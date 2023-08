Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο πολυαναμενόμενο Οπενχάιμερ – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Λίγες ημέρες πριν το Οπενχάιμερ, το viral καλοκαιρινό μπλοκμπάστερ, που ήδη χαρακτηρίζεται από τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα (24/8) ανακαλύπτουμε καρέ καρέ από τι είναι φτιαγμένο το νέο αριστούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει ήδη εισπράξεις που πλησιάζουν τα 700 εκατ. δολάρια και οι κριτικοί χαρακτηρίζουν την «αριστούργημα», «επική», «εκπληκτική», αποθεώνοντας ταυτόχρονα τις ερμηνείες του Κίλιαν Μέρφι, του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, του Ματ Ντέιμον. Σε μια κουβέντα εκ βαθέων, ο δημιουργός μιλάει για τον δικό του Οπενχάιμερ, τον οποίο ο ίδιος θεωρεί τον πιο σημαντικό άνθρωπο που έζησε ποτέ, εξηγεί το πώς διάλεξε ανάμεσα στους μύθους και στα καταγεγραμμένα γεγονότα γύρω από την ιστορία του Οπενχάιμερ τι θα κρατήσει στο σενάριο που έγραψε και πώς έφτασε να γυρίσει αυτή την ταινία και αστειεύεται με το κούρεμα του Κίλιαν Μέρφι.. Και τέλος, σε ένα πολύ ενδιαφέρον who is who μαθαίνουμε ποιοι υπήρξαν οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας και τα πραγματικά γεγονότα που εξιστορούνται σε αυτή.

Ένα οικογενειακό μυστικό που έμεινε φυλαγμένο μισό αιώνα ώθησε την Ελίζα Συναδινού να ανακαλύψει τις ρίζες και όλα τα μακρινά παρακλάδια του γενεαλογικού της δέντρου με ένα τεστ DNA του εμπορίου – μια επιστημονική ανακάλυψη που έγινε… χόμπι για εκατομμύρια ανθρώπους και «βιομηχανία» δισεκατομμυρίων. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο: Το 2022, ένας στους πέντε Αμερικανούς δήλωνε ότι έχει κάνει ένα από τα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ενώ όσοι έχουν ανεβάσει τα γενετικά τους δεδομένα σε μια διαδικτυακή γενεαλογική πλατφόρμα έχουν δημιουργήσει μια ολοκαίνουργια δεξαμενή πιθανών υπόπτων για εγκλήματα.

Ρεπορτάζ στα αθηναϊκά αυγουστιάτικα (και ολίγον καλτ) στέκια ή, αλλιώς, στην Αθήνα όσων έμειναν πίσω. Λίγο πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, η συντακτική ομάδα του «Κ» (που έμεινε πίσω) περπάτησε σε εμβληματικά σημεία συνάντησης και από την πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι και το Σινέ Όασις στο Παγκράτι μέχρι την καντίνα στον Λυκαβηττό και τα μοντέρνα καφενεία των Πετραλώνων, κατέγραψε το κλίμα και τις εικόνες μιας άδειας πρωτεύουσας, η οποία ωστόσο σφύζει από ζωή.

Η δημοφιλής πλατφόρμα ψυχικής υγείας Click to Therapy μετράει τρία χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας βοηθήσει περισσότερους από 35.400 ανθρώπους, εντός και εκτός Ελλάδος, να βρουν τον κατάλληλο ψυχολόγο διαδικτυακά.

Μια κουβέντα με τον εξαιρετικό σκηνοθέτη και ηθοποιό Σίμο Κακάλα για την ανάγκη αυτογνωσίας όπως θίγεται στον Οιδίποδα Τύραννο, αλλά και για τις έννοιες της ιερότητας και της παράδοσης, με αφορμή τα πρόσφατα «σκάνδαλα» της Επιδαύρου. «Το πώς αντιλαμβανόμαστε το ιερό στην Ελλάδα είναι μια αστεία ιστορία. Είναι όπως ερμηνεύουμε περισσότερα πράγματα. Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς, όπως μας βολεύει κατά περίπτωση», λέει.

Όλοι μας (ή σχεδόν όλοι) έχουμε χορέψει κάποιον νησιώτικο ρυθμό σε πανηγύρια ή γιορτές. Το Darla Dirladada της Νταλιντά, η Σαμιώτισσα της Μούσχουρη, ο Πάριος, οι Κονιτοπουλαίοι, τα νεονησιώτικα της Βανδή και τα glocal μουσικά πειράματα συνθέτουν το πλέον «καλτ και αγαπημένο» σάουντρακ του ελληνικού καλοκαιριού. Τι γνωρίζουμε όμως για τα νησιώτικα;

Η Αμάντα Μιχαλοπούλου γράφει για τη Δονούσα. Σαν αντικατοπτρισμός στην έρημο της ισοπεδωτικής τουριστικής βιομηχανίας, το νησάκι των Μικρών Κυκλάδων προσφέρει ακόμη φαντασιώσεις πρωτογονισμού και αντίστασης στις προσπάθειες «εξημέρωσης».

