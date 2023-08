Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: επετειακό «Μίκυ Μάους #1», «4 Τροχοί», «Κ»

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ αν διαδραματίζονταν σε 100 χρόνια στο μέλλον; Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με 4 επετειακά Μίκυ Μάους όλο τον Αύγουστο, ενώ στους 4 Τροχούς του Αυγούστου απολαύστε οδήγηση on και off road. Οδηγούμε το πρώτο SUV της Ferrari και πάμε στην έρημο του Ντουμπάι με το Land Rover Defender. Ακόμα στο «Κ» αυτής της Κυριακής, γνωρίζουμε τον Αμερικανό φιλέλληνα που προσπαθεί να διατηρήσει τις παραδόσεις του Αιγαίου ζωντανές, αναζητούμε τις παραλίες από τον Μαραθώνα ως τη Βουλιαγμένη που αντιστέκονται στις ξαπλώστρες και βάζουμε κάτω την βρετανική μουσική σκηνή των 90’s.

Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με 4 επετειακά Μίκυ Μάους όλο τον Αύγουστο!

Η Disney φέτος κλείνει τα 100 και το γιορτάζει εξίσου πρωτότυπα και ξεχωριστά. Κομμάτι αυτού του εορτασμού, είναι και η σειρά συλλεκτικών Μίκυ Μάους που προσφέρει η «Καθημερινή» όλες τις Κυριακές του Αυγούστου!

Με γενικό τίτλο «Once Upon A Mouse… In The Future!», η Disney με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες των στούντιό της, μετατρέπουν τον Μίκυ και την παρέα του σε… χρονοταξιδιώτες! Επιλέγουν τα πιο εµβληµατικά καρτούν και τα τοποθετούν στο μέλλον. Για την ακρίβεια, σε 100 χρόνια από τώρα, χρόνος ταιριαστός και με τη φετινή επέτειο!

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ, αν διαδραματίζονταν 100 χρόνια στο μέλλον;

Ρομπότ που απειλούν τους ήρωές μας, διαστημικοί σταθμοί, διαπλανητικά ταξίδια, και φαντάσματα… παντός χρόνου, σε πρωτότυπες ιστορίες μέσα από μια νέα ματιά!

Στο 1ο επετειακό τεύχος, στα «Μοναχικά Φαντάσματα», τέσσερις φαρσέρ από το υπερπέραν καλούν το Πρακτορείο Εξολόθρευσης Φαντασμάτων του Μίκυ, του Γκούφυ και του Ντόναλντ. Όταν οι τρεις ήρωες επισκέπτονται την έπαυλη, τα… μεταφυσικά ευτράπελα ξεκινάνε, ενώ στο «Trailer Horn», ο Ντόναλντ αποφασίζει να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στο δάσος με το τροχόσπιτό του. Για τον Τσιπ και τον Ντέηλ όμως, είναι ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης. Σύντομα, ξεκινάει μια ανελέητη μάχη μεταξύ τους, γεμάτη από απρόβλεπτα σκηνικά!

Στους «4 Τροχούς» Αυγούστου, απολαμβάνουμε την οδήγηση εντός και εκτός δρόμου – Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Στους 4Τροχούς Αυγούστου οδηγούμε στο Μαρανέλο, στην έδρα της Ferrari, την Purosangue, το πρώτο SUV της θρυλικής ιταλικής φίρμας. Στο παρελθόν, πολλές Ferrari έχουν καταστήσει το συνδυασμό επιδόσεων-άνεσης έναν από τους πυλώνες της επιτυχίας τους. Τώρα, στα 75 χρόνια της εταιρείας, δημιουργήθηκε η πλέον ολοκληρωμένη τέτοια πρόταση, εξού και δεν έτυχε αποδοκιμασιών, παρά μόνο… υστερίας για το ποιος θα προλάβει να την κάνει δική του. Αν κάποιοι θεωρούν πως η Purosangue προσβάλλει την ιστορία της εταιρείας, είμαστε περίεργοι τι σκέφτονται για την επαναφορτιζόμενη υβριδική 296 GTS των 830 ίππων, που είχαμε επίσης την ευκαιρία να οδηγήσουμε. Όμως, ας ξεχάσουμε ότι αυτή η Ferrari διαθέτει (και) ηλεκτροκινητήρα με μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί είτε από τον κινητήρα βενζίνης είτε εξωτερικά. Η ουσία, ως όφειλε, είναι πίσω από το τιμόνι της.

Το συναρπαστικό ταξίδι του καλοκαιρινού τεύχους των 4Τροχών συνεχίζεται επί ελληνικού εδάφους με το καταιγιστικό Audi RS 3, το οποίο εύκολα θα κατακτήσει την καρδιά του petrolhead. Το νέο RS 3 διαθέτει 400 ίππους και προσφέρεται σε αμάξωμα χάτσμπακ ή σεντάν, όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής.

Η περιπέτεια στο τεύχος Αυγούστου συνεχίζεται στην έρημο του Ντουμπάι, όπου για τρία εικοσιτετράωρα οδηγούμε εξαντλητικά το Land Rover Defender 130 P400, το αυτοκίνητο που γεννήθηκε για να κινείται εκτός δρόμου.

Διασώζοντας τις παραδόσεις του Αιγαίου – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Αμερικανός φιλέλληνας νέας γενιάς και μόνιμα εγκατεστημένος στη Σύρο, ο Τζέικομπ Μο έχει συσπειρώσει γύρω από το Δίκτυο Αρχιπέλαγος ένα πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων, με σκοπό να διατηρήσει παραδόσεις του Αιγαίου ζωντανές – τουλάχιστον στη μνήμη μας.

Ένας γύρος στη χερσόνησο της Αττικής, από τον Μαραθώνα ως τη Βουλιαγμένη, αναζητώντας τις παραλίες που αντιστέκονται στις ξαπλώστρες και παραμένουν ελεύθερες, αλλά και μικρούς κολπίσκους που δεν φαίνονται από τον δρόμο.

Αμάντα Λιρ, γυναίκα-Σφίγγα, βασίλισσα της ντίσκο, τηλεπαρουσιάστρια στην ιταλική τηλεόραση, ζωγράφος και ηθοποιός, μούσα του Σαλβαδόρ Νταλί – της ζητήσαμε να μας πει πώς της φάνηκε η νέα βιογραφική ταινία του ζωγράφου, και εκείνη είχε διάθεση να μας πει πολλά περισσότερα.

Νέες κυκλοφορίες, σολντ άουτ συναυλίες: μπορεί η αναβίωση της βρετανικής μουσικής σκηνής των ’90s να κάνει την Αγγλία να φαίνεται ξανά κουλ;

Ο κορυφαίος Γάλλος σεφ Αλέν Ντουκάς θυμάται το κοτόπουλο της γιαγιάς του, εξυμνεί την κρητική διατροφή και περιγράφει στο «Κ» τη φιλοσοφία του για τη βιώσιμη, ανθρωπιστική και κοινωνική μαγειρική.

Τα μαθήματα από τον Τζέιμς Κάμερον, το πάθος για την Ελλάδα και μια ταινία – φόρος τιμής στην ιδιαίτερη πατρίδα, που χρειάστηκε έξι χρόνια (και πολύ πείσμα) για να ολοκληρωθεί: η Ναυσικά Γκερί-Καραμανούνα μιλά για το I Love Greece.

