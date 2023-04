O πόλεμος των μικροτσίπ – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Προσπαθήστε να φανταστείτε ποιο είναι το υλικό εκείνο στοιχείο της ζωής στον σύγχρονο κόσμο χωρίς το οποίο τίποτα δεν θα εξακολουθούσε να λειτουργεί όπως έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι ούτε οι υπολογιστές, ούτε τα δεδομένα, ούτε καν το πετρέλαιο. Το πιο πολύτιμο κύτταρο της σύγχρονης κοινωνικής ζωής είναι το μικροτσίπ. Αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι ύλης από πυρίτιο βρίσκεται στον πυρήνα της οργάνωσης της ζωής μας, αλλά όπως πολλά άλλα θεμελιώδη πράγματα, όπως ο αέρας για παράδειγμα, είναι αθέατο. Σταματήστε τώρα να φαντάζεστε τη ζωή χωρίς αυτό, γιατί γρήγορα το όνειρό σας θα γίνει εφιάλτης, καθώς όσο η εξάρτησή μας γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, τόσο τα μικροτσίπ γίνονται αντικείμενο μιας παγκόσμιας έριδας.

Πολλοί στο παρελθόν έχουν αποφανθεί ότι το «νέο πετρέλαιο» είναι τα δεδομένα, όμως οι μικροεπεξεργαστές είναι πιο κοντά σε αυτή τη μεταφορά. «Κατά βάση, τα δεδομένα είναι μονάδες και μηδενικά τα οποία αποθηκεύονται σε τσιπάκια. Σήμερα έχουμε περισσότερα δεδομένα μόνο και μόνο γιατί έχουμε τσιπ που είναι ικανά να τα θυμούνται και να τα επεξεργάζονται», μου λέει ο Κρις Μίλερ, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς και συγγραφέας του βιβλίου Chip War, The Fight for the World’s most Critical Technology (Scribner, 2022), στο οποίο αναλύεται ο παγκόσμιος διαγκωνισμός κρατών και εταιρειών, προκειμένου να επικρατήσουν στην παραγωγή και στη διακίνηση του πόρου που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε με τον γενικό όρο «τσιπάκια».

Ο Μίλερ είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δώσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα με τα μικροτσίπ και γιατί μια ενδεχόμενη αναστάτωση στην τροφοδοσία τους θα συνιστούσε έναν μεγάλο κίνδυνο για τις κοινωνίες μας. Η τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε μαζί τους ήταν όταν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καταγράφηκαν μεγάλες διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τότε αντιληφθήκαμε, πολλοί ίσως για πρώτη φορά, τη σπουδαιότητά τους. «Έγραψα αυτό το βιβλίο όταν άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος τους στη σύγχρονη ζωή», μου λέει. «Γνώριζα τι είναι οι ημιαγωγοί, είχα δει φωτογραφίες τους, αλλά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικοί είναι στην οικονομία, στην πολιτική, στη στρατιωτική ισχύ. Κατάλαβα λοιπόν ότι, ενώ αυτή η γνώση είναι πραγματικά βαθιά, εμείς τη στερούμαστε».

