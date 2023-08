Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με το 4ο επετειακό Μίκυ Μάους! Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Disney φέτος κλείνει τα 100 και το γιορτάζει εξίσου πρωτότυπα και ξεχωριστά. Κομμάτι αυτού του εορτασμού, είναι και η σειρά συλλεκτικών Μίκυ Μάους που προσφέρει η «Καθημερινή» όλες τις Κυριακές του Αυγούστου!

Με γενικό τίτλο «Once Upon A Mouse… In The Future!», η Disney με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες των στούντιό της, μετατρέπουν τον Μίκυ και την παρέα του σε… χρονοταξιδιώτες! Επιλέγουν τα πιο εµβληµατικά καρτούν και τα τοποθετούν στο μέλλον. Για την ακρίβεια, σε 100 χρόνια από τώρα, χρόνος ταιριαστός και με τη φετινή επέτειο!

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ, αν διαδραματίζονταν 100 χρόνια στο μέλλον;

Ρομπότ που απειλούν τους ήρωές μας, διαστημικοί σταθμοί, διαπλανητικά ταξίδια, και φαντάσματα… παντός χρόνου, σε πρωτότυπες ιστορίες μέσα από μια νέα ματιά!

Στο «Οι Καθαριστές Ρολογιών», ο Μίκυ, ο Γκούφυ και ο Ντόναλντ βρίσκονται στο εσωτερικό του μηχανισμού ενός τεράστιου ρολογιού στην κορυφή ενός πανύψηλου πύργου. Στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, βρίσκουν απέναντί τους από πελαργούς μέχρι… γρανάζια!

Στην «Άλλη Μεριά του Καθρέφτη», ο Μίκυ παίρνει την θέση της Αλίκης -της Χώρας των Θαυμάτων- και δραπετεύει στον φανταστικό της κόσμο. Ονειρεύεται ότι μπαίνει στην αντανάκλαση του δωματίου του μέσα από τον καθρέφτη και τα σουρεαλιστικά σκηνικά ξεκινάνε!

Όλα αυτά, στο παρελθόν. Πώς άραγε αυτές οι ιστορίες θα μεταφερθούν στο μέλλον;

Αναζητήστε το 4ο συλλεκτικό τεύχος, αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»!