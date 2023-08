Κυριακή 3/9: Η Vogue Greece Σεπτεμβρίου τιμά τις bold women με εξώφυλλο την Kim Cattrall

Οι δυναμικές γυναίκες που έσπασαν γυάλινες οροφές η καθεμία στον τομέα της, πρωταγωνιστούν στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue Greece που κυκλοφορεί την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου με την Καθημερινή, με cover star την μοναδική Kim Cattrall, μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία ερμηνεύοντας τον bold χαρακτήρα της Samantha Jones στο Sex & The City.

Η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε αποκλειστικά για την Vogue Greece Σεπτεμβρίου και μίλησε για την σύντομη επιστροφή της στο φινάλε του And Just Like That στο ρόλο που λατρεύτηκε τόσο, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα σήμερα.”Μιλώντας για μένα, μια γυναίκα στα εξήντα της δηλαδή, νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συνεχίσεις να είσαι απαραίτητη, να εργάζεσαι, να μπορείς να μεταφέρεις ένα μήνυμα, να είσαι επίκαιρη. Είχα πάντα πρότυπο τη μητέρα μου. Παρότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνδεθεί με μια δουλειά που θα την έκανε ευτυχισμένη, και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν καταθλιπτική και μόνη, δεν έχανε ποτέ το πείσμα της”.

Το τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue Greece συνομιλεί με την Επίτροπο Ανταγωνισμού από το 2014 και εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, Margrethe Vestager, η οποία και οδηγεί σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα-προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς ασχολήθηκε όμως με την πολιτική; “Κατά λάθος. Δεν είχα σκοπό να γίνω πολιτικός. Ανέκαθεν εκείνο που με έκανε να σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί ήταν η σκέψη τού τι μπορώ να κάνω ώστε κάποιοι άλλοι να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν το κάναμε όλοι, θα δημιουργούνταν περισσότερες ευκαιρίες για όλους”, περιγράφει στην Έλις Κις.

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Kaja Kallas δέχεται ακόμα κριτική και αμφισβήτηση, λόγω του φύλου και της εμφάνισής της. “Στην αρχή της πρωθυπουργικής θητείας μου, ακόμη και οι υποστηρικτές μου μου έλεγαν να πάρω βάρος, να κόψω τα μαλλιά μου, να φοράω κοστούμια και γυαλιά, να μιλάω με χαμηλότερο τόνο – αντιλήφθηκα ότι μου έλεγαν να δείχνω, να μιλάω και να συμπεριφέρομαι σαν άνδρας, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είμαι άνδρας και ήμουν ανέκαθεν αρκετά θηλυκή, μου άρεσαν τα φορέματα. Αποφάσισα ότι δεν θα αλλάξω, εξακολουθώ να φοράω φορέματα και έχω μόνο δύο παντελόνια για όταν χρειάζεται να παρίσταμαι σε στρατιωτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι έχω καταφέρει να αλλάξω αυτό το σκεπτικό, δείχνοντας ότι οι γυναίκες μπορεί να κάνουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε με χειρότερο”.

Η Vogue Greece Σεπτεμβρίου συνάντησε την Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ που μιλά για την θέση της γυναίκας στην τεχνολογία και τα στερεότυπα που χρειάστηκε να καταρρίψει η ίδια κατά την διάρκεια της διαδρομής της. “Φυσικά, έπαιξε ρόλο το τεχνολογικό μου υπόβαθρο σε μια εποχή που η ΔΙΑΣ έπρεπε να μετασχηματισθεί ψηφιακά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός, οι γνώσεις και η σκληρή δουλειά που φέρνει αποτέλεσμα είναι που αναγνωρίστηκαν. Πιστεύω ειλικρινά ότι η ζωή μακροπρόθεσμα είναι δίκαιη. Προσπάθησε, κάνε δουλειά, μην το φωνάζεις, η δουλειά φαίνεται, δείξε αυτοπεποίθηση και πάρε την ευκαιρία που θα παρουσιασθεί. Και κάποια στιγμή θα ανταμειφθείς. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις για να εξελιχθείς”.

Η συγγραφέας και καθηγήτρια Νέων Ελληνικών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν Άρτεμις Λεοντή, έβαλε στόχο ζωής να φέρει στο φως την αποσιωπημένη ιστορία της Εύας Πάλμερ-Σικελιανού, της Αμερικανίδας αντικομφορμίστριας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον 20ό αιώνα. Με την έκδοση ωστόσο του βιβλίου της Λεοντή το 2019, αυτή η γοητευτική και αμφιλεγόμενη γυναίκα ανακηρύχθηκε σε ίνδαλμα του queerness, μια ασυμβίβαστη προσωπικότητα που βίωνε την καθημερινότητα με τόλμη, αποτίνοντας φόρο τιμής στην τέχνη. Το να αφηγηθεί όμως κάποιος την ιστορία της αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο.

Η Elle Macpherson μιλάει για το ταξίδι της από supermodel σε businesswoman με την απόκτηση της εταιρείας της WelleCo. “Μπορείς να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες της ζωής αν απλώς έχεις την πρόθεση να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Αυτό το κουράγιο είναι που σου αποκαλύπτει τη μαγεία του σύμπαντος και σου ανοίγει πόρτες που ούτε φανταζόσουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί έτσι δεν το αισθάνεσαι ως δουλειά και επιτρέπεις στο πάθος και στο ένστικτο να σε καθοδηγήσουν. Όταν είσαι εργατικός και πειθαρχημένος, αλλά δεν εστιάζεις μόνο στο αποτέλεσμα, όταν έχεις ανοιχτό μυαλό και καρδιά, τότε δίνεις χώρο στις εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν”.

