Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Γαστρονόμος», επετειακό «Μίκυ Μάους #2»,«Κ»

Ζήτω η ντομάτα! Στον Αυγουστιάτικο «Γαστρονόμο», οι μέρες μας βάφονται κόκκινες, η βασίλισσα του καλοκαιριού ντομάτα, πολιορκεί τις κατσαρόλες μας και κυριεύει τα φαγητά μας. Ακόμα, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια Disney, με το 2ο από τα 4 επετειακά Μίκυ Μάους. Πώς θα ήταν οι περιπέτειες του Μίκυ αν διαδραματίζονταν σε 100 χρόνια στο μέλλον; Και στο «Κ» αυτής της Κυριακής, λίγο πριν τον Δεκαπενταύγοστο αποκαλύπτουμε τα μυστικά της Τήνου πέρα από τον καθρέπτη των social media.

Στον Αυγουστιάτικο Γαστρονόμο, οι μέρες μας βάφονται κόκκινες! Η βασίλισσα του καλοκαιριού ντομάτα αλώνει την κουζίνα μας, πολιορκεί τις κατσαρόλες μας και κυριεύει τα φαγητά μας. Από αυτή την αναμέτρηση υπάρχουν μόνο νικητές: Όλοι εμείς που έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε τα ανυπέρβλητα ντοματο-φαγητά του θέρους!

Αναλυτικά, τα θέματα του τεύχους:

Από 20 χωριά χωριάτικες: Η διασημότερη “γκρικ σάλαντ” είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτό που νομίζουμε…

Η διασημότερη “γκρικ σάλαντ” είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτό που νομίζουμε… Explainer: Τι καθορίζει τη γεύση της ντομάτας; Είναι πράγματι καλύτερες οι ντομάτες που έτρωγαν οι γονείς μας; Προτιμάμε υβρίδια ή ποικιλίες; Υπαίθριες ή θερμοκηπίου; Τι ντομάτες βρίσκουμε στην αγορά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Ντομάτα δροσερή: Συνταγές-έκπληξη με ωμή ντομάτα

Συνταγές-έκπληξη με ωμή ντομάτα Ντομάτες με αυγά: Ένας μεγάλος έρωτας που εκδηλώνεται με καγιανάδες και όχι μόνο…

Ένας μεγάλος έρωτας που εκδηλώνεται με καγιανάδες και όχι μόνο… Ντοματόπιτες: Τραγανά ζυμάρια γεμίζουν με ζουμερές φέτες ντομάτας

Τραγανά ζυμάρια γεμίζουν με ζουμερές φέτες ντομάτας Ξέρετε τι θα πει σουγάρισμα; Είναι σιγομαγειρεμένες σάλτσες χωρίς νερό που μας δίνουν κορυφαία φαγητά. Τα δοκιμάζουμε στην πράξη.

Είναι σιγομαγειρεμένες σάλτσες χωρίς νερό που μας δίνουν κορυφαία φαγητά. Τα δοκιμάζουμε στην πράξη. Και μια νόστιμη έκπληξη: Ο κορυφαίος συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου μάς υποδέχεται στην κουζίνα του και μας μαγειρεύει γεμιστά, μια ασυναγώνιστη σούπα αστακοκαραβίδας και αχινομακαρονάδα.

Ο απολογισμός; 80 απίθανες συνταγές με ντομάτα. Λερωθείτε υπεύθυνα!

Στον Γαστρονόμο που κυκλοφορεί την Κυριακή 13 Αυγούστου με την «Καθημερινή».

Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με το 2ο επετειακό Μίκυ Μάους! Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Disney φέτος κλείνει τα 100 και το γιορτάζει εξίσου πρωτότυπα και ξεχωριστά. Κομμάτι αυτού του εορτασμού, είναι και η σειρά συλλεκτικών Μίκυ Μάους που προσφέρει η «Καθημερινή» όλες τις Κυριακές του Αυγούστου!

Με γενικό τίτλο «Once Upon A Mouse… In The Future!», η Disney με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες των στούντιό της, μετατρέπουν τον Μίκυ και την παρέα του σε… χρονοταξιδιώτες! Επιλέγουν τα πιο εµβληµατικά καρτούν και τα τοποθετούν στο μέλλον. Για την ακρίβεια, σε 100 χρόνια από τώρα, χρόνος ταιριαστός και με τη φετινή επέτειο!

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ, αν διαδραματίζονταν 100 χρόνια στο μέλλον;

Ρομπότ που απειλούν τους ήρωές μας, διαστημικοί σταθμοί, διαπλανητικά ταξίδια, και φαντάσματα… παντός χρόνου, σε πρωτότυπες ιστορίες μέσα από μια νέα ματιά!

Στο «Όλοι Στο Τραίνο!» ο Μίκυ αποφασίζει να ταξιδέψει από το Μπέρμπανκ στην Πομόνα. Φυσικά, συντροφιά με τον αγαπημένο του Πλούτο. Τι μπορεί να πάει λάθος; Όταν ο Μαύρος Πητ είναι ο ελεγκτής του τρένου -στο οποίο δεν επιτρέπονται σκυλιά- όλα μπορεί να συμβούν!

Στο «Mickey’s Fire Brigade», ο Μίκυ είναι πυροσβέστης και επικεφαλής ενός πληρώματος, μέλη του οποίου είναι οι πρόθυμοι -αλλά όχι και τόσο ικανοί- Γκούφυ και Ντόναλντ. Στην κατάσβεση μιας φωτιάς σε μία πανσιόν, βρίσκονται αντιμέτωποι και με την Κλάραμπελ σε ρόλο… τραγουδίστριας!

Όλα αυτά, στο παρελθόν. Πώς άραγε αυτές οι ιστορίες θα μεταφερθούν στο μέλλον;

Αναζητήστε το 2ο συλλεκτικό τεύχος, την Κυριακή 13 Αυγούστου με την «Καθημερινή».

Wonderlands: από την Τήνο ως τον Νότιο Ειρηνικό – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, το «Κ» βγαίνει εκτός Αθηνών για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αποκαλύπτει τα μυστικά της Τήνου πέρα από τον καθρέπτη των social media και της Μεγαλόχαρης, κάνει βόλτα στη Λούτσα όπου χιλιάδες Αθηναίοι αναζητούν καλοκαιρινή διέξοδο και καταγράφει το επικό ταξίδι της αποστολής Pristine Seas του National Geographic στις άγνωστες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ίσως το πιο ακραίο συναυλιακό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων να έχει ονοματεπώνυμο: Τέιλορ Σουίφτ. Πώς κατάφερε η περιοδεία της Αμερικανίδας ποπ σταρ, The Eras Tour, να γίνει το μουσικό γεγονός της δεκαετίας;

Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να αδειάσουμε το μυαλό μας; Κάναμε μια μικρή απόπειρα να αναμετρηθούμε με τους χιλιάδες περισπασμούς που απειλούν την ψυχική μας υγεία. Κοινώς, με την τέχνη του να μην κάνεις τίποτα.

Πενήντα χρόνια Lonely Planet. Το 1972, ο Τόνι και η Μορίν Γουίλερ διέσχισαν όλη την Ασία με λίγα χρήματα και έγραψαν την εμπειρία τους σε έναν οδηγό. Ήταν η αρχή της παγκόσμιας αυτοκρατορίας των ταξιδιωτικών οδηγών και άλλαξαν τον τρόπο που ταξιδεύουν οι νέοι.

Η βιοκλιματική πολυτέλεια του νέου Mandarin Oriental στο Costa Navarino: Ρίξαμε τις πρώτες ματιές στο πρώτο -και αρχιτεκτονικά πρωτοποριακό- resort της αλυσίδας στην Ελλάδα.

Μη χάσετε το νέο τεύχος του «Κ» που κυκλοφορεί την Κυριακή 13 Αυγούστου με την «Καθημερινή».