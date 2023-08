Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: βιβλίο «Ελληνική Φλόγα, α’ τόμος», επετειακό «Μίκυ Μάους #4», «Κ»

«Ελληνική Φλόγα», ο α’ τόμος από τον θυελλώδη έρωτα της Μαρίας Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση με την καθηλωτική αφήγηση του Νίκου Γκατζογιάννη. Δύο μορφές του Ελληνισμού με παγκόσμια απήχηση, σε μια περιπέτεια που άφησε εποχή. Ακόμα, γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με το 4ο επετειακό Μίκυ Μάους και τις κλασικές περιπέτειες του Μίκυ και της παρέας του, όπως θα διαδραματίζονταν σε 100 χρόνια στο μέλλον! Ενώ στο «Κ» αυτής της Κυριακής, οι άβολες αλήθειες του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη Ρομέο Καστελούτσι.

Κάθε Κυριακή η «Καθημερινή» έχει κάτι για όλους!

«Ελληνική Φλόγα» – Η ιστορία της Μαρίας Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση, του Νίκου Γκατζογιάννη – Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η ερωτική σχέση της Μαρίας Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση -που άρχισε το 1959 στη διάρκεια μιας κρουαζιέρας με τη μυθική θαλαμηγό «Χριστίνα»- σκανδάλισε και γοήτευσε τον κόσμο από την πρώτη στιγμή. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, δεκάδες βιβλία γράφτηκαν σχετικά με τη φλογερή ντίβα, που μεταμόρφωσε την όπερα, και τον μεγιστάνα, που έφερε επανάσταση στη διεθνή ναυτιλία.

Κανένα, όμως, από αυτά δεν εστίασε το ενδιαφέρον του στη θυελλώδη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, σχέση που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τερματίστηκε μετά τον θρυλικό γάμο του Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι, το 1968.

Με την Ελληνική Φλόγα, ο Νίκος Γκατζογιάννης μάς προσφέρει την πρώτη και μοναδική πλήρη εξιστόρηση του μοιραίου εκείνου ειδυλλίου, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σειρά από νέα στοιχεία. Κατάφερε να πείσει συνεργάτες, συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού -πολλοί από τους οποίους αρνούνταν μέχρι τότε να μιλήσουν- να μοιραστούν μαζί του τις πιο κρυφές τους αναμνήσεις. Εξασφάλισε, επίσης, πρόσβαση σε προσωπικά έγγραφα της Κάλλας, τα οποία τεκμηριώνουν μια εντελώς νέα άποψη για την προσωπική της ζωή. Τα όσα εξιστορεί ο συγγραφέας αποκαλύπτουν ότι η σχέση Κάλλας-Ωνάση δεν είχε τον χαρακτήρα ερωτικού καπρίτσιου, αλλά υπήρξε –και για τους δύο- ό,τι πιο ουσιαστικό και δυνατό θα μπορούσαν να γνωρίσουν.

Ο Γκατζογιάννης ανασυνθέτει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία σχέση, από την πρώτη συνάντησή τους σ’ έναν αποκριάτικο χορό στη Βενετία, το 1957, μέχρι την επίμονη καταδίωξη της ντίβας από τον εφοπλιστή σε όλη την Ευρώπη – καταδίωξη που κορυφώθηκε με την κρουαζιέρα του 1959. Ήταν στη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, με οικοδεσπότες τον Ωνάση και τη σύζυγό του, Τίνα, που η καθημερινή επαφή μεταξύ Αριστοτέλη και Μαρίας πυροδότησε το πάθος, μπροστά στα ανήσυχα μάτια του πληρώματος και των υψηλών προσκεκλημένων, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Στη συνέχεια, παρακολουθούμε το ανελέητο κυνηγητό του ζευγαριού από τα μέσα ενημέρωσης και τις πικρίες που συνόδευσαν τη διάλυση των γάμων τους· τις ημέρες της ευτυχίας και τις ημέρες των καβγάδων στο κρησφύγετό τους, τον Σκορπιό· τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Κάλλας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τη φωνή της και το ασυνήθιστο, συγκαλυμμένο φλερτ του Ωνάση στη χήρα του Αμερικανού προέδρου Κένεντι, που κατέληξε σε γάμο – πράγμα που κατέπληξε, γι’ άλλη μια φορά, τον κόσμο και κατέστρεψε σχεδόν την Κάλλας.

Στη διάρκεια του γάμου του, ο Ωνάσης επέστρεψε πολλές φορές στην πόρτα της Μαρίας. Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, η σχέση τους -αποκαλύπτει ο Γκατζογιάννης- συνεχίστηκε και βάθαινε, μέσα από δοκιμασίες και τραγωδίες, μέχρι το τέλος της ζωής τους.

«Ελληνική Φλόγα». Ο πρώτος τόμος την Κυριακή 27 Αυγούστου με την «Καθημερινή».

Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με το 4ο επετειακό Μίκυ Μάους! Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Disney φέτος κλείνει τα 100 και το γιορτάζει εξίσου πρωτότυπα και ξεχωριστά. Κομμάτι αυτού του εορτασμού, είναι και η σειρά συλλεκτικών Μίκυ Μάους που προσφέρει η «Καθημερινή» όλες τις Κυριακές του Αυγούστου!

Με γενικό τίτλο «Once Upon A Mouse… In The Future!», η Disney με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες των στούντιό της, μετατρέπουν τον Μίκυ και την παρέα του σε… χρονοταξιδιώτες! Επιλέγουν τα πιο εµβληµατικά καρτούν και τα τοποθετούν στο μέλλον. Για την ακρίβεια, σε 100 χρόνια από τώρα, χρόνος ταιριαστός και με τη φετινή επέτειο!

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ, αν διαδραματίζονταν 100 χρόνια στο μέλλον;

Ρομπότ που απειλούν τους ήρωές μας, διαστημικοί σταθμοί, διαπλανητικά ταξίδια, και φαντάσματα… παντός χρόνου, σε πρωτότυπες ιστορίες μέσα από μια νέα ματιά!

Στο «Οι Καθαριστές Ρολογιών», ο Μίκυ, ο Γκούφυ και ο Ντόναλντ βρίσκονται στο εσωτερικό του μηχανισμού ενός τεράστιου ρολογιού στην κορυφή ενός πανύψηλου πύργου. Στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, βρίσκουν απέναντί τους από πελαργούς μέχρι… γρανάζια!

Στην «Άλλη Μεριά του Καθρέφτη», ο Μίκυ παίρνει την θέση της Αλίκης -της Χώρας των Θαυμάτων- και δραπετεύει στον φανταστικό της κόσμο. Ονειρεύεται ότι μπαίνει στην αντανάκλαση του δωματίου του μέσα από τον καθρέφτη και τα σουρεαλιστικά σκηνικά ξεκινάνε!

Όλα αυτά, στο παρελθόν. Πώς άραγε αυτές οι ιστορίες θα μεταφερθούν στο μέλλον;

Αναζητήστε το 4ο συλλεκτικό τεύχος, αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»!

Οι άβολες αλήθειες του Ρομέο Καστελούτσι – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης Ρομέο Καστελούτσι που φέρνει στον ιερό αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας έναν αποφυλακισμένο μητροκτόνο ως πρωταγωνιστή της περφόρμανς του, μιλάει αποκλειστικά στο «Κ» για την εμμονή που είχε ως νέος με τα Ελευσίνια Μυστήρια, τις προσβολές που μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή, το δόγμα του σοκ και τη διαφορά του σκανδάλου και από την πρόκληση.

Με αφορμή το πρότζεκτ ενός φωτογράφου που εκμεταλλεύτηκε το τρομακτικό υλικό που καταγράφουν οι θερμοκάμερες στο Φοίνιξ, αλλά και τα δυσάρεστα ρεκόρ των θερμοκρασιών του φετινού καλοκαιριού, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ακραία ζέστη για τον πλανήτη και το σώμα μας.

On the road: Οδηγώντας από την παλιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, γίνεσαι μάρτυρας μιας πραγματικής αναγέννησης χάρη στη θεαματική βελτίωση των υδάτων στον βορειοδυτικό Σαρωνικό αλλά και ενός μοναδικού τοπίου, που κρύβει ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος.

Όσα είδαμε στο Μουντιάλ των γυναικών, οι καινούργιες πρωταγωνίστριες, οι όμορφες ιστορίες των αουτσάιντερ, τα γκολ και τα ρεκόρ, αλλά και η ψαλίδα με το ποδόσφαιρο των ανδρών που, όσο κι αν κλείνει, παραμένει μεγάλη.

Λίγο πριν εμφανιστεί στην Αθήνα με τους Firewind, o διεθνούς φήμης Έλληνας κιθαρίστας Gus G θυμάται τη συνεργασία με τον Όζι Όσμπορν, μοιράζεται παιδικές αναμνήσεις από τα λαϊκά κέντρα της Θεσσαλονίκης και οραματίζεται το χέβι μέταλ του μέλλοντος.

Μη χάσετε το νέο τεύχος του «Κ» που κυκλοφορεί την Κυριακή 27 Αυγούστου με την «Καθημερινή».