Greece Μαρτίου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, εξερευνά τη διαχρονική γοητεία του black & white. Στο εξώφυλλο η super star Monica Bellucci που φωτογραφήθηκε αποκλειστικά για την Vogue Greece σε λευκό και μαύρο τόνο. Με αφορμή τον ρόλο της ως Maria Callas η κορυφαία ηθοποιός μιλά στην Έλις Κις για την δυνατή σχέση της με την Ελλάδα, τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τη βιομηχανία κινηματογράφου, αλλά και την θηλυκότητα που ήταν πάντα μέσο έκφρασής της. “Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, όπως λέμε. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη και έχει ενδιαφέρον να βρούμε έναν κοινό τόπο επικοινωνίας, όχι πολέμου, για έναν παραγωγικό, αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ γυναικών και ανδρών”, περιγράφει. “ Είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στη Vogue Greece που φιλοξενούμε στα εξώφυλλά μας τη Monica Bellucci, μια διαχρονική ντίβα, μια γυναίκα-σύμβολο”, γράφει η Editor-in-Chief Θάλεια Καραφυλλίδου.

Η Vogue Greece Μαρτίου συναντά τον ηθοποιό Willem Dafoe, που στη νέα του Inside, συνεργάζεται με τον Έλληνα σκηνοθέτη Βασίλη Κατσούπη, όντας ο μοναδικός πρωταγωνιστής του φιλμ. Μπορεί να έχει συνδεθεί με σκοτεινούς χαρακτήρες, ο ίδιος όμως δηλώνει ηλιόλουστος στον Βλάση Κωστούρο. “Ειλικρινά, δεν σκέφτομαι ότι έχω σκοτεινές πλευρές. Ως ηθοποιός, πάντα όταν ενσάρκωνα έναν χαρακτήρα, θα σας έλεγα ότι είχα την αυθόρμητη τάση να θέλω να ρίξω άπλετο φως στους σκοτεινούς ήρωες και πολύ σκοτάδι σ’ εκείνους που έδειχναν φωτεινοί”.

Η θρυλική φωτογράφος Ellen von Unwerth έχει την μοναδική ικανότητα να τραβά τις πιο ζωντανές black & white λήψεις. “Μου αρέσει να απαθανατίζω τη ζωή. Αλλά στο ασπρόμαυρο φιλμ το αποτέλεσμα δείχνει πιο μαγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τόσο ρεαλιστικό, αλλά έχει επίσης δύναμη και αυθορμητισμό. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να αποτυπώσω. Επίσης, μου είναι πιο εύκολο να αποφασίσω αν μια εικόνα είναι καλή ή όχι στο ασπρόμαυρο φιλμ”, απαντά στη συνέντευξή της στο τεύχος Μαρτίου της Vogue Greece.

Το ταξίδι στο ασπρόμαυρο συνεχίζεται με ένα αφιέρωμα στον Karl Lagerfeld και την καρμική του σχέση με το black & white, με αφορμή την έκθεση του Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, ενώ παράλληλα η Vogue Greece Μαρτίου εξετάζει την ικανότητα του μικρού μαύρου φορέματος να εκφράζει παράλληλα κάτι ευγενικό αλλά και επαναστατικό, ιερό αλλά και κοσμικό μέσα από την έκθεση Beyond the Little Black Dress στη Σκωτία.

Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, στις 24 Ιουλίου 1923, εγκαινίασε μια νέα ιστορική περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς γι’ αυτές. Επρόκειτο για ένα έντιμο συμβιβασμό μετά από σχεδόν μία δεκαετία συνεχών πολεμικών συγκρούσεων.

Τι μεσολάβησε έκτοτε, όμως, και πώς επηρεάζει τα σημερινά δεδομένα και τις μελλοντικές προοπτικές των ελληνοτουρκικών σχέσεων; Αυτές τις πλευρές καλύπτει ο δεύτερος τόμος της έκδοσης Συνθήκη της Λωζάννης και ελληνοτουρκικές σχέσεις – Ο δεκάλογος ενός αιώνα.

Η έκδοση που υπογράφουν ο Άγγελος Συρίγος (υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) και ο Αντώνης Κλάψης (επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) επιχειρεί να δώσει, με τρόπο τεκμηριωμένο, απαντήσεις σε μια σειρά από καίρια ερωτήματα.

Ο δεύτερος τόμος εστιάζει στα εξής:

– Το ζήτημα των μειονοτήτων από το 1923 έως σήμερα

– Τα θέματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο

– Οι τροποποιήσεις των συμφωνηθέντων στη Λωζάννη

– Η αμφισβήτηση του εδαφικού καθεστώτος

– Η Συνθήκη της Λωζάννης και το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Στο τελευταίο κεφάλαιο της έκδοσης, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα που αναδείχθηκε στα εκατό χρόνια που πέρασαν μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης είναι η διαχρονικότητα ορισμένων τουρκικών αντιλήψεων: «Ο Ερντογάν, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κριτήριο τη γεωγραφική γειτνίαση προς την Τουρκία, θεωρεί αδικία την εκχώρηση της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου στην Ελλάδα το 1923. Το γεγονός ότι τα νησιά είχαν και έχουν αμιγή ελληνικό πληθυσμό δεν παίζει κανέναν ρόλο στην αντίληψη του. Είναι το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που είχε χρησιμοποιήσει στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 1922 ο Ισμέτ πασάς στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης».

Παράλληλα υπογραμμίζουν τα εξής: «Η συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία αποδεικνύει ότι, για την Ελλάδα, η εξισορρόπηση της Τουρκίας είναι δυνατή μόνο μέσα από τον συνδυασμό δύο παραγόντων: από τη μια, τη μεγιστοποίηση της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος, η οποία είναι άμεσα συναρτώμενη με τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας· από την άλλη, η εξασφάλιση διπλωματικών ερεισμάτων, είτε σε περιφερειακή είτε σε ευρύτερη διεθνή κλίμακα. Τα δύο στοιχεία λειτουργούν συμπληρωματικά».

Μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα με τον Γιώργο Χρυσοστόμου, από τη διαδρομή του στο θέατρο μέχρι τον καθημερινό αγώνα με τον εαυτό του και από την αγάπη του για τα άλογα μέχρι αυτό που θα ήθελε να κάνει, αν μπορούσε να λείψει έναν χρόνο από τη δουλειά.

Πίσω από τα δικαστήρια ή κάτω από το γήπεδο της Λεωφόρου ή απέναντι από τα Εξάρχεια, υπάρχει η γειτονιά του Γκύζη που δεν καταλαβαίνει από μόδες, έχει τον δικό της χαρακτήρα και τις μεσοαστικές συνήθειες, και κυρίως πιστούς κατοίκους που δεν θα μετακόμιζαν με τίποτα.

Σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια κουβέντα με την Κατερίνα Στεφανίδη για τη ζωή της στην Αμερική, την πορεία της, τα χόμπι της, τη ρουτίνα της και όσα περιμένει από δω και πέρα, ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη.

Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Ντάνιελ Πινκ, μιλώντας αποκλειστικά στο «Κ», ισχυρίζεται ότι το να μετανιώνεις γι’ αυτά που έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει είναι απαραίτητο εργαλείο για να ζήσεις μια καλή ζωή, και το αποδεικνύει με την έρευνά του.

Σε ένα διάλειμμα από τις κανονικές τους δουλειές, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Κουεντίν Ταραντίνο, δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες της Αμερικής, δοκιμάζονται ως συγγραφείς αναλύοντας τραγούδια και ταινίες. Διαβάσαμε τα νέα τους βιβλία και κρατήσαμε σημειώσεις.

Η Γαλλίδα φωτογράφος Λορέν Τουρσί έμεινε δύο μήνες σε ένα απομονωμένο χωριό της Γροιλανδίας και μεταφέρει στο «Κ» το πώς προσαρμόζεται ο δυτικός τρόπος ζωής σε μια πολύ διαφορετική κουλτούρα, αλλά και πόση ζεστασιά κρύβεται κάτω από όλο αυτό το χιόνι.

