Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Vogue», «4 Τροχοί», βιβλίο «Ελληνική Φλόγα» Β’ τόμος, «Κ»

Η Vogue Greece Σεπτεμβρίου τιμά τις δυναμικές γυναίκες που έσπασαν γυάλινες οροφές η καθεμία στον τομέα της, με cover starτη μοναδική Kim Cattrall, την bold Samantha Jones του Sex & The City. Στους 4Τροχούς Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τα70 χρόνια Ράλλυ Ακρόπολις με πληροφορίες και προτάσεις για να παρακολουθήσετε από κοντά τον εθνικό μας αγώνα,οδηγούμε την κορυφαία Boxster, την τελευταία «718» με θερμικό μοτέρ, αλλά και το ηλεκτρικό «001», το πρώτο μοντέλο της κινεζικής Zeekr που έρχεται στην Ευρώπη. Ακόμα μη χάσετε τον Β΄τόμο του βιβλίου Ελληνική Φλόγα, την πρώτη και μοναδική πλήρη εξιστόρηση της θυελλώδους σχέσης της Μαρία Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση, στην οποία ο Νίκος Γκατζογιάννης φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από νέα στοιχεία. Ενώ στο «Κ» αυτής της Κυριακής,ο Γούντι Άλεν μας μιλάει αποκλειστικά για τη σχέση του με την τζαζ και την ψυχανάλυση και για το πώς δεν κατάφερε ποτέ να γυρίσει την ταινία που θα ήθελε.

Οι δυναμικές γυναίκες που έσπασαν γυάλινες οροφές η καθεμία στον τομέα της, πρωταγωνιστούν στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue Greece που κυκλοφορεί την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου με την Καθημερινή, με cover star την μοναδική Kim Cattrall, μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία ερμηνεύοντας τον bold χαρακτήρα της Samantha Jones στο Sex & The City.

Η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε αποκλειστικά για την Vogue Greece Σεπτεμβρίου και μίλησε για την σύντομη επιστροφή της στο φινάλε του And Just Like That στο ρόλο που λατρεύτηκε τόσο, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα σήμερα.”Μιλώντας για μένα, μια γυναίκα στα εξήντα της δηλαδή, νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συνεχίσεις να είσαι απαραίτητη, να εργάζεσαι, να μπορείς να μεταφέρεις ένα μήνυμα, να είσαι επίκαιρη. Είχα πάντα πρότυπο τη μητέρα μου. Παρότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνδεθεί με μια δουλειά που θα την έκανε ευτυχισμένη, και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν καταθλιπτική και μόνη, δεν έχανε ποτέ το πείσμα της”.

Το τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue Greece συνομιλεί με την Επίτροπο Ανταγωνισμού από το 2014 και εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, Margrethe Vestager, η οποία και οδηγεί σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα-προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ασχολήθηκε όμως με την πολιτική; “Κατά λάθος. Δεν είχα σκοπό να γίνω πολιτικός. Ανέκαθεν εκείνο που με έκανε να σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί ήταν η σκέψη τού τι μπορώ να κάνω ώστε κάποιοι άλλοι να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν το κάναμε όλοι, θα δημιουργούνταν περισσότερες ευκαιρίες για όλους”, περιγράφει στην Έλις Κις.

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Kaja Kallas δέχεται ακόμα κριτική και αμφισβήτηση, λόγω του φύλου και της εμφάνισής της. “Στην αρχή της πρωθυπουργικής θητείας μου, ακόμη και οι υποστηρικτές μου μου έλεγαν να πάρω βάρος, να κόψω τα μαλλιά μου, να φοράω κοστούμια και γυαλιά, να μιλάω με χαμηλότερο τόνο – αντιλήφθηκα ότι μου έλεγαν να δείχνω, να μιλάω και να συμπεριφέρομαι σαν άνδρας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είμαι άνδρας και ήμουν ανέκαθεν αρκετά θηλυκή, μου άρεσαν τα φορέματα. Αποφάσισα ότι δεν θα αλλάξω, εξακολουθώ να φοράω φορέματα και έχω μόνο δύο παντελόνια για όταν χρειάζεται να παρίσταμαι σε στρατιωτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι έχω καταφέρει να αλλάξω αυτό το σκεπτικό, δείχνοντας ότι οι γυναίκες μπορεί να κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε με χειρότερο”.

Η Vogue Greece Σεπτεμβρίου συνάντησε την Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ που μιλά για την θέση της γυναίκας στην τεχνολογία και τα στερεότυπα που χρειάστηκε να καταρρίψει η ίδια κατά την διάρκεια της διαδρομής της. “Φυσικά, έπαιξε ρόλο το τεχνολογικό μου υπόβαθρο σε μια εποχή που η ΔΙΑΣ έπρεπε να μετασχηματισθεί ψηφιακά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός, οι γνώσεις και η σκληρή δουλειά που φέρνει αποτέλεσμα είναι που αναγνωρίστηκαν. Πιστεύω ειλικρινά ότι η ζωή μακροπρόθεσμα είναι δίκαιη. Προσπάθησε, κάνε δουλειά, μην το φωνάζεις, η δουλειά φαίνεται, δείξε αυτοπεποίθηση και πάρε την ευκαιρία που θα παρουσιασθεί. Και κάποια στιγμή θα ανταμειφθείς. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις για να εξελιχθείς”.

Η συγγραφέας και καθηγήτρια Νέων Ελληνικών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν Άρτεμις Λεοντή, έβαλε στόχο ζωής να φέρει στο φως την αποσιωπημένη ιστορία της Εύας Πάλμερ-Σικελιανού, της Αμερικανίδας αντικομφορμίστριας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον 20ό αιώνα. Με την έκδοση ωστόσο του βιβλίου της Λεοντή το 2019, αυτή η γοητευτική και αμφιλεγόμενη γυναίκα ανακηρύχθηκε σε ίνδαλμα του queerness, μια ασυμβίβαστη προσωπικότητα που βίωνε την καθημερινότητα με τόλμη, αποτίνοντας φόρο τιμής στην τέχνη. Το να αφηγηθεί όμως κάποιος την ιστορία της αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο.

Η Elle Macpherson μιλάει για το ταξίδι της από supermodel σε businesswoman με την απόκτηση της εταιρείας της WelleCo. “Μπορείς να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες της ζωής αν απλώς έχεις την πρόθεση να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Αυτό το κουράγιο είναι που σου αποκαλύπτει τη μαγεία του σύμπαντος και σου ανοίγει πόρτες που ούτε φανταζόσουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί έτσι δεν το αισθάνεσαι ως δουλειά και επιτρέπεις στο πάθος και στο ένστικτο να σε καθοδηγήσουν. Όταν είσαι εργατικός και πειθαρχημένος, αλλά δεν εστιάζεις μόνο στο αποτέλεσμα, όταν έχεις ανοιχτό μυαλό και καρδιά, τότε δίνεις χώρο στις εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν”.

Στους 4Τροχούς Σεπτεμβρίου θα βρείτε μεγάλο αφιέρωμα στο Ράλλυ Ακρόπολις, με πληροφορίες και προτάσεις για να παρακολουθήσετε από κοντά τον εθνικό μας αγώνα, αλλά και μια αναδρομή στο παρελθόν, με αφορμή τη φετινή επέτειο των 70 ετών.

Σκονισμένες και οι επόμενες σελίδες του τεύχους, καθώς σε χωμάτινους, αλλά και ασφάλτινους δρόμους εξελίσσεται η δοκιμή του Avenger, του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου της Jeep. Η αμερικανική εταιρεία, ενόψει της ηλεκτρικής μετεξέλιξής της, αποφάσισε να εισέλθει με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε μια κατηγορία στην οποία μέχρι σήμερα δεν είχε εκπροσωπηθεί, στο κάτω άκρο δηλαδή των B-SUV.

Οι εορτασμοί για τα 75 χρόνια της Porsche συνεχίζονται και, καθώς συμπίπτουν με τα τριάντα χρόνια από την πρεμιέρα (ως concept τότε) της οικογένειας των Boxster εκδόσεων, γιορτάζουμε αυτήν τη συγκυρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδηγούμε στη Γερμανία την κορυφαία Boxster, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της χρησιμοποιεί το υψηλόστροφο ατμοσφαιρικό και αγωνιστικών προδιαγραφών μοτέρ της νέας 911 GT3. Ταυτόχρονα, αποτελεί την τελευταία «718» με θερμικό μοτέρ, αφού οι επόμενες της γκάμας θα είναι ηλεκτρικές. Έως τότε, λοιπόν, ας απολαύσουμε το -μαγικό- παρόν με το alter ego της αγαπημένης μας κεντρομήχανης Cayman, που την απολαμβάνουμε στα καλύτερά της, ως «ξεσκούφωτη» και RS.

Καθώς όμως ο κόσμος του αυτοκινήτου αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, στην αυγή αυτής της νέας εποχής, αποχαιρετάμε τα σπορ αυτοκίνητα της νιότης μας και υποδεχόμαστε τους νεόκοπους πυραύλους με την εξηλεκτρισμένη κουλτούρα, όπου η επετειακή υβριδική BMW XM των 680 ίππων συναντά το ηλεκτρικό τρικινητήριο(!) Tesla Model S Plaid των 1.020 ίππων. Το Tesla Model S είναι πλέον έντεκα ετών, και το 2021, στο πλαίσιο μιας σημαντικής αναβάθμισης, απέκτησε την έκδοση Plaid. O Ίλον Μασκ δε φοβήθηκε να παρουσιάσει ένα τόσο δυνατό αυτοκίνητο, και ούτε οι λέξεις ούτε οι φωτογραφίες μπορούν να δώσουν το στίγμα μιας τόσο συνταρακτικής περίστασης. Με δεδομένη τη συνδυαστική ισχύ των 1.020 ίππων, οι επιδόσεις του αυτοκινήτου είναι εξωφρενικές, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 322 χλμ./ώρα και την επιτάχυνση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα μόλις να ξεπερνά τα 2 δλ.! Απέναντί του τοποθετήσαμε την υβριδική ΧΜ, το θηριώδες SUV της BMW η ισχύς του οποίου αγγίζει τους 700 ίππους. Πρόκειται για το πρώτο «εξηλεκτρισμένο» μοντέλο της BMW M, που δημιουργήθηκε για να εορταστούν τα πενήντα χρόνια του τμήματος «Μ» της BMW.

Το τεύχος Σεπτεμβρίου συμπληρώνει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στη νέα κινεζική φίρμα που ακούει στο όνομα «Zeekr». Οδηγούμε το ηλεκτρικό «001», το πρώτο μοντέλο της που έρχεται στην Ευρώπη, και συνομιλούμε με τον Σπύρο Φωτεινό, τον Έλληνα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Zeekr στην Ευρώπη.

Η ερωτική σχέση της Μαρίας Κάλλας και του Αριστοτέλη Ωνάση -που άρχισε το 1959 στη διάρκεια μιας κρουαζιέρας με τη μυθική θαλαμηγό «Χριστίνα»- σκανδάλισε και γοήτευσε τον κόσμο από την πρώτη στιγμή. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, δεκάδες βιβλία γράφτηκαν σχετικά με τη φλογερή ντίβα, που μεταμόρφωσε την όπερα, και τον μεγιστάνα, που έφερε επανάσταση στη διεθνή ναυτιλία.

Κανένα, όμως, από αυτά δεν εστίασε το ενδιαφέρον του στη θυελλώδη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, σχέση που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τερματίστηκε μετά τον θρυλικό γάμο του Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι, το 1968.

Με την Ελληνική Φλόγα, ο Νίκος Γκατζογιάννης μάς προσφέρει την πρώτη και μοναδική πλήρη εξιστόρηση του μοιραίου εκείνου ειδυλλίου, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σειρά από νέα στοιχεία. Κατάφερε να πείσει συνεργάτες, συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού -πολλοί από τους οποίους αρνούνταν μέχρι τότε να μιλήσουν- να μοιραστούν μαζί του τις πιο κρυφές τους αναμνήσεις. Εξασφάλισε, επίσης, πρόσβαση σε προσωπικά έγγραφα της Κάλλας, τα οποία τεκμηριώνουν μια εντελώς νέα άποψη για την προσωπική της ζωή. Τα όσα εξιστορεί ο συγγραφέας αποκαλύπτουν ότι η σχέση Κάλλας-Ωνάση δεν είχε τον χαρακτήρα ερωτικού καπρίτσιου, αλλά υπήρξε –και για τους δύο- ό,τι πιο ουσιαστικό και δυνατό θα μπορούσαν να γνωρίσουν.

Ο Γκατζογιάννης ανασυνθέτει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία σχέση, από την πρώτη συνάντησή τους σ’ έναν αποκριάτικο χορό στη Βενετία, το 1957, μέχρι την επίμονη καταδίωξη της ντίβας από τον εφοπλιστή σε όλη την Ευρώπη – καταδίωξη που κορυφώθηκε με την κρουαζιέρα του 1959. Ήταν στη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, με οικοδεσπότες τον Ωνάση και τη σύζυγό του, Τίνα, που η καθημερινή επαφή μεταξύ Αριστοτέλη και Μαρίας πυροδότησε το πάθος, μπροστά στα ανήσυχα μάτια του πληρώματος και των υψηλών προσκεκλημένων, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Στη συνέχεια, παρακολουθούμε το ανελέητο κυνηγητό του ζευγαριού από τα μέσα ενημέρωσης και τις πικρίες που συνόδευσαν τη διάλυση των γάμων τους· τις ημέρες της ευτυχίας και τις ημέρες των καβγάδων στο κρησφύγετό τους, τον Σκορπιό· τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Κάλλας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τη φωνή της και το ασυνήθιστο, συγκαλυμμένο φλερτ του Ωνάση στη χήρα του Αμερικανού προέδρου Κένεντι, που κατέληξε σε γάμο – πράγμα που κατέπληξε, γι’ άλλη μια φορά, τον κόσμο και κατέστρεψε σχεδόν την Κάλλας.

Στη διάρκεια του γάμου του, ο Ωνάσης επέστρεψε πολλές φορές στην πόρτα της Μαρίας. Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, η σχέση τους -αποκαλύπτει ο Γκατζογιάννης- συνεχίστηκε και βάθαινε, μέσα από δοκιμασίες και τραγωδίες, μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο και την παρουσίαση της νέας του ταινίας στην Αθήνα, ο Γούντι Άλεν μιλάει αποκλειστικά στο «Κ» για τη σχέση του με την τζαζ και την ψυχανάλυση και για το πώς δεν κατάφερε ποτέ να γυρίσει την ταινία που θα ήθελε.

Θα μπορούσε η νομική αναγνώριση των δικαιωμάτων των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων να βοηθήσει στην αποφυγή της βλάβης που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας στον πλανήτη; Μήπως η διεθνής αναγνώριση της οικοκτονίας ως εγκλήματος κρύβει την απάντηση; Και γιατί στην Ελλάδα οι υπάρχοντες νόμοι δεν λειτουργούν;

Μια βόλτα στο Καβούρι: Η καθημερινότητα των κατοίκων στην πάλαι ποτέ αριστοκρατική ακτή των νότιων προαστίων, που το καλοκαίρι μεταμορφώνεται σε πολυτελές θέρετρο και τον υπόλοιπο χρόνο προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον χαρακτήρα της παλιάς γειτονιάς.

Συνέντευξη Αλκίνοος Ιωαννίδης: Δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, δεν νιώθει άνετα με την περιαυτολογία, προτιμά να ζει διακριτικά και να δημιουργεί μακριά από τη δημοσιότητα. Καθίσαμε μαζί του σε κάτι γρασίδια στο Θησείο, τον ακούσαμε να θυμάται τα παλιά και να ονειρεύεται τα καινούργια, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία του στην Τεχνόπολη.

Ένα ταξίδι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας μάς βοηθάει να καταλάβουμε με τι μοιάζει η ζωή για τον Ρονάλντο, τον Νεϊμάρ και όλους τους υπόλοιπους σταρ του αθλήματος όταν παίζουν στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σε ένα «βαρύ» από πολλές απόψεις καλοκαίρι, έμελλε να προστεθεί και η απώλεια μιας γυναίκας που κατάφερε, με την προσφορά της, κάτι σπάνιο: να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων των Ελλήνων. Ο Σταύρος Θεοδωράκης αποτίνει έναν φόρο τιμής στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη μέσα από σπάνιες φωτογραφίες και άγνωστες ιστορίες.

